Das Wetter meint es gut mit der Bundesregierung. Oder schlecht – wie man’s nimmt. Denn bei 30 Grad und praller Sonne an einer Führung durch die Räume des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft teilnehmen? Oder einem Vortrag von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke über Naturschutz lauschen?

Gut möglich, dass sich viele Berlinerinnen und Berliner, die eigentlich am Tag der offenen Tür der Bundesregierung teilnehmen wollten, kurzfristig umentschieden haben: Für einen Tag am See, einen Nachmittag im Park, einen Besuch in der Eisdiele – für irgendwas eben, das der Hitze des heutigen Sonntags (20. August) Rechnung trägt.

Sei’s drum – der zweite Tag der Veranstaltung unter dem Motto „Die Regierung lädt ein“ ist in vollem Gange. Seit Sonnabend haben das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt in Berlin Tür und Tore geöffnet, um die Bürgerinnen und Bürger über ihre Arbeit zu informieren. Oder einfach mal zu zeigen, wie es in den Büroräumen der Ministerien so aussieht.

Insgesamt umfasst das üppige Programm mehr als 350 Veranstaltungen – ein bisschen mehr als am Badesee oder in der Eisdiele gäbe es im Regierungsviertel also schon zu erleben. Doch wohin gehen, was sich anschauen, wo zuhören? Wir haben uns das Programm für den heutigen Sonntag einmal genauer angesehen und für Sie die Highlights zusammengetragen. Zeit für ein Spaghettieis wäre danach ja immer noch.

Anmelden müssen Sie sich für die Veranstaltungen übrigens nicht – aber es gibt eingehende Sicherheitskontrollen. Wer sich für einen Tag im Regierungsviertel entscheidet, sollte auf größere Taschen und heikle Gegenstände also lieber verzichten – und unbedingt den Personalausweis mitnehmen.