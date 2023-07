Nach Fußballer-Transfer: Saudis zensieren Jordan Hendersons LGBT-Binde

Bei Ü30-Profifußballern scheint es derzeit einen großen Trend zu geben: der Wechsel nach Saudi-Arabien. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und weitere haben zuletzt einen solchen Transfer hingelegt. Auch die Liverpool-Legende Jordan Henderson wechselt aus Großbritannien zu Al-Ettifaq nach Dammam. Ein Transfer, der besonders viel Kritik nach sich zieht.

Der 33-Jährige war in den vergangenen Jahren ein lautstarker Unterstützer der LGBT-Community. Der Wechsel in ein Land, in dem Homo- und Transsexualität gesellschaftlich tabuisiert wird und teils Gefängnis- oder Todesstrafen nach sich zieht, ist in diesem Zusammenhang jedoch mehr als fraglich.

„Wir sind entsetzt und besorgt darüber, dass irgendjemand darüber nachdenken könnte, im Rahmen einer Sportswashing-Maßnahme für ein Regime zu arbeiten, in dem Frauen und LGBT+-Menschen unterdrückt werden und das regelmäßig weltweit an der Spitze der Todesurteilsliste steht“, schreibt etwa Kop Outs, ein queerer Fanklub des FC Liverpool. Die Fans zweifeln nun öffentlich an, ob Henderson, der auch englischer Nationalspieler ist, „jemals ein wirklicher Verbündeter der Bewegung war“.

„Wir hoffen, dass Jordan Henderson die harte Realität, mit der LGBT-Personen und echte Verfechter der Menschenrechte konfrontiert sind, nicht persönlich erleben muss“, heißt es in einer Mitteilung der queeren Fans. Man fordere allerdings auch den Verein – den FC Liverpool – auf, Transferangebote und Geld aus Saudi-Arabien abzulehnen.

Wie peinlich ist das denn:



Der saudische Käuferklub von Ex-Fußball-Idol Jordan Henderson färbt immer dann, wenn Henderson eine 🌈 Kapitänsbinde getragen hat, die Videopassage schwarz-weiß ein …#Sellout #NotALegend #NoLeader https://t.co/CWDrWAzSXY — Andreas Snowden Kaepernick Lorenz 💙🤍 📯 (@alorenza) July 27, 2023

Auch der queere Fanklub der englischen Nationalmannschaft, der „Three Lions Club“, ist frustriert über Hendersons Entscheidung, zukünftig auf der arabischen Halbinsel dem Fußball hinterherzurennen; ein Regenbogen-Banner mit dem Konterfei des Engländers wird es nicht mehr in den Arenen Großbritanniens zu sehen geben.

Henderson soll unter homosexuellen Fußball-Fans sehr beliebt gewesen sein. Er hat als langjähriger Liverpool-Kapitän beispielsweise oft eine Regenbogen-Armbinde getragen. Außerdem engagierte er sich bei den Rainbow Laces – einer Menschenrechtsorganisation, die sich für LGBT-Inklusion im Spitzensport einsetzt.

Beruhigen wird die Gemüter wohl kaum ein Onlineclip, den Hendersons neuer Klub Al-Ettifaq erstellt hat: In den sozialen Medien kritisieren viele User ein Video, das den Transfer feiern soll. Darin werden allerdings in Videosequenzen, in denen der Engländer die Regenbogen-Kapitänsbinde trägt, die bunten Farben geradezu dilettantisch schwarz-weiß eingefärbt und somit zensiert.

Enttäuschung bei Thomas Hitzlsperger

Auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger zeigt sich vom Wechsel Hendersons tief enttäuscht. „Er kann spielen, wo er will. Ich bin allerdings neugierig, wie die neue Marke JH aussehen wird. Die alte Marke ist tot“, twittert Hitzlsperger. „Ich habe eine Zeit lang geglaubt, dass seine Unterstützung für die LGBT-Gemeinschaft echt sein würde. Wie dumm von mir.“ Hitzlsperger hatte sich selbst als homosexuell geoutet - allerdings erst nach seiner Karriere.

Über den sportlichen Verlust des langjährigen Kapitäns des FC Liverpool verlieren nur wenige Leute Worte. So blieb auch Trainer Jürgen Klopp in einer Videobotschaft ziemlich vage. „Das ist Fußball, das ist Leben, das ist normal, solche Dinge passieren“, sagte er, „wir werden ihn ohne jeden Zweifel vermissen – als Mensch und als Spieler.“