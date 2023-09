Neulich war’s ein mehrtägiges Soul-Event, dann kam eine Veggie-Woche, aktuell läuft das Straßentheaterfestival „Berlin lacht!“ – auf dem Alexanderplatz ist immer was los, auch wenn nicht immer alles Sinn ergibt. Viele Berlinerinnen und Berliner ärgern sich über den ganzen Popanz, der rund um den Brunnen veranstaltet wird und sie beim forschen Schritt über den zentralen Platz behindert; so richtig freuen sich über Rostbratwurst und Rummelatmosphäre wohl nur die Gäste dieser Stadt.



Apropos Rostbratwurst: Auf all den Straßen- und Stadtfesten am Alex wird ja hauptsächlich gegessen. Heute spanische Churros, nächste Woche vegane Burger, übernächste Nackensteaks vom Schwenkgrill. Ein buntes Allerlei an Fettigem, das sich vorzüglich einreiht in das kulinarische Programm, das diesen Teil Berlin-Mittes dominiert.