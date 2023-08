Nackte Männer: Berliner Künstlerin stellt Helmut Newtons berühmte Akte nach

Aus dem Modefotografen sei ein politischer Fotograf geworden, schrieb Alice Schwarzer schon 1993. „Newton liefert Propagandamaterial für den Geschlechterkrieg. Jahr für Jahr höher dosiert.“ Das Essay über die Arbeiten Helmut Newtons, das Schwarzer vor ziemlich genau 30 Jahren für ihr Magazin Emma geschrieben hatte, bleibt bis heute vielbeachtet.

Deutschlands bekannteste Feministin ist kein Fan von Deutschlands bekanntestem Modefotografen. Davon, wie er die Frauen vor seiner Kamera inszeniert: Nicht selten nackt, immer in reizvoller Pose. Reizend gleich in zweierlei Hinsicht, wohlgemerkt.

Oft sind die Werke des 2004 in Los Angeles verstorbenen Fotografen erotisch aufgeladen. Frauen, die ihre provozierenden Blicke in die Kamera richten, die ihre Beine spreizen, bereitwillig ihre Kleider lüften. Gleichzeitig – und das beschreiben seine Befürworter als Genius Helmut Newtons – dürften seine Bilder manchen Mann auch negativ reizen, ihn verärgern, trotzig machen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Helmut Newton As Seen By Hani Hape“, 2023 Hani Hape

Denn es sind auch starke Frauen, die der gebürtige Berliner inszenierte – solche, die männliche Blicke auf sich ziehen, ohne männliche Aufmerksamkeiten zu brauchen. Eine Ambivalenz, die den Diskurs über Helmut Newton und seine Arbeiten bis heute prägen. Und die nun mit „Helmut Newton As Seen By Hani Hape“ eine ganz neue Fotoreihe inspirierte.

Die Konzeption und Produktion meiner Motive hat offengelegt, wie wichtig das Geschehen am Set, in Zusammenarbeit mit meinen Modellen, ist. Hani Hape

Die Berliner Künstlerin Hape hat sich des Werkes Helmut Newtons angenommen und schlichtweg die Rollen vertauscht: Sie selbst als eine Fotografin, die nackte Männer fotografiert; der männliche Körper gesehen durch den weiblichen Blick, ein Perspektivwechsel. Mehrere der ikonischen Fotografien des Meisters hat Hape auf diese Weise nachgestellt.

„Newtons selbstbewusst inszenierte Frauenrollen haben mich fasziniert“, sagt sie der Berliner Zeitung, doch habe sie sein Schaffen durch die Arbeit an ihrem Projekt auch kritisch hinterfragt. „Die Konzeption und Produktion meiner Motive hat offengelegt, wie wichtig das Geschehen am Set, in Zusammenarbeit mit meinen Modellen, ist“, so Hape. Ihr sei gelungen, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, die auf kompromisslosem Konsens basiert habe, „sodass wir uns gemeinsam den doch sensiblen Motiven und Posen angenähert haben, wobei meine Männer viel einbringen konnten“.

„Helmut Newton As Seen By Hani Hape“, 2023 Hani Hape

Hape fragt: „Ob das in Helmut Newtons Shootings auch so war?“ Seinen Bildern, so meint sie, sei eine Strenge, seine gewisse Autorität anzusehen. Zudem sind Newtons Fotografien in ganz anderen Machtverhältnissen entstanden als Hani Hapes Bilder: Der berühmte Fotograf in Opposition zum jungen, mitunter unerfahrenen Modell.

Offenbar sind Männer vorsichtiger, zu zeigen, was eigentlich jeder kennt. Anders als Frauen, deren Nacktheit üblicher zu sein scheint. Hani Hape

Überhaupt: die Models. Sie zu finden, sei für Hape schwierig gewesen. Schwieriger vielleicht, als hätte es sich um weibliche Modelle gehandelt. „Offenbar sind Männer vorsichtiger, zu zeigen, was eigentlich jeder kennt“, so die Fotografin, anders als Frauen, „deren Nacktheit üblicher zu sein scheint.“ Die Frau als Objekt der Begierde, das männliche Begehren als Basis der künstlerischen Arbeit – das sei gesellschaftliche Normalität, während der Mann als erotisches Sujet, dargestellt aus der Perspektive einer Frau zudem, viel weniger geläufig ist.

Aber Hani Hape ist fündig geworden. Auf ihren Bildern stellen nun Männer nach, was einst Newtons Frauen leisten mussten: In einem schicken Salon unter den Blicken eines umhersitzenden Publikums die Hosen runterlassen; die nackt aus Sportautos steigen, sich in den Schritt greifen lassen, einer Fotografin zu Füßen liegen.

