„Ihr habt das Recht, die Wahrheit zu erfahren“: Schlägt Verena Kerth ihren Marc Terenzi?

Marc Terenzi und Verena Kerth bei einem Modeevent in Palma vor wenigen Wochen imago

Die Schlagzeilen sprechen eine deftige Sprache. Von Schlägen auf Mallorca ist die Rede, von Backpfeifen, blauen Augen, tränenreichen Telefonaten. Glaubt man den Geschichten, dann soll Verena Kerth ihren Verlobten Marc Terenzi geschlagen haben. Die Bild-Zeitung verstieg sich jüngst zu der Titelzeile: „Ist Verena Kerth eine Männer-Schlägerin?“ Gemeinsame Freunde der beiden hätten der Zeitung berichtet, dass es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Handgreiflichkeiten gekommen sei.

In dem Bericht wird auch eine langjährige Freundin Terenzis zitiert: „Die Tatsache, dass Verena ihn schlägt, ist demütigend für Marc, deshalb sagt er nichts. Er kann sich nicht von ihr trennen, es gibt Verträge. Er hat nichts, ist aktuell darauf angewiesen, mit ihr zusammen zu Events eingeladen zu werden.“

Diese Vorwürfe will das Paar, das durch Reality-Shows und Social Media seine Bekanntheit aufrechterhält, so nicht stehen lassen. In einer gemeinsam aufgenommenen Instagram-Story äußerten sich die 41-jährige Münchnerin und der drei Jahre ältere gebürtige US-Amerikaner jetzt einhellig zur Berichterstattung.

Marc Terenzi: „Wir sind zusammen, wir sind glücklich“

„Mittlerweile nimmt das Ganze Dimensionen an, die können und wollen wir nicht mehr auf uns sitzen lassen“, sagt Kerth in dem Clip. „Ihr habt das Recht, die Wahrheit zu erfahren.“ Sie seien zu den Anschuldigungen befragt worden: „Wir haben beide gesagt, dass es absolut haltlos ist, dass daran nichts wahr ist.“ Dinge seien verdreht worden.

Terenzi bekräftigt das Statement seiner Verlobten und betont: „Wir sind zusammen, wir sind glücklich, wir trennen uns nicht und wir sind auch nicht zusammen wegen irgendwelcher Verträge.“ Solche Verträge existierten nicht, versichert der Ex-Boyband-Sänger und ergänzt: „Wir lieben uns.“

Der Musiker hatte seine Partnerin nach deren Auszug aus dem RTL-Dschungelcamp im Januar mit einem Heiratsantrag überrascht. Terenzi war für die Show als Kerths Begleitperson mit nach Australien gereist und erwartete sie nach ihrem Ausscheiden bereits mit einem Picknick am Strand. Dort fielen sich beide zum Wiedersehen in die Arme, bevor der Sänger vor seiner Freundin auf die Knie ging. Kerth nahm den Antrag an, nachdem sie die Sendung als erste Teilnehmerin hatte verlassen müssen.

Turbulentes Beziehungsleben: Von Sarah Connor bis Oliver Kahn

Kerth ist seit dem Sommer 2022 mit dem Musiker zusammen. Erstmals machte die ausgebildete Management-Assistentin Schlagzeilen mit ihrer Beziehung zu Fußballtorwart Oliver Kahn, der für Kerth seine hochschwangere Frau Simone verließ. Beide waren von 2003 bis 2008 liiert. Später war Kerth auch mit Martin Krug zusammen, dem Ex-Mann von Veronica Ferres.

Terenzi blickt auf ein nicht minder illustres Beziehungsleben zurück. Von 2004 bis 2010 war er mit Popsängerin Sarah Connor verheiratet. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter und ließen sich im Laufe ihrer Ehe immer wieder mal von Fernsehkameras begleiten. Nach der Trennung war der Sänger der früheren Boyband Natural, der zuletzt wegen unprofessionellen Verhaltens aus der Gruppe Team 5ünf herausflog, unter anderem mit Gina-Lisa Lohfink und Jenny Elvers liiert.

Mit Verena Kerth demonstriert er nach den Negativschlagzeilen nun wieder Harmonie. In ihrer jüngsten Instagram-Story bewerben die beiden eine Detox-Saftkur und lassen sich die Geschmacksrichtung Mandel-Banane-Vanille-Zimt schmecken. Was die richtige Saftsorte angeht, immerhin darüber herrscht bei den beiden Einigkeit.