Mittagessen in Berlin? Wir haben zehn Geheimtipps für unter zehn Euro

Mindestens fünfmal in der Woche stellt man sich – üblicherweise zwischen 12 und 14 Uhr – die Frage: „Wo esse ich heute Mittag?“ Bei der Masse an Angeboten in den Berliner Bezirken kann man schon mal den Überblick verlieren. Zudem gibt es viele Aspekte, die ein gutes Mittagessen ausmachen: Es sollte schnell serviert werden, nicht zu schwer im Magen liegen, günstig sein.

Auf der Suche nach den besten Lunch-Tipps für Sie haben wir uns eine finanzielle Obergrenze gesetzt: Das Gericht darf maximal zehn Euro kosten – ein Getränk inklusive. Hier kommen unsere Ergebnisse, von Ost bis West, von Asiatisch bis Amerikanisch.

1. Thronburger am Ostkreuz

Rund um das Ostkreuz haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Unternehmen und Start-ups angesiedelt, ob in der Victoria-Stadt, im Rudolfkiez oder entlang der Rummelsburger Bucht. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach kulinarischen Mittagsangeboten. Die Hotspots: Sonntagsstraße und Neue Bahnhofstraße.

Einen besonders leckeren Burger mit Pommes und einem Getränk werden Sie beim Thronburger finden. Eine Lokalität, die eben typisch Friedrichshain ist; draußen laden Bierbänke zum Verweilen ein, drinnen sind die Wände mit Antifa- oder Touri-Stickern zugeklebt, dazu kleine Kritzeleien.

Im Thronburger am Ostkreuz ist der Gast der König. Nicolas Butylin

Zur Auswahl stehen mehr als ein Dutzend verschiedene Burger-Varianten. Besonders beliebt ist der „Kreutziger“ mit einem Rinder-Patty, Tomaten, Gewürzgurken, roten Zwiebeln, Salat, Röstzwiebeln und Käse. Besonders die hausgemachte Cocktailsoße schmeckt toll. Mit den Pommes und einer zuckerfreien Cola sicherlich ein Mittagessen, das man sich mal gönnen kann.



Thronburger. Neue Bahnhofstraße 7A, 10245 Berlin. Mo-So 11-24 Uhr. Burger, Pommes und Kaltgetränk für 9,50 Euro.

2. Mensa-Oase der Humboldt-Universität in Adlershof

Der Südosten Berlins ist der Wissenschaftshotspot schlechthin. Das Erwin-Schrödinger-Zentrum der Humboldt-Universität, die Bundesanstalt für Materialforschung, das Helmholtz-Zentrum und das Landeslabor Berlin-Brandenburg befinden sich dort. Um zwischen all den Projekten auch mal den Hunger zu stillen, pilgern von Montag bis Freitag viele Studentinnen und Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Professoren über die Mittagszeit in die Oase.

Das ist aber keine Strandbar mitten in Adlershof und auch kein Beach-Volleyballplatz, sondern die Mensa des Berliner Studentenwerks. Angekommen in der Cafeteria, sticht ein Geruchsmix aus gebratenen Zwiebeln, Kartoffeln und Fisch hervor; auch der Geräuschpegel ist überwältigend: An den Esstischen der „Studis“ und „WiMis“ hört man viel Deutsch, Englisch, Chinesisch oder Hindi.

Nach der Kantinen-Suppe ein wenig klassische Literatur gefällig? Nicolas Butylin

Auch der Essensplan in der Oase weiß durch Diversität zu überzeugen: Zur Vorspeise stehen ein Schopskasalat mit Schafskäse oder eine Bulgur-Rote-Linsen-Bowl mit Tomaten-Zitronen-Dressing zur Auswahl. Als Hauptgericht gibt es entweder ein gebackenes Seelachsfilet in Kartoffelpanade mit Joghurt-Limonen-Dip, zwei Polenta-Spinat-Taschen mit einer leckeren Kurkumasoße oder typische Studenten-Ravioli mit Gemüsesoße und Frühlingslauch.



Oase. Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin. Mo-Fr 11-14.30 Uhr. Für Studenten gibt es ein Menü ab 3 Euro, Mitarbeiter der Berliner Universitäten zahlen um die 5 Euro, Gäste etwa 7 Euro.

3. Hamy am Hermannplatz

Schon wenn man mit der U8 am Hermannplatz in Richtung Hasenheide aussteigt, erkennt man wochentags zur Mittagszeit eine große Menschenmenge vor dem gelben Restaurant-Banner. „Spezialitäten aus der vietnamesischen Küche – Willkommen bei Hamy“ liest man wenige Schritte vom U-Bahnhof entfernt.

Zur Mittagszeit ist es rappelvoll; kommt man nicht früh genug, wartet man gut und gerne zehn Minuten, bis man von der netten vietnamesischen Bedienung platziert wird. Und auch bei Hamy ist das Publikum äußerst international. Expats, Touristen und Einheimische teilen sich die auf dem Gehweg platzierten Bierbänke und die wenigen Tische drinnen.

Besonders wochentags zur Mittagszeit müssen Sie eventuell auch mal länger auf eine Sitzgelegenheit im Hamy warten. Nicolas Butylin

Die Mittagsmenüs variieren von Tag zu Tag, zumeist sind es vietnamesische Reis- oder Nudelvariationen. Ob ein Rotes Curry mit zarter Hühnerbrust oder ein angebratener Glasnudelsalat mit Tofu – an jedem Wochentag kann man sich im Hamy aufs neue überraschen lassen. Zum Essen empfiehlt sich ein frischer, hausgemachter Eis- oder Kirsch-Tee.



Hamy. Hasenheide 10, 10967 Berlin. Mo-Fr 12-24 Uhr. Ein Menü aus einem Gericht und einem Getränk kostet knapp unter zehn Euro.

4. Grüne Lampe in der Uhlandstraße

Im Gegensatz zum Hermannplatz ist es in der Uhlandstraße ziemlich leer. Wilmersdorf, „gutes altes West-Berlin“, könnte man meinen. Genau mittig zwischen Hohenzollerndamm und Kudamm befindet sich das Restaurant Grüne Lampe. Es ist ein Teil des russisch geprägten Teils Berlins.



Den Eingang zieren Zeitungsartikel über die Seele der Soljanka; ein großer, silberner Samowar hält den schwarzen Tee für die Gäste heiß. Im Hintergrund läuft eine Pop-Playliste: erst Bohemian Rhapsody von Queen, dann Stayin’ Alive von den Bee Gees.

Während sich ein lettisch-russisches Ehepaar eine große kalte Vorspeisenplatte teilt – die jedoch mehr als zehn Euro kostet –, sollten Sie bei den Blinis, den russischen Pfannkuchen in herzhafter oder süßer Form, zugreifen. Alternativ probieren Sie ein paar Tschebureki, eine frittierte Teigtasche mit würziger Lammfleischfüllung, das ursprünglich aus der Küche der Krimtataren stammt. Prijatnogo appetita!



Grüne Lampe. Uhlandstraße 51, 10719 Berlin. Mo-So 12-22 Uhr. Sowohl Blinis mit einem Tee als auch Tschebureki mit Tee kosten weniger als zehn Euro.

5. Chens Wok am Ernst-Reuter-Platz

Etwas unscheinbar, gleich hinter dem Hochhausgebäude der Technischen Universität am Ernst-Reuter-Platz gelegen, steht eine goldene, chinesische Katzen-Statue. Willkommen bei Chens Wok! Das Lokal, das es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, bietet chinesische Klassiker wie geschmorten Schweinebauch, Fisch mit Sauergemüse oder eine knusprige Ente mit Ananas, Bambus und Karotten.

Der Mittagstisch ist unter Anwohnern, Studenten und Touristen, die sich am Zoologischen Garten verlaufen haben, sehr beliebt. Die Verkaufsschlager während der Mittagszeit seien nach Angaben der freundlichen und aufgeschlossenen Bedienung verschiedene Reisgerichte mit Tofu oder gebratenem Rindfleisch sowie die Nudeln mit Ente. Zum Mittagsmenü haben Sie zudem die Wahl zwischen einem Kalt- oder Heißgetränk, einer Vorspeisensuppe oder einer Portion Frühlingsrollen. Lassen Sie es sich schmecken!



Chens Wok. Otto-Suhr-Allee 11-13, 10585 Berlin. Mo-So 12-23 Uhr. Für das Mittagsmenü lässt sich aus zehn verschiedenen Gerichten wählen, die zwischen acht Euro und 9,80 Euro kosten.

Im Chens Wok grüßen Sie nicht nur die Service- und Küchenkräfte überaus freundlich. Nicolas Butylin

6. El Reda in der Huttenstraße

Kulinarisch gibt es in Berlin nur wenige Straßen, die, was die Vielfalt angeht, mit der Turmstraße mithalten können. Syrisch, Türkisch, Libanesisch, Vietnamesisch oder Pizza – in kaum einer Straße findet man ein solch vielseitiges Angebot wie im Zentrum von Moabit.

Eine lokale Größe im Kiez ist das Restaurant El Reda mit seinen libanesischen und persischen Spezialitäten. Insbesondere abends ist der Laden, der für seinen fantastischen, selbstgemachten Hummus bekannt ist, voll. Im Lokal selbst treffen sich häufig viele Berliner Libanesen und Iraner – ob mit der Familie, mit Freunden oder Arbeitskollegen.

Zwar gibt es zahlreiche Fleischgerichte wie Schawarma, Köfte oder Shish Taouk. Um unter zehn Euro zu bleiben, empfiehlt sich jedoch der große Falafel-Teller samt Hummus und eingelegtem Gemüse für schlappe acht Euro. Nehmen Sie sich dazu einen kleinen schwarzen Tee oder den hausgemachten Ayran mit etwas Minze; kulinarisch wähnt man sich dann ganz weit weg.



El Reda. Huttenstraße 69-70, 10553 Berlin. Di-So 11-24 Uhr. Der Falafel-Teller kostet acht Euro.

7. Chandni im Kollwitzkiez

Im hippen Kollwitzkiez, in der Nähe der Prenzlauer Allee, gibt es nicht unbedingt viele Möglichkeiten, auch mal unter zehn Euro zu speisen. Eine überraschend günstige und zudem leckere Option bietet das Chandni – ein indisches Restaurant gegenüber der imposanten Immanuelkirche.

Die Besonderheit: Das Chandni hat sich auf südindische Gerichte spezialisiert. Was bedeutet, dass es scharf wird! Denn je südlicher man sich auf dem Subkontinent bewegt, desto feuriger werden die Speisen. Sehr zu empfehlen sind die knusprigen Reismehlfladen mit Kartoffel- oder Hackfleisch-Erbsenfüllung.

Aber auch die indischen Klassiker wie Tandoori Chicken, Mutton Korma oder Biryani-Gerichte findet man auf der Menükarte. Sie werden zudem beeindruckt sein, wie schnell und lecker die Gerichte den Weg zu Ihrem Tisch finden. Eine Empfehlung des Hauses zum Mittag: Ein kühler, selbstgemachter Mango- oder Kokos-Lassi.



Chandni. Immanuelkirchstraße 32, 10405 Berlin. Mo-So 12-24 Uhr. Die indischen Gerichte mit einem Lassi variieren zwischen sieben und neun Euro.

8. Banh Mi Stable am Schendelpark

Eine etwas leichtere Variante für ein Mittagessen findet man im Banh Mi Stable am Schendelpark in der Nähe der Volksbühne. In dem südostasiatisch angehauchten Lokal widmet man sich nämlich armlangen Sandwiches. Doch Vorsicht: Zur Mittagszeit kann es dort sehr schnell sehr voll werden – Wartezeiten von bis zu 15 Minuten sind die Regel.



Doch was genau ist noch mal ein Banh Mi? Die Rede ist von einem getoasteten vietnamesischen Baguette, das unter anderem mit eingelegtem Karotten-Rettich, Gürkchen, pikanter Sriracha-Mayo und etwas Koriander bestückt ist.

Dabei können Sie während der Mittagszeit üblicherweise zwischen drei Optionen wählen: entweder mit gegrilltem Schwein, Kräutertofu oder Erdnuss-Hühnchen-Stückchen. Glutenfreie Optionen gibt es in dem Laden ausdrücklich nicht, sagt die Bedienung. Das leichte Essen kann man mit der japanischen Yuzuka-Zitronenlimonade abrunden.



Banh Mi Stable. Alte Schönhauser Straße 50, 10119 Berlin. Mo-Sa 12-20 Uhr. Preislich liegen die Sandwiches zwischen 5,50 Euro und 6 Euro.

9. Kantine im Roten Rathaus

Nicht nur zur Mittagszeit tummeln sich Touristen, Punker und Geschäftsmenschen rund um das Areal zwischen Neptunbrunnen, Rotem Rathaus und Fernsehturm. Doch je näher man sich dem Sitz des Regierenden Bürgermeisters nähert, desto stärker wird der Geruchsmix aus gebratenen Zwiebeln, Fleisch und Gemüse. Ähnlich zu dem Geruch in der Oase in Adlershof.

Ja, es gibt auch im Roten Rathaus eine Kantine, die sich von der Studenten-Mensa auf den ersten Blick kaum unterscheidet. Auch hier kann man sich an der Küchentheke unterschiedliche Gerichte wie Kohlrabi-Möhren-Eintopf, Spirelli mit jungem Wirsing in Rahm oder Kokoshähnchen mit Reis abholen.

Ein sehr unscheinbarer Eingang zur Kantine am Roten Rathaus. Werbung oder ähnliches gibt es nicht. Nicolas Butylin

Ein Unterschied fällt dann aber doch auf: Während in der Oase im Durchschnitt 20- bis 30-Jährige zu Mittag essen, sind es in der Kantine am Roten Rathaus eher die älteren Semester. Dafür ist es wesentlich ruhiger und nicht so wuselig und laut wie zu Stoßzeiten in Adlershof. Ob man hier jedoch mal Kai Wegner zu Gesicht bekommt, ist offen.



Kantine im Roten Rathaus. Jüdenstraße 1, 10178 Berlin. Mo-Fr 11.30-14 Uhr. Die Mittagsgerichte variieren preislich zwischen 4,50 Euro und acht Euro.

10. Soupkultur in Mitte

Willkommen im Business-Viertel von Berlin, in der Friedrichstadt. Es wimmelt hier nur so von Botschaften, Wirtschaftsagenturen, Medienhäusern oder Consulting-Unternehmen. Dementsprechend gibt es viele Angebote für den kleinen oder großen Hunger während der Mittagszeit.

Etwas versteckt – parallel zur Rudi-Dutschke-Straße – befindet sich an einer Straßenecke die Soupkultur. In Deutschland werden besonders in den kalten Jahreszeiten Suppen gerne und häufig für einen Snack oder als Vorspeise zu sich genommen; auch wenn man den Osteuropäern und Asiaten da noch weit hinterherhinkt.

Die Soupkultur bietet jedenfalls einen kulinarischen Ausflug in die Welt der Suppen: Ob eine kalte Gazpacho oder Gurkensuppe, „Großmutters Gemüseeintopf“, Königsberger Kapernsuppe oder eine thailändische Curry-Chickensuppe. Dabei können Sie sich entscheiden, ob Sie „Hunger“ (kleine Suppenschüssel), „großen Hunger“ (mittelgroße Suppenschüssel) oder „Bärenhunger“ (sehr große Suppenschüssel) haben.



Soupkultur. Markgrafenstraße 22, 10117 Berlin. Mo-Fr 11-14 Uhr. Die Suppen kosten zwischen 5,30 Euro und zehn Euro.