„Helmut Newton As Seen By Hani Hape“, 2023 Hani Hape

Unter den Protagonistinnen und Protagonisten sind, sowohl auf männlicher wie auf weiblicher Seite, einige bekannte Gesichter und Körper; die Schauspielerin Maria Dragus zum Beispiel, Maximilian Mundt und Lea van Acken, die Sängerin Lary. Und Joseph Wolfgang Ohlert, der selbst fotografiert. „Mich hat das Projekt zum einen gereizt, weil ich selbst Fotograf bin und es immer sehr hilfreich ist, mal die andere Rolle einzunehmen“, sagt Ohlert. „Außerdem ist das natürlich auch ganz schön fürs Ego, sich so zu zeigen.“

Heterosexuellen Männern fällt es vielleicht schwerer, zu begreifen, dass auch sie sexy und erotisch sein dürfen. Joseph Wolfgang Ohlert

Auf seinem Foto steht Ohlert frontal vor einem Spiegel, nackt, ein Trenchcoat lässig über der Schulter, im Hintergrund die Fotografin auf einem Regiestuhl sitzend, sich selbst im Spiegel spiegelnd. Es ist ein Bild, das inhaltlich auch von Joseph Wolfgang Ohlert selbst hätte kommen können.

Auch er setzt sich in seinen Bildern oft mit Körpern und Körperlichkeit auseinander, arbeitet aktuell etwa an einem Band unter dem Titel „Bigger“, der mehrgewichtige Männerkörper sichtbar machen soll. „Insofern sehe ich mich in der Verantwortung, mich auch selbst so zu zeigen“, sagt Ohlert, es sei ihm um eine Form der Repräsentanz gegangen. Dass es nicht immer einfach ist, Männer dazu zu bringen, blank zu ziehen für die Kunst, kann er bestätigen. Genau wie Hani Hapes Einschätzung, dass dies leichter sei, wenn es sich um schwule und/oder queere Modelle handelt.

„Helmut Newton As Seen By Hani Hape“, 2023 Hani Hape

„Heterosexuellen Männern fällt es vielleicht schwerer, zu begreifen, dass auch sie sexy und erotisch sein dürfen. Schwule Männer setzen sich oft stärker mit dem eigenen Körper und seiner Wirkung auseinander“, sagt Ohlert; „es ist naheliegend, dass ich gerade in der Gay-Community viele Männer gefunden habe, weil sie ihre Körperlichkeit und Erotik vielleicht selbstverständlicher leben und darstellen können“, ergänzt Hape. Letztlich aber seien unter ihren Models ganz unterschiedliche Typen – „vom Bundeswehrpsychologen, über Tänzer und Callboys bis zum Informatiker“.

Newton hat Frauen stark gezeigt, aber immer aus männlicher Perspektive heraus. Damit sind seine Bilder zumindest mal als Diskussionsgrundlage wertvoll. Joseph Wolfgang Ohlert

Die Fotografin hofft, mit „Helmut Newton As Seen By Hani Hape“ möglichst viele Rezipienten zu erreichen. „Auch meine Bilder müssen von viel mehr Menschen viel selbstverständlicher gesehen werden, wenn wir bedenken, dass Helmut Newtons Motive oft in Leitmedien und Werbekampagnen seiner Zeit gedruckt worden sind.“ Letztlich können Hapes Bilder einen Beitrag leisten – in der Debatte um den aktuell so viel besprochenen „female gaze“, den in unterschiedlichsten Kulturgenres oft marginalisierten weiblichen Blick also, und in der Debatte um Helmut Newtons Arbeiten sowieso.

In der Auseinandersetzung mit dem Medium der Fotografie und seiner Öffentlichkeit sei „ein genderspezifischer Blick allgegenwärtig und doch immer wieder überraschend einengend“, so Hape; ein Nachdenken darüber führe „fast zwangsläufig zu Helmut Newtons ikonischen Frauenbildern und deren Rezeption – und in meinem Fall dann zu der lustvollen Idee, hier mal die Rollen zu tauschen.“

„Helmut Newton As Seen By Hani Hape“, 2023 Hani Hape

Ähnlich drückt es Joseph Wolfgang Ohlert aus, der Fotograf, der in dieser Serie zum Model wurde. „Ich war nie ein großer Newton-Fan, respektiere aber seine Arbeiten für das, was sie sind“, sagt er. „Newton hatte eine sehr spezielle Art, Frauen stark zu zeigen, aber eben immer aus männlicher Perspektive heraus. Damit sind sie zumindest mal als Diskussionsgrundlage wertvoll.“ Alice Schwarzer sah das anders.

Dass sich Newton selbst zeitlebens ein bisschen euphemistisch als „Feminist“ bezeichnet hatte, kritisierte sie in ihrem Essay scharf. Der Fotograf habe das gesagt, „wohl wissend, dass die Vereinnahmung des Feminismus und die Verkehrung der Werte ein zentrales Element der modernen Pornographie ist“, schrieb Schwarzer 1993. „Eine schwache Frau unterwerfen – wie uninteressant. Eine starke Frau brechen – echt scharf.“ Interessant wäre zu wissen, was Alice Schwarzer nun von Hani Hapes Bildern hält.

„Helmut Newton As Seen By Hani Hape“ ist in Anlehnung an Helmut Newtons „Sumo“, seinem fast 35 Kilo schweren Prachtband, benannt nach dem japanischen Ringkampf, als eigenes Buch erschienen: Hapes Werk heißt „Sakura“, also „Kirschblüte“ und ist als Softcover in einer Metallhülle erschienen. Newtons üppigem „Sumo“-Format von 50 x 70 Zentimetern blieb die Künstlerin dabei treu. www.hanihape.com