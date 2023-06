Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann: Hilfsaktion des Millionärs bleibt erfolglos

Es will einfach nicht so richtig klappen mit Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann. „Ich bin ein gutmütiger Mensch, sie bekommt noch eine letzte Chance“, wird der 56-Jährige nun von der Bunten zitiert. „Wenn es dann nicht klappt, kapituliere ich.“

Die ehemalige Moderatorin und der millionenschwere Unternehmer sind nicht etwa ein Paar. Die beiden kennen sich aber seit Jahren, sind befreundet. Ellermann will und wollte Abd el Farrag eigentlich unterstützen – finanziell, zum einen, aber auch bei einer Rückkehr ins Arbeitsleben.

Doch daraus ist bisher nichts geworden. Nadja Abd el Farrag, die seit Jahren mit Schulden zu kämpfen hat und in den vergangenen Monaten kurzzeitig abgetaucht war, wollte eigentlich einen Neuanfang in Hamburg wagen. „Ich kenne Nadja seit vielen Jahren und es ist für mich selbstverständlich, dass ich ihr helfe“, hatte im Mai Andreas Ellermann gesagt, der die 58-Jährige schließlich in einem Luxushotel einquartierte und ihr einen Job in seiner Stiftung besorgte.

Ellermanns Beziehung soll über die Eskapaden zu Bruch gegangen sein

Doch offenbar tauchte Abd el Farrag nicht wie vereinbart auf der neuen Arbeitsstelle auf – „Ich mache das wieder gut! Beim nächsten Mal bin ich dabei“, versprach sie später in einer Video-Botschaft. Wie die Bild berichtet, sollte es aber auch mit einem zweiten Minijob nichts werden.

Vor einigen Tagen hatte sie im Auftrag von Ellermann bei einem Grillfest aushelfen sollen. Der millionenschwere Unternehmer hatte sogar einen Abholservice organisiert, damit wirklich nichts mehr schiefgehen kann. Doch Abd el Farrag öffnete im Hotel nicht die Tür, schaltete ihr Handy aus und meldete sich erst Stunden später abermals per Videobotschaft.

„Sorry, sorry, sorry, hatte brutale Rückenschmerzen und ich konnte nicht mehr“, heißt es darin. „Es tut mir echt leid, es tut mir echt leid. Und trotzdem wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Bussi, Bussi, Bussi!“ Außerdem sei ihr gar nicht klar gewesen, dass sie überhaupt abgeholt werden sollte.

Dass Ellermann an seiner Unterstützung festhalten will, zeugt für viele von einer Engelsgeduld: Ende Mai soll selbst seine Beziehung zu Patricia Blanco, der Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco, über die Eskapaden in die Brüche gegangen sein. Blanco, so heißt es, habe von den Rettungsaktionen ihres Exfreundes nur wenig gehalten.