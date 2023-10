Prada im All: „Artemis 3“-Crew soll bei Mondlandung Anzüge der Luxusmarke tragen

Bei Prada fühlte man sich stets zu Höherem berufen. Gar zu Himmlischem: Hartnäckig hielten und halten sich Gerüchte, das Mailänder Modehaus hätte einst die Schuhe von Papst Benedikt XVI. entworfen. Eine hübsche Geschichte, die das Label wohlweislich nie, der Vatikan aber sehr wohl dementierte. Die knallroten Loafer Seiner Heiligkeit, so hieß es, stammten von traditionsreichen Schuhmachern, nicht aber von Prada. Schade eigentlich.

Nun aber klappt’s für Prada tatsächlich mit der Himmelfahrt: Entsprechend einer gemeinsamen Erklärung – die unschöne Dementis also ausschließen dürfte – wird die Modemarke an der Entwicklung der Raumanzüge für die 2025 geplante Mondmission „Artemis 3“ beteiligt sein. Das haben Prada und das private Raumfahrtunternehmen Axiom Space aus Texas am Donnerstag (5. Oktober) himmelhochjauchzend bekannt gegeben.

Von einer „bahnbrechenden Partnerschaft“ ist die Rede; entscheidend seien weniger die Kompetenzen des Mailänder Unternehmens im Luxusbereich als sein „technisches Fachwissen in Bezug auf Rohstoffe, Herstellungstechniken und innovative Designkonzepte“, die „fortschrittliche Technologien hervorbringen“ würden, so der Axiom-Space-Chef Michael Suffredini.

Eben erst in Mailand präsentiert: Die neue Kollektion von Prada leuchtet hier und da schon wie der Mond. AFP

Begeistert zeigt man sich auch auf der irdischen Gegenseite, im Hauptsitz der Prada-Gruppe nämlich: Man wolle für die Crew Materialien und Designs entwickeln, „um sich vor den einzigartigen Herausforderungen des Weltraums und der Umgebung auf dem Mond“ schützen zu können, so der Marketingchef Lorenzo Bertelli.

Inwieweit auch Prada-Matriarchin Miuccia Prada oder ihr Design-Partner Raf Simons gestalterisch in das Projekt involviert sein werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor – schlecht würden ihre Vorliebe zu künstlichen Materialien und seine Leidenschaft für hypermoderne Schnittführungen zu einer Mondlandung jedenfalls nicht passen.

Sie, die Landung auf dem Mond an sich, bleibt freilich das eigentliche Spektakel: Im Zuge des „Artemis“-Programms – benannt nach der griechischen Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit und eben des Mondes – werden vier Astronauten 2025 zum silbrigen Erdtrabanten reisen; angestrebt wird die erste bemannte Mondlandung seit rund 50 Jahren. Damals war am 11. Dezember 1972 die Crew der „Apollo 17“-Mission auf dem Mond gewandelt – mit viel Pathos, aber ohne Prada-Anzüge.



Dass es nun Entwürfe aus dem eigenen Hause ins All schaffen, bedeutet für die Prada-Gruppe freilich einen Marketing-Coup. „Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser historischen Mission zu sein“, so Bertelli. Papst-Schuhe können dann ja weiterhin die anderen machen.