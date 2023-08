Opfervertreter zum 13. August: Erinnerung an den Mauerbau wird „ritualisiert“

Am Sonntag (13. August) jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 62. Mal. In einer Pressemitteilung mahnt der Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin, Frank Ebert, die Erinnerung an den Mauerbau müsse wachgehalten werden. „Das menschenverachtende Bauwerk teilte die Stadt und riss Familien wie auch Freundeskreise auf brutale Weise auseinander“, teilt Ebert mit. „Menschen, die die Grenze überwinden wollten, um in Freiheit zu leben, riskierten lange Haftstrafen oder sogar erschossen zu werden.“

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hat indes mit Opfervertretern über den Gedenktag gesprochen. Während Evelyn Zupke, die SED-Opferbeauftragte des Bundestages herausstellt, mit der Mauer sei nicht nur „ein Riss durch diese Stadt“ und das Land verlaufen, sondern auch „ein Riss durch die Gesellschaft“, fürchtet Dieter Dombrowski, das Gedenken an die Zeit der Deutschen Teilung würde „ritualisiert“, also routinemäßig abgehakt.

Dombrowski ist Vorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG). Das Gedenken an die Mauertoten und andere Opfer der Deutschen Teilung müsse als Erinnerung und Mahnung wachgehalten und auch vermittelt werden, sagte er dem RND. Doch „die Gefahr der Ritualisierung besteht bei jedem Gedenktag.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bau der Berliner Mauer: Mehrere Gedenkveranstaltungen geplant

Dombrowski mahnt zudem, die Erinnerungskultur mit einem Blick auf die Errichtung neuer Grenzanlagen in Deutschland zu verbinden. „Auf der einen Seite legen wir Kränze nieder, auf der anderen Seite tun wir so, als würden Mauern Menschen von der Flucht abhalten können“, so der UOKG-Vorsitzende. „Das ist nicht so.“ Gleichzeitig stellt Dombrowski heraus, man könne die Berliner Mauer nicht mit heutigen Grenzanlagen vergleichen.

Zum Sonntag, an dem vor allem der mindestens 140 Menschen gedacht werden soll, die nach Fluchtversuchen oder bei anderen Zwischenfällen an den Sperranlagen ums Leben gekommen waren, sind in Berlin mehrere Veranstaltungen geplant. Es finden Kranzniederlegungen um 10.30 Uhr an der Gedenkstätte Berliner Mauer und um 12.15 Uhr am Peter-Fechter-Mahnmal statt; zudem gibt es Veranstaltungen am Gedenkkreuz für den Mauertoten Horst Frank in der Klemkestraße in Reinickendorf sowie einen Gottesdienst in der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße.