Oktoberfest 2023: Die peinlichsten Promi-Momente auf der Wiesn

Auf Promi-Instagram gibt es derzeit nur ein Thema und auch nur ein Kleidungsstück: Cathy Hummels schnürt das Dirndl und setzt den dazu passenden Haarreif aus ihrer Wiesn-Kollektion auf, Monica Meier-Ivancan posiert mit drei Freundinnen aus ihrer „Wiesn-Gang“, auch Lilly Becker, Evelyn Burdecki und Simone Ballack posten gemeinsame Festzeltgaudi-Momente.

Promis gehören zum Oktoberfest wie Maßkrug und Weißwurst. Doch beim bunten Wiesn-Schaulaufen kann man schon nach den ersten Tagen leicht den Überblick verlieren. Wir haben die wichtigsten VIP-Events rund ums Eröffnungswochenende gesichtet und eine erste Bilanz gezogen. Wer hat’s drauf bei Almauftrieb oder Wiesn-Bummel und wer sollte besser noch mal am Gaudifaktor arbeiten?

1. Marc Terenzi und sein Fangirl in der Front Row

So kann man die Gerüchteküche natürlich auch befrieden: Nachdem Verena Kerth und ihr Verlobter Marc Terenzi zuletzt wegen promilleumnebelter Prügelvorwürfe in den Schlagzeilen waren, machen sie seit Neuestem demonstrativ auf gute Laune. Das Grinsen ist breiter als jede Bild-Headline, die Eintracht so herzig, dass es bisweilen schmerzt.

Küsse statt Keile: Marc Terenzi und Verena Kerth zeigen im Käfer-Zelt demonstrative Einigkeit. Felix Hörhager/dpa

Wie gut, dass Oktoberfest ist, das Fest der Herzen! Nirgends kann man die friedvolle Pärcheninszenierung besser betreiben als zwischen „Schatzi“- und „Mausi“-Lebkuchen. Und so postete Verena Kerth quasi im Sekundentakt Bilder von sich im berühmten Käfer-Zelt und Videos vom Auftritt ihres Herzbuam, der sich kurzerhand als Frontmann der Oktoberfestband Hansi und die Käfergang installierte und mit Hits wie „Sex on Fire“ vor allem seine Verlobte in der Front Row in Wallung brachte, die fleißig mitträllerte, schmachtete und filmte.

Abseits der Bühne stieß das Paar übrigens statt mit einer Maß Bier mit Wasser an. Die Ex-Dschungelcamperin sagte zu RTL: „Wir haben ja, glaube ich, alle die Schlagzeilen der letzten Monate verfolgt. Also, ein absolutes Wiesn-Must: immer schön viel Wasser trinken.“ Man könne die Wiesn genießen, ohne Unmengen von Alkohol. Ihr Verlobter stimmte wie immer postwendend zu: „Wir trinken viel Wasser dieses Mal.“

Nun müssen sich die Zuschauer dieses Spektakels nur noch entscheiden: Prügel-Schlagzeilen oder Groupie-Cringe – was ist eigentlich schlimmer? Unternehmerin Regine Sixt jedenfalls hat ihre Entscheidung diesbezüglich schon getroffen: Bei der von ihr organisierten Damenwiesn, einem Pflichttermin für die Münchner Promi-Frauen, wurde Verena Kerth ausgeladen.

2. Family Affairs: Cathy Hummels sucht die Liebe

Cathy Hummels hat den Finger ständig am Insta-Knopf, ob nun Oktoberfest ist oder nicht. In all dem PR-, Selbstdarstellungs- und Selbstfindungsgewimmel ist es schwer zu eruieren, wofür die Ex-Gattin von Fußballer Mats Hummels eigentlich steht.

Kostbar sind daher jene Momente, in denen die influencende Moderatorin mal nicht sich selbst, sondern anderen eine Bühne bereitet. Zum Beispiel den weniger im Rampenlicht stehenden Mitgliedern ihrer Familie. Wie wir Hummels’ Wiesn-Insta-Storys entnehmen können, ist ihr Vater Fredi Fischer ein durchaus talentierter und in bajuwarischer Mundart versierter Festzeltmusikant, dessen Interpretation von „Die lustigen Holzhackerbuam“ recht schunkelanregend ist.

Noch herziger wird’s nur noch, als ihre 88 Jahre alte Großmutter von Bunte.de interviewt wird – und die Enkelin ihrer Oma einfach nur das Händchen hält. Sehr süß!

Cathy Hummels ist ja als waschechtes bayerisches Madl eine erfahrene Wiesn-Gängerin und hat vor einigen Jahren damit begonnen, ihren „Wiesn-Bummel“ als Promi-Event zu etablieren. Inzwischen hat die 35-Jährige das auch ganz gut geschafft: Zur sechsten Auflage ihres Events waren Lilly Becker, Sandy Meyer-Wölden, Sophia Thiel, Simone Ballack, Sarah Engels und Larissa Marolt an ihrer Seite.

Leider gibt die Gastgeberin auch Interviews zu ihrem Liebesleben und sorgt damit dann wieder für Fremdscham-Momente. „Am meisten freue ich mich, dass ich mit Evelyn Burdecki und Sophia Thiel auf Männerjagd gehen kann. Mein Traummann darf kein Lappen sein und nicht 30 Frauen gleichzeitig daten“, sagte Hummels der Bild-Zeitung. Sie erhoffe sich auf der Wiesn „viel Frischfleisch“. Au weia, wenn das die Oma hört!

3. Hyper Hyper: Der Scooter-Frontmann beim Almauftrieb

Den größten Promi-Auflauf gab’s beim Almauftrieb am Sonntag – die traditionelle VIP-Sause im Käfer-Zelt feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum.

In Trachtenmode: Scooter-Sänger H.P. Baxxter und seine Freundin Sara beim Almauftrieb. Felix Hörhager/dpa

Das wollte sich auch Scooter-Frontmann H.P. Baxxter nicht entgehen lassen. Der 59-Jährige brachte seine 37 Jahre jüngere Freundin Sara mit und gab zu Protokoll, dass er sonst kein Bier trinke, „aber so eine Maß Bier ist dann schon super“, so der Musiker. Die Wiesn als Bühne für sich zu nutzen, liege ihm fremd. Es sei zwar „immer gut, sich mal blicken zu lassen“, aber: „Eigentlich gehe ich nur auf die Wiesn zum Feiern.“



Damit umschiffte der „Hyper Hyper“-Sänger natürlich sehr elegant das eigentliche Tuschelthema: seine Beziehung zu der 22-jährigen Studentin, die wegen des beträchtlichen Altersunterschiedes bei seinen 119.000 Followern für ein gespaltenes Echo sorgt. Kommentare wie: „Ach, ist das die neue Betreuerin? Nett“ oder „You have a beautiful daughter“ sind keine Seltenheit auf dem Instagram-Account des Sängers.