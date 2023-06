Otto Waalkes rapt sich an die Spitze: Komiker stürmt unerwartet die Charts

Kaum hat Otto Waalkes einen eigenen TikTok-Account – da avanciert der Komiker auch schon zum Social-Media-Star. Eben erst hatte Waalkes, der mit 74 Jahren eher zu den älteren Semestern auf der Videoplattform gehört, sein eigenes Profil erstellt. Wenige Wochen später geht ein Musikvideo des Komikers viral und der zugehörige Song steht auf Platz 1 der Spotify-Charts.



Wem der Track irgendwie bekannt vorkommt, der irrt nicht – und hat wohl auch selbst das klassische TikTok-Alter schon länger hinter sich gelassen: Es handelt sich um Waalkes’ einstiegen Hit „Friesenjung“, der rund 30 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in einer neuen Version abermals Erfolge feiert.

Gemeinsam mit dem Komiker haben die Rapper Joost und Ski Aggu das Lied neu aufgelegt, untermalt von treibenden Techno-Beats und flotten Raptexten. „Die hatten vor mehreren tausend Fans meinen Song gespielt und Ski Aggu hat gesagt: ,Otto muss uns das genehmigen‘“, erklärte Waalkes der Bild-Zeitung mit Blick auf die beiden Musiker, von denen die Idee einer Zusammenarbeit offenbar ausgegangen war. „Dann habe ich ihnen die Genehmigung erteilt – und dann haben sie mich dazu geholt.“

Nicht nur für die beiden Rapper, auch für Otto Waalkes selbst ist das freilich ein Coup. „Das macht einen wieder jung. Das ist echt Wahnsinn, das ist sehr erfrischend“, freut er sich. So einen unerwarteten Erfolgsschub könne man „gebrauchen zwischendurch“. Und weiter: „Mit meinen ganzen LPs war ich immer in den Charts, aber mit einer Single noch nie.“ Dort, in den Charts, sind Waalkes und seine beiden Mitstreiter nämlich nicht nur auf Spotify.



Auch in den offiziellen deutschen Charts klettern die drei zügig nach oben: Aktuell steht ihr „Friesenjung“ schon auf Platz 3; gut möglich, dass der Song bald die Poleposition einnimmt. Für Otto Waalkes wäre es das erste Mal – zumindest mit einer Single. Mit drei Alben stand der Komiker bereits auf Platz 1 der deutschen Charts, damals, in den 1970ern – lange bevor seine jetzigen Compagnons überhaupt geboren waren