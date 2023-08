Was Oliver Pocher und Ehefrau Amira können: Sich über andere lustig machen. Was Amira Pocher und Ehemann Oliver nicht können: Selbstreflektiert mit sich umgehen. Anders ließe sich kaum erklären, was das Paar in den vergangenen Tagen einmal mehr vollzogen hat.



Der 45-jährige Komiker und die 30-jährige Moderatorin sind vor allem dafür bekannt, andere zu kritisieren. Auf ihren Social-Media-Kanälen genauso wie in ihrem eigenen Podcast mit dem einfallsreichen Namen „Die Pochers!“ Und: Um die Ehe der beiden stand es zuletzt nicht gut, auch das ist hinlänglich bekannt.

„Dann ist natürlich bei uns auch eine Anfrage reingeschlittert – als das mit der Ehekrise rauskam“, erinnert sich Amira Pocher nun in der aktuellen Folge von besagtem Podcast an jenen Zeitpunkt zurück, als sich die Boulevardmedien über ihre Beziehungskrise hermachten. „Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen und du sagst: ,Ja klar, für das Geld können wir uns da reinsetzen‘“, richtet die Moderatorin das Wort an ihren Mann.



Tatsächlich habe Oliver Pocher offenbar mit der Idee geliebäugelt, die Streitigkeiten zu monetarisieren. Sie selbst sei völlig geschockt gewesen, dass ihr Gatte bereit dazu gewesen wäre, die Beziehungskrise finanziell auszuschlachten. „Ich habe gesagt: ,Bist du wahnsinnig?‘“, gibt sich Amira Pocher entrüstet. „Das ist doch genau das, wofür wir nicht stehen.“

Wofür die Pochers tatsächlich stehen

Wofür die Pochers indes tatsächlich stehen, macht die 30-Jährige dann auch gleich klar: „Ich setze mich doch nicht in den Sessel und mache dieselbe Scheiße wie Iris Klein“, zetert sie. Gemeint ist die Reality-Darstellerin, deren Ehe-Ende zuletzt äußerst öffentlich über die Bühne gegangen war: Peter Klein soll seiner Iris fremdgegangen sein, Iris hat daraufhin die Koffer gepackt – der ganze Zinnober war nicht nur in den Boulevardmedien, sondern vor allem auch auf den Klein’schen Instagram-Accounts mitzuverfolgen.

„Wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht, dazu kann mich jeder fragen. Da kann ich zwei Sätze zu sagen“, erwidert Oliver Pocher im Podcast auf die Kritik – für seine Amira aber steht fest: Eine Ehekrise zu vermarkten, das geht gar nicht. Nur fragt man sich: Was genau machen die Pochers da gerade selbst in ihrem Podcast?

Ist die Thematisierung höchst privater Umstände – garniert mit einem öffentlichkeitswirksamen Seitenhieb auf eine andere Prominente – in einem Podcast nicht auch eine Form der Vermarktung? Wollen Oliver und Amira Pocher mit dem heiklen Thema nicht Aufmerksamkeit für ihr Format erzielen? Und gewährleistet eben diese gesteigerte Aufmerksamkeit dann nicht auch neue Engagements für andere Medien?



Was die Pochers mit ihrer neuesten Podcast-Folge erreichen wollen und wo genau der Unterschied zum Social-Media-Verhalten von Iris Klein liegen soll, bleibt völlig unklar. Auf die Zuhörenden wirkt das Thematisieren intimster Geheimnisse bei gleichzeitiger Kritik anderer Stars, die dasselbe machen, vor allem: wie ein billiger Trick.