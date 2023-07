Oliver Pocher über Ehekrise: „Ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein“

Am Samstagabend ging die sechste Ausgabe der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ über die Bühne. In der Spielesendung mit den festen Kandidaten und den moderierenden Allzweckwaffen Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk sind Überraschungsgäste Teil des Konzepts.



Diesmal schwebte zur Titelmelodie von „Baywatch“ Comedian Oliver Pocher ein; in roten Badeshorts, Adiletten und weißem Feinripphemd schwang er abwechselnd die Boje oder küsste seine Oberarme. Ein typischer Pocher-Moment. Dann folgte ein typischer Gottschalk-Moment, als das 73-jährige Moderationsurgestein seinen fast 30 Jahre jüngeren Kollegen fragte: „Oliver, du bist Überraschungsgast oder bist du zu Hause rausgeflogen?“

Nachdem das Publikum zu Ende gejohlt hatte, erwiderte Pocher: „Beides“ und schob hinterher: „Ich bin zu Hause noch nicht rausgeflogen, nutze aber jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein.“



Damit lieferte der Comedian einem Millionenpublikum und auch all jenen, die seinen gemeinsamen Podcast mit Ehefrau Amira Pocher nicht verfolgen, ein neues Kapitel in der seit Tagen laufenden, öffentlichen Inszenierung der Ehekrise im Hause Pocher. Erst vergangene Woche hatte Pocher seine Frau gefragt: „Was ist los in unserer Ehe? Was ist passiert?“ Ob es ein Zeichen sei, dass sie ihren Ehering nicht trage. Daraufhin hatte sie geantwortet: „Mann, Olli. Es ist aktuell schwierig, das wissen auch die Leute in unserem Umfeld, und irgendwer hat dann auch gequatscht.“

Bessere Tage: Oliver und Amira Pocher 2019 in Köln. Future Image/Imago

2016 hatten sich Oliver Pocher und die Visagistin Amira Aly kennengelernt. Drei Jahre später heiratete das Paar, die gemeinsamen Söhne wurden 2019 und 2020 geboren. Nun, im verflixten siebten Beziehungsjahr, stehen die Zeichen auf Streit bei dem 45-Jährigen und seiner 30 Jahre alten Frau.

Von Ivancan bis Lisicki: Oliver Pocher kennt öffentliche Beziehungskrisen

Das wäre zunächst nicht weiter ungewöhnlich, Pocher hat schließlich schon so einige prominente Trennungen hinter sich. Er war mit Annemarie Warnkross (heute Carpendale), mit Monica Ivancan und Sabine Lisicki liiert. Mit der Ex-Verlobten von Boris Becker, Sandy Meyer-Wölden, hat er drei Kinder. Diese Ehe hielt nur zweieinhalb Jahre.



Damals erfuhr man von den Trennungen stets aus der Klatschpresse. Diesmal aber machen die Pochers sozusagen einen Schritt vor dem nächsten und breiten ihre Beziehungsprobleme öffentlich aus. So erzählt Amira Pocher in der neuen Podcast-Folge von „Die Pochers“, sie habe bereits die üblichen Kommentare erhalten: „Jetzt hast du, was du willst, jetzt verpisst du dich“ oder „Jetzt ist er nicht mehr gut genug“. Das verletze sie, wenn Menschen so etwas schreiben.

Andererseits habe sie damit gerechnet, dass Leute denken würden, jetzt habe sie einen gewissen Status und „brauche den Olli nicht mehr“. Im Promo-Text zur neuen Folge heißt es: „Bei den Pochers brennt’s, das wissen wir mittlerweile. Aber wie geht es jetzt weiter und wie waren die Reaktionen auf die Bekanntgabe der Krise?“



Beide Partner und ihre Aussagen vermittelten zuletzt den Eindruck, als sei die Trennung bereits vollzogen. In den Kommentaren schreiben User, der Podcast laufe „eh nur noch wegen der Verträge, das ist meine Vermutung. Man braucht für diese Farce kein Studium, man muss nur eins und eins zusammenzählen. Es tut mir leid für Olli und seine beiden Söhne“ oder „seit Monaten weiß man, dass Amira nicht mehr will“.

In den vergangenen Wochen gingen aber auch viele Ehe- und Beziehungstipps bei den Pochers ein. „Das ist wirklich herrlich“, erzählt Amira im Podcast. Ihr Mann gibt sich, was die Krise angeht, abgeklärter. Jedes Paar habe irgendetwas, das für Streit sorge: „Das gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu. Und dann ist es halt interessant, was daraus wird.“



Am Ende des Podcasts macht der Comedian noch deutlich: „Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße.“ Ob sich die Pochers trennen oder nicht, wir werden es wohl via Podcast erfahren.