Heidi Klum ist sauer. Nicht etwa, weil sie hungrig ist – das Gegenteil sei der Fall! Das beteuerte die 50-Jährige nun in einer Instagram-Story. „Ich zähle keine Kalorien“, so das Model; sie könne sich auch nicht daran erinnern, dies in ihrem Leben jemals getan zu haben.

In den vergangenen Tagen hatte sich online das Gerücht verselbstständigt, Klum würde eisern Diät halten und täglich nur 900 Kalorien zu sich nehmen. Das würde nur etwa der Hälfte des Tagesbedarfs für eine Frau in ihrem Alter entsprechen. Schon vor Jahren wurde erstmals berichtet, das Model zähle Kalorien, um dem Ernährungsplan ihres früheren persönlichen Trainers David Kirsch zu entsprechen.

„Ein Haufen Mist“, erklärt Klum nun, Medien würden „einfach Dinge zusammenfügen“, voneinander abschreiben, sich Geschichten einfach ausdenken. Es sei „wirklich traurig, weil es keinen wirklichen Journalismus mehr gibt“, urteilt die Medienexpertin. Dabei, so muss man sagen, ist Klum an der Renaissance der 900-Kalorien-Geschichte nicht ganz unbeteiligt.

Heidi Klum filmt ab, wie sie sich wiegt

Erneut aufgeflammt war das Gerücht, weil sich das Model für eine andere Instagram-Story am Sonntag beim Wiegen gefilmt hatte. „Die ist bestimmt total verstaubt, geht bestimmt auch gar nicht mehr“, flötete Klum in dem Clip und stieg sodann auf die Badezimmer-Waage: 138 Pfund wiegt sie, umgerechnet 62,6 Kilo, was bei ihrer Größe von 1,76 Metern einem Body-Maß-Index von 20,2 und einem Normalgewicht entspricht.

Alles okay mit Heidi Klum also – nur warum teilt sie ihr Gewicht überhaupt mit ihren rund elf Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram? Sie habe ihr Gewicht mitgeteilt, weil ein Fan sie danach gefragt habe, teilte die 50-Jährige nun lapidar mit; die Story sei dann zum Selbstläufer geworden und habe dann das 900-Kalorien-Gerücht wieder nach oben gespült.



„Es ist wirklich traurig, weil Leute das lesen und es möglicherweise nachmachen, was nicht gut für sie ist“, so Klum. Welchen Effekt die Veröffentlichung ihres Gewichts indes eigentlich haben sollte, bleibt unklar.