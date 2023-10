Amira und Oliver Pocher sind kein Paar mehr. Das haben die beiden Noch-Eheleute bereits Ende August in ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ bekannt gegeben. „Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können“, so Amira Pocher damals. „Wir sind getrennt – ja, das war’s.“





Auch Oliver Pocher gab sich Ende August noch abgeklärt und hielt eine Trennung für eine weise Entscheidung. „Wir werden ja – hoffentlich kriegen wir das hin – weiter ein Team sein und sind halt jetzt weiterhin für euch als Podcast-Paar da. Privat nicht mehr“, erklärte der Komiker voller Hoffnung – welche jedoch langsam zu erlöschen scheint.

Am Dienstag (24. Oktober) gab der Entertainer auf Instagram auch das Aus des gemeinsamen Podcasts bekannt. „Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich“, schreibt Pocher in seinem Instagram-Post und verweist auf ein Ende des Podcasts am kommenden Freitag mit einer bereits vorab aufgezeichneten Folge vom 11. September. „Für diese 2 Sätze brauchte ich keinen gemeinsamen Anwalt und habe ihn eigenständig verfasst“, schließt er seinen Beitrag ab und spielt auf einen Post der Ex an, den sie nur wenige Stunden vor seinem abgesetzt hatte.

Während Oliver Pocher sich entschlossen zeigt, die private und berufliche Zusammenarbeit nach der Trennung niederlegen zu wollen, scheint sich Amira Pocher nämlich mit rechtlichen Fragen zu beschäftigen und teilte kurz vor ihrem Ehemann noch ein Informationsschreiben der Anwaltskanzlei Schertz Bergmann.

Darin geht sie gegen eine angeblich rechtswidrige Berichterstattung der Bild-Zeitung vor, die eine Liebesbeziehung zwischen der Podcasterin und dem Motivationstrainer Biyon Kattilathu mutmaßte – ob es sich hierbei jedoch um die von Oliver Pocher beschriebenen, in den vergangenen Tagen erlangten Erkenntnisse handelt, ist unklar.

Amira Pocher hat sich bisher noch nicht zum Ende des Podcasts geäußert. Besteht also noch Hoffnung? Oliver Pocher teilte in einer Instagram-Story jedenfalls noch ein Statement der Podcast-Plattform Podimo. Diese hatte darauf verwiesen, dass sowohl Amira Pocher als auch Oliver Pocher Teil der Podimo-Familie bleiben würden. Wie sich das in Zukunft gestalten soll, ist bisher nicht bekannt.