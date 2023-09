Oliver und Amira Pocher im Tal der Tränen: Erster gemeinsamer Auftritt nach Ehe-Aus

Oliver Pocher mag’s nicht gern, wenn’s menschelt. „Ich will gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten“, hatte der Komiker in der neuesten Folge des Podcasts „Die Pochers!“ versprochen, „oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden.“ Komplett getrennte Wege wollen er und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher aber offenbar auch nicht gehen: Das machten sie nicht zuletzt am Montag deutlich, als die beiden zusammen auf der Bühne standen – das erste Mal nach Bekanntgabe ihrer Trennung.

Sieben Jahre waren der 45-jährige Komiker und die 15 Jahre jüngere Moderatorin ein Paar, vier davon verheiratet. Über eine mögliche Ehekrise wurde schon länger gemunkelt, vor wenigen Wochen gab das Paar dann tatsächlich das Ende bekannt – der Liebesbeziehung wohlgemerkt, beruflich wird offenbar als Duo weitergemacht. Auch wohnen wollen die beiden, die zwei gemeinsame Söhne haben, weiterhin zusammen.

Oliver Pocher trug seinen Ehering in Köln noch

Der Auftritt in Köln am Montag diente zur Live-Aufnahme zweier Folgen ihres Podcasts „Die Pochers!“. Und: Ob es Oliver Pocher nun gefällt oder nicht – auf der Bühne menschelte es gehörig. Wie mehrere Boulevardmedien berichten, habe sich das Ex-Paar inmitten der Show plötzlich umarmt, er habe ihr ein Küsschen auf die Schläfe gegeben, beiden seien die Tränen in die Augen gestiegen.



Leicht dürfte die Entscheidung, sich zu trennen, den beiden offenbar nicht gefallen sein, heißt es in besagten Artikeln – vor allem Oliver Pocher soll an dem Ehe-Aus zu knacken haben.

So entging den Boulevardmedien auch ein interessantes Detail nicht: Während Amira Pocher ihren Ehering bereits abgelegt habe, trug Oliver Pocher seinen am Montag beim Auftritt in Köln noch immer. Das passt zu einer zerknirschten Bemerkung, die der Komiker seinem eingangs erwähnten Glückskeks-Spruch hinterhergeschoben hatte. „Ich wollte mich nicht trennen“, hatte er gesagt. Aber „jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen.“