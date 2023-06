Naomi Campbell kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. „Mein kleiner Schatz“, schreibt sie auf Instagram, „wisse, dass du von dem Moment an, in dem du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, über alle Maßen geschätzt und von Liebe umgeben bist.“ Der Adressat ihrer liebevollen Zeilen sei „ein wahres Geschenk Gottes“, sie fühle sich „gesegnet“, so das Supermodel – die Liebeserklärung richtet sich, man ahnt es gleich, an ihren frischgeborenen Sohn.

Naomi Campbell wäre aber nicht Naomi Campbell, wenn das zugehörige Instagram-Foto nicht bestens inszeniert wäre: Zu sehen ist ein Köpfchen im weißen Mützchen; auch die Mutter und die zweijährige Schwester des Babys tragen strahlendes Weiß – verlinkt sind denn auch ein Fotograf und ein Stylist, vom spontanen Familienschnappschuss ist man hier ganz weit entfernt.

Recht so – schließlich folgen dem Supermodel auf dem Sozialen Netzwerk nicht nur mehr als 15 Millionen Fans, sondern auch viele hochkarätige Persönlichkeiten ihrer Branche, die sich mit guten Inszenierungen bestens auskennen. So gratulieren der frischgebackenen Mutter unter anderem die Modeikonen Donatella Versace und Marc Jacobs, außerdem die Modelkolleginnen Claudia Schiffer, Winnie Harlow, Ashley Graham und Cindy Crawford.

Es sind aber nicht nur Glückwünsche, die in Tausenden Kommentaren formuliert werden. Viele Beiträge drehen sich auch um die Frage nach einer Leihmutterschaft. Denn zum einen war Naomi Campbell nie mit einer Babykugel gesichtet worden, auch unmittelbar vor der Geburt ihrer ersten Tochter im Mai 2021 nicht. Außerdem ist das Model 53 Jahre alt, die Vermutung, sie habe ihr Kind nicht selbst ausgetragen, liegt also nahe.



Campbell aber schweigt sich über das Thema aus. Sie will und muss entsprechende Fragen nicht beantworten. Stattdessen schreibt sie neben den Liebesschwüren, die das gut inszenierte Familienfoto auf Instagram begleiten, nur noch einen Satz: „Es ist niemals zu spät, um Mutter zu werden.“