Nach E-Roller-Verbot in Paris: Wie steht es eigentlich um die Scooter in Berlin?

Einen weiten Ausfallschritt nach vorne, zwei kleine Schritte seitwärts und dann weiter geradeaus – was zunächst nach einem kleinen Workout klingt, ist die E-Roller gewordene Hürde an der Kottbusser Brücke Ecke Planufer.



Andauernd wird der kopfsteingepflasterte Weg durch die schwergewichtigen und raumgreifenden Roller blockiert, sodass Fußgänger sich zu einem Mini-Parkour oder dem – häufig bevorzugten – Wechsel der Straßenseite genötigt sehen.

Ständig liegen Roller auf den Gehwegen, in Gebüschen oder auf dem Grund von Landwehrkanal und Spree. Eine mögliche Lösung für dieses Problem könnte die Errichtung klar gekennzeichneter Abstellflächen sein – von denen es laut Senatsverwaltung für Mobilität bereits rund 150 Stück gibt. Ein kleines Tröpfchen auf den heißen Stein bei mittlerweile mehr als 47.000 Leihrollern in der Hauptstadt.

Forderungen nach einem Roller-Verbot werden lauter

Obwohl die Berliner Polizei regelmäßig Verstöße beim Parken der E-Roller feststellt, müssen die Nutzenden nur in Ausnahmefällen selbst die Strafe übernehmen. Beispielsweise konnten im ersten Halbjahr 2023 bei rund 5000 registrierten Verstößen nur 35 schuldige Fahrer ermittelt werden. Dabei konnten entweder die Fahrerinnen und Fahrer nicht ermittelt werden oder es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Roller tatsächlich falsch abgestellt wurden.

Jetzt droht ein Roller-Verbot aus Paris die Scooter-Situation hier vor Ort zusätzlich zu erschweren. Anlass für das Verbot – das seit Anfang September wirksam ist – gab eine Bürgerbefragung im April, bei der sich 89 Prozent gegen den Verleih der E-Roller in der französischen Hauptstadt ausgesprochen haben. Mit dem Verbot gehen die ehemaligen Anbieter der Pariser E-Roller unterschiedlich um.

Nach Angaben des Anbieters Tier wird ein Teil der Pariser Flotte ältere Modelle in der deutschen Hauptstadt ablösen und durch schnellere Roller ersetzen – es bleibt ungewiss, was mit den alten Berliner Modellen geschieht. Andere Unternehmen, wie der amerikanische Rolleranbieter Lime, möchten sich hierbei nicht in die Karten schauen lassen. Zusätzliche Roller für Berlin sind also nicht ausgeschlossen.

Auch in Berlin wird des Öfteren der Wunsch eines Verbotes geäußert. Allerdings gestaltet sich eine mögliche Umsetzung nicht so leicht wie in Frankreichs Metropole. Grund hierfür ist eine bundesweite Verordnung, die ein lokales Verbot in einzelnen Städten aus rechtlichen Gründen ausschließt. Ein Bemühen um die Regulierung in Form von Abstellflächen scheint somit unausweichlich.