Microsofts Nervensäge: Kommt Karl Klammer zurück?

Retraumatisiert? Microsoft will wieder einen Office-Assistenten einführen. Aber der neue Assistent Copilot ist glücklicherweise keine blöde Büroklammer mehr.

Psychopath aus Draht: Die animierte Büroklammer Karl trieb Microsoft-User in den Wahnsinn. Wenn es das Office-Programm nicht selbst schon getan hatte.

Es war das letzte Fünkchen an der Zündschnur, bevor man endgültig die Nerven verlor, wenn man sich mal wieder in den Untiefen des Microsoft-Office-Programms verirrt hatte, und explodierte: Karl Klammer, der animierte Office-Assistent, der einem helfen sollte und ungefragt Ratschläge erteilte für besseres Arbeiten, beispielsweise mit Word.

Oft erschien die Klammer mit dem nichtssagenden Gesichtsausdruck auch einfach so und schwafelte Schlaumeierhaftes aus einer Sprechblase, gab Tipps für das Verfassen von Briefen und ruckelte so lange am Bildschirmrand herum, bis man das blöde Büro-Utensil entnervt wegklickte. Ursprünglich dazu gedacht, Computer „menschlicher“ zu machen und freundlicher wirken zu lassen, fühlte man sich von Karl Klammer bald verfolgt.

Schlechteste Erfindung aller Zeiten

Wie ein Stalker tauchte die Figur immer wieder auf, nur, wenn man sie lange genug ignorierte, verschwand sie wieder. Manchmal verwandelt als Fahrrad. Warum, weiß niemand. Selbst sein Erfinder, der Informatiker Eric Horvitz, gab zu, dass man es mit Clippys Zudringlichkeit übertrieben habe. 2007 schaffte Microsoft die Draht-Nervensäge ab, bis heute sind Menschen traumatisiert von Karl Klammer, die vom Time-Magazin als eine der schlechtesten Erfindungen aller Zeiten gewürdigt wurde.

Aber nun will der Konzern Clippy, wie die Klammer im Original heißt, reanimieren, natürlich überarbeitet und in einer anderen Form, aber Microsoft-User sollten gewarnt sein, denn für ihre Usability sind die Produkte aus dem Hause von Bill Gates bekanntlich nicht berühmt, was sicherlich auch ein Grund für den Erfolg von Apple ist, wo man über die piefige Büroklammer sicherlich nur die Nase gerümpft hat.

Der neue Assistent heißt Copilot und ist bereits das zweite Produkt, das der Konzern auf Basis der KI ChatGPT einführt. Der Assistent für Windows 11 soll den Office-Usern in Form eines Chatbots zur Seite stehen und beispielsweise Präsentationen erarbeiten können, Texte in mehr oder minderer Qualität schreiben und auf komplexere Fragen antworten. Natürlich aber nicht mehr in Form einer ruckeligen Animation.