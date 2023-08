Mugshots der Stars: Donald Trump, Lindsay Lohan und Elvis Presley beim Polizei-Fotografen

Die Macht der Bilder liegt oft in den Bildern der Macht. So auch bei dem in der Nacht zu Donnerstag veröffentlichten Polizeifoto vom Ex-Präsidenten der USA, Donald Trump. Es ist ein historisches Bild: Noch nie wurde ein US-amerikanischer Staatschef auf diese Weise fotografiert.

Sogenannte Mugshots sind erkennungsdienstliche Fotos, die die Polizei von Tatverdächtigen anfertigt. Mug bedeutet so viel wie „Gesicht, Visage“. Im Deutschen ist äquivalent von „Polizeifoto“ die Rede. Sie dienen der Identifikation des mutmaßlichen Täters oder als Fahndungsfoto. Veröffentlicht werden sowohl eine Front- als auch Profilansicht. So geschehen nun also bei Donald Trump. Doch er ist bei weitem nicht der einzige Prominente, der sich dem Verfahren hat unterziehen müssen. Ausnahmeregelungen für die bekannten Persönlichkeiten gab es nicht.

Bildstrecke

Jane Fonda verbrachte 1970 eine Nacht im Knast. Die damals 32-jährige Schauspielerin war wegen erfundener Anschuldigungen des Drogenschmuggels in ein Gefängnis in Cleveland eingewiesen worden. Trotzig erhob sie die Faust auf dem Polizeifoto. Fonda zeigt den Black-Panthers-Gruß der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. AP Auch Microsoft-Gründer Bill Gates hat für die Polizei-Kamera posieren müssen. Im Jahr 1977, in Albuquerque, New Mexico wird der damals 22-Jährige wegen zu schnellen Fahrens festgenommen. Außerdem trug Gates keinen Führerschein bei sich. Besonders viel auszumachen schien ihm das Foto nicht: Er strahlt in die Kamera. AP 1972 wurde Steve McQueen wegen Trunkenheit am Steuer in Anchorage, Alaska, verhaftet. Zeugen zufolge raste der Filmstar in einem gemieteten Oldsmobile Tornado durch die Stadt. Er wurde festgenommen. McQueen hinterlegte eine Kaution und verließ die Stadt, allerdings nicht bevor er noch in Handschellen Autogramme gab. Siegesgewiss machte McQueen das Victoryzeichen. AP Snoop Dogg wurde im Zusammenhang mit der Erschießung von Phillip Woldermarian festgenommen. Der Rapper soll den Wagen gefahren sein, während sein Bodyguard auf das Mitglied einer feindlichen Gang geschossen und ihn somit getötet hatte. Snoop Dogg selbst erklärte, dass er aus „Notwehr“ gehandelt haben soll, da Woldermarian „ein Stalker“ gewesen sei. AP Die Suchtprobleme von Dennis Hopper waren Mitte der 80er-Jahre ein großes Problem. Er gab offen zu, ein Alkoholiker zu sein, der Kokain, LSD und andere Drogen konsumierte, um seinen kreativen Ausdruck zu fördern. In Zusammenhang mit Suchtmitteln wurde der Schauspieler und Regisseur aber bereits 1975 festgenommen. AP Am 23. Januar 2014 wurde der damals 19-jährige Popstar Justin Bieber wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne gültigen Führerschein und Widerstand gegen die Festnahme festgenommen, nachdem ihn die Polizei in einer Wohnstraße in Miami angehalten hatte. Tests ergaben später, dass er Spuren von Xanax und Marihuana im Blut hatte, obwohl sein Alkoholgehalt unter dem gesetzlichen Grenzwert lag. AP Schauspielerin Lindsay Lohan war ein häufiges Motiv für Polizeifotografen. In ihrem allerersten Fahndungsfoto wurde die damals 21-Jährige von der Polizei von Santa Monica angeklagt und wegen Trunkenheit am Steuer und Kokainbesitz angeklagt. Sie wurde gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar freigelassen. AP Laut Democrat and Chronicle wurde David Bowie nach einem Auftritt am 21. März 1976 um 2.25 Uhr Ortszeit in Rochester verhaftet. Etwa ein halbes Pfund Marihuana wurde von der Polizei beschlagnahmt. Bowie wirkt auf dem Polizeifoto stilsicher wie eh und je. AP Mick Jagger (links) wurde von der Polizei nach seiner Verhaftung wegen Drogenbesitzes im Jahr 1967 fotografiert. Auch Hugh Grant kam nicht davon: Betreten schaut er in die Kamera, nachdem er beim Oralsex mit einer Prostituierten erwischt worden war. AP Auch Schauspieler Mickey Rourke (links) musste sich dem Polizeifotografen stellen. Sein Kollege Robert Downey Jr. wurde im August 1999 von der kalifornischen Strafvollzugsbehörde fotografiert, als er wegen Drogendelikten verurteilt wurde. AP Elvis trägt auf dem inszenierten Polizeifoto seine ikonische Sonnenbrille. Die Rock-’n’-Roll-Legende befand sich 1970 auf der Polizeiwache in Denver, Colorado, um das Ehrenabzeichen der Polizei entgegenzunehmen, als ihm die Möglichkeit geboten wurde, ein eigenes Fahndungsfoto zu machen. AP 1 / 11

Die Kameras hielten dabei grimmige, lachende und betretene Gesichter fest. Manch einer wirkt siegesgewiss. Weltweit berichteten Medien über die Fotos. Andere sind schon in orangefarbener Häftlingskleidung zu sehen. Eine Prominente sticht durch die Vielzahl an Polizeifotos heraus. In unserer Bildergalerie sehen Sie die berühmtesten Mugshots der Celebrities.