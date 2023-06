Vor ein paar Wochen sorgte eine Nachricht aus Italien für Aufsehen. Dort plane man ein Gesetz, so titelten mehrere Medien: Wer künftig Bruschetta oder Gnocchi falsch ausspreche, dem könnten empfindliche Strafen drohen. Von bis zu 100.000 Euro war die Rede. Das neue Gesetz solle Anglizismen aus dem Italienischen vertreiben, da es die Sprache „erniedrigt und demütigt“, zitierte CNN aus dem Entwurf.

So manch deutschem Urlauber rann in diesen Sekunden vielleicht schon der Schweiß von der Stirn. Einmal „Bru-shetta“ oder „Bru-tschetta“ gesagt, und schon hat man sich strafbar gemacht. Dio mio!

Natürlich gilt auch bei Gesetzesentwürfen, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Aber eine neue Studie zeigt, dass durchaus Anlass zur Sorge besteht – und vielleicht vor dem Urlaub ein Reise-Sprachkurs nicht schadet. Davon abgesehen, dass man sich mit „Expresso“, „Gnotschi“ und „Proßätscho“ mittlerweile auch hierzulande in die Nesseln setzt. Besonders beim Essen und Kochen geht die Aussprache oft schief.

Mehr als 70.000 Google-Anfragen: Wie wird Bruschetta ausgesprochen?

Die Sprachexperten der E-Learning-Plattform Preply haben nun untersucht, welche internationalen Produkte von den Deutschen am häufigsten falsch ausgesprochen werden. Dazu wurden 260 Begriffe daraufhin untersucht, wie häufig deren Aussprache bei Google eingegeben wird.

Die Top Fünf führt in diesem Fall tatsächlich Bruschetta an. Das frisch geröstete Brot, eingerieben mit Knoblauch und Olivenöl, zählt zu den italienischen Antipasti und bereitet den Deutschen Kopfzerbrechen. Auf jährlich 73.440 Google-Suchanfragen zur Aussprache kommt Bruschetta, das korrekt „Bru-sketta“ ausgesprochen wird.

„Brusketta“ oder „Brutschetta“? In Italien könnten für falsches Aussprachen bald Strafen fällig werden. Weiss/imago

Noch mehr falsche Aussprache-Varianten vereinen sich auf die italienische Teigspezialität Gnocchi, die im Ranking mit 63.360 Suchanfragen pro Jahr auf Platz Zwei landen. Von „Gnotschi“ über „Gnoki“, „Gnotschis“, „Nokis“ bis zu „Noschi“ hat man in italienischen Restaurants hierzulande wohl alles schon gehört.

Lebensmittel, die den Deutschen am meisten sprachliche Schwierigkeiten bereiten Bruschetta: 73.440 Google-Suchanfragen zur Aussprache pro Jahr

Gnocchi: 63.360 Suchanfragen

Worcestershiresauce: 16.200 Suchanfragen

Pho & Chorizo: 11.880 Suchanfragen

Ciabatta & Tagliatelle: 7680 Suchanfragen

Im Italienischen ergeben die Buchstaben „g“ und „n“ zusammen allerdings einen Laut, der wie „nj“ in Banjo klingt. Und ein „s“ hängt man den Gnocchi auch nicht an. Ebenso wenig, wie man sich bei der Worcestershiresauce Evelyn-Hamann-mäßig einen abbrechen muss.

Die Aussprache des Wortes Worcestershiresauce jedenfalls bereitet auf Platz Drei im Ranking immerhin jedes Jahr 16.200 Deutschen derart viel Sorgen, dass sie es in die Google-Suchanfrage eingeben.

Dabei kann man es sich bei der klassischen englischen Würzsauce einfacher machen und das auch im Duden verzeichnete Wort Worcestersoße wählen, das man dann einfach wie „Wusstersoße“ ausspricht. Und nicht etwa „Wortschestersoße“.

Auf den Plätzen folgen dann in der Studie noch Stolperfallen wie Chorizo, Tagliatelle und Prosciutto. In den Top 20 sind auch Worte wie Paella, Macaron, Tajine, Bœuf bourguignon und Guacamole vertreten.

Der bekannte Avocado-Dip aus der mexikanischen Küche sorgte schon 2015 auf dem YouTube-Kanal des Künstlerkollektiv Luksan Wunder für Lacher. Unter dem Titel „Korrekte Aussprache“ wurde die vermeintlich richtige Aussprache von schwierigen deutschen Wörtern und Fremdwörtern mit Beispielsatz verballhornt.

Die Wahl-Berliner wollten damals „eine Gegenwelt entwerfen für Leute, die auf Partys falsch Prosetscho bestellen“. Sie könnten dann die Videos googeln und beweisen, dass ihre Aussprache doch stimmt. „So dass den Leuten recht gegeben wird, die auf der falschen Seite stehen.“ Viele feierten die damals entstandenen Clips, andere schrieben empört bei Wörtern aus Fremdsprachen die richtige Aussprache in die Kommentare – mit Verweis darauf, sie seien Muttersprachler oder hätten jahrelang im Ausland gelebt.

Im Preply-Ranking heißt es, grundsätzlich falle den Deutschen die Aussprache vieler italienischer Lebensmittel besonders schwer. Sechs der Top-15-Lebensmittel im Ranking stammen aus dem südeuropäischen Land. Das ist allerdings kaum verwunderlich, schließlich gehört die italienische Küche zu den beliebtesten Länderküchen der Welt.

Schaut man ins Ausland, so treibt auch die deutsche Sprache viele Lernende in die Verzweiflung – nicht umsonst heißt es: „Deutsche Sprache, schwere Sprache“. Bei einigen deutschen Lebensmitteln, die auch international beliebt sind, fällt vielen die korrekte Aussprache schwer, allen voran: Jägermeister, so die Studie.

Er beherrschte die Aussprache sicher fehlerfrei: Günter Mast, damals Aufsichtsratsvorsitzender der Mast-Jägermeister SE, 1987 in seinem Büro in Wolfenbüttel. Sven Simon/Imago

Demnach bereitet der Kräuterlikör derart viele Schwierigkeiten, dass pro Jahr 11.040 Mal nach der richtigen Aussprache gegoogelt wird. Auf Platz zwei folgt ebenfalls ein alkoholisches Getränk – das Bier Gose. Nach der richtigen Aussprache dieser Biersorte, deren Bezeichnung von einem Bach in Goslar stammen soll, wird rund 8.400 Mal im Jahr gesucht. Auf Platz drei folgen die schwäbischen Spätzle: Nicht-Deutsche googeln die richtige Aussprache rund 7080 Mal pro Jahr.



Die Untersuchung wurde im Mai 2023 durchgeführt. Hierzu wurde das Google-Suchvolumen für 265 internationale Lebensmittel in ganz Deutschland untersucht. Des Weiteren wurde das Google-Suchvolumen für 200 deutsche Lebensmittel, die international bekannt sind, weltweit analysiert.