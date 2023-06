Nach Vorwürfen gegen Til Schweiger: Kollegin Tina Ruland verteidigt ihn

In der Causa Til Schweiger geht es in die nächste Runde. Am Filmset von „Manta Manta – Zwoter Teil“ soll es zu Übergriffen seitens Til Schweigers gekommen sein. Wie der Spiegel berichtete, soll der 59-Jährige unter Alkoholeinfluss Kollegen und Mitarbeiter am Set schikaniert und in einem Fall sogar geschlagen haben.

Nun hat sich Tina Ruland, die an der Seite von Til Schweiger die Hauptrolle übernahm, zu Wort gemeldet. „Ich kann nur sagen, ich fand den Film toll, den wir gemacht haben“, sagte Ruland gegenüber Promiflash, „ich mag ihn als Freund sehr gerne, daran hat sich natürlich nichts geändert“. Bereits im ersten „Manta Manta“-Film von 1991 spielte die 56-Jährige an der Seite des Filmemachers in der Hauptrolle.

Ruland verteidigte ihren Kollegen und kritisierte zudem die mediale Berichterstattung. „Ich fand, es war eine schlimme Hexenjagd, die da stattgefunden hat, und das war nicht nur ein bisschen drüber, […] es war ordentlich drüber“, so Ruland. „All das, was ich gelesen habe, was da stand, da war nichts dabei, was strafbar wäre“, sagte sie am Rande der „Tyler Rake: Extraction 2“-Filmpremiere.

Arbeitsbedingungen seien schwierig

Ruland sprach jedoch auch die in der Kritik stehenden Arbeitsbedingungen in der Filmbranche an. „Also prinzipiell muss man sagen, dass unsere Arbeitszeiten nicht so sind wie bei anderen Arbeitnehmern“, sagte die Schauspielerin. Man arbeite schnell über zehn oder zwölf Stunden am Tag. „Das sind natürlich so Sachen, die nicht okay sind, aber dass das passiert bei allen Filmproduktionen, da muss man dann mal vielleicht mal hingucken“, resümiert Ruland.

Til Schweiger selbst weist jegliche Anschuldigungen gegen ihn zurück. Eine Anwältin, die ihn vertritt, habe auf einen Fragenkatalog des Spiegel folgendermaßen geantwortet: Ein Teil der „Sachverhalte“ sei ihrem Mandanten „nicht bekannt“, ein anderer unterstelle „angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat“. Die Produktionsfirma Constantin Film betonte zudem, dass die Anschuldigungen „überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch“ seien.