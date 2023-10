In „Kirschblüten – Hanami“ spielt Elmar Wepper den schwer kranken bayerischen Beamten Rudi, der bei einem gemeinsamen Ostseeurlaub unerwartet seine Frau Trudi verliert. Ihm dabei zuzusehen, wie ihn der plötzliche Tod seiner Gefährtin völlig aus der Bahn wirft, wie er nicht mehr weiter weiß, das bewegt.



Elmar Wepper spielt den Ehemann, der sich nun auch damit auseinandersetzen muss, dass seine Frau eigene Lebenspläne ihm zuliebe aufgegeben hat, mit entwaffnender Verletzlichkeit. Verlust und Trauer, sie werden greifbar, spürbar durch sein Spiel.

Den Mut zur Ambivalenz, zur Darstellung des Sentimentalen, den holte Wepper auch drei Jahre später als Taxifahrer Hartmut in „Dreiviertelmond“ wieder hervor. Hier gibt er einen bayerischen Grantler, der erst ein kleines türkisches Mädchen auf dem Rücksitz seines Wagens braucht, um seinen Panzer aus Vorurteilen und Misstrauen gegenüber allem Fremden zu durchbrechen.

Beide Sujets mögen arg kitschig klingen. Aber es ist Elmar Weppers ernsthaftem Spiel zu verdanken, dass die Filme nie ins Triviale und Gefühlsduselige abrutschen. Man möchte ihn in den Arm nehmen, diesen orientierungs- und hilflosen alten Mann, man weint mit ihm, man lacht mit ihm.



Elmar Wepper, 1944 in Augsburg geboren und ohne Vater aufgewachsen, spielte schon als Teenager Theater in München. Der große Bruder Fritz Wepper war dabei seine Inspiration, sein Vorbild. Erst Mitte der 1970er-Jahre konnte er sich als Fernsehschauspieler etablieren, als er in der populären Serie „Der Kommissar“ die Nachfolge seines Bruders antrat. Es folgten zahlreiche weitere TV-Rollen, darunter in „Unsere schönsten Jahre“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“ an der Seite von Uschi Glas oder mit Alfons Schuhbeck in dessen Kochsendung im Bayerischen Fernsehen.

„Wir stehen uns nicht im Wege, wir ergänzen uns“: die Schauspielerbrüder Elmar (l.) und Fritz Wepper 2009 im Hotel Bayerischer Hof. Tobias Hase/dpa

Doch es war erst seine Rolle im „Kirschblüten“-Film, die ihm 2008 den großen Durchbruch als Filmschauspieler verschaffte. Doris Dörrie war mit dieser Besetzung ein Glücksgriff gelungen. Ein später, dafür umso spektakulärerer Wechsel auf die große Leinwand, der Elmar Wepper den Bayerischen und den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller einbrachte.

Den Trubel hat er nie gebraucht, und auch nie viel Aufsehen um seine Person gemacht. „Ich bin ja als Schauspieler nicht besser oder schlechter als vor ‚Kirschblüten‘“, hat er mal in einem Interview gesagt. Seine ganze Karriere nahm er mit ziemlicher Gelassenheit: „Ich bin in die Schauspielerei reingerutscht, und wäre es nichts geworden, hätte ich mich nicht von der Isarbrücke gestürzt.“

Dass er 2008 als Rudi das Premierenpublikum bei der Berlinale berühren und begeistern konnte, hat ihn dennoch wahnsinnig gefreut. Gefragt, ob er Angst vor dem Tod habe, antwortete Wepper damals: „Ich glaube, dass das Sterben schwierig sein kann. Davor habe ich vielleicht Angst. Vor dem Tod selbst fürchte ich mich nicht.“



Am Dienstag ist Elmar Wepper in München an einem plötzlichen Herzversagen gestorben. Er wurde 79 Jahre alt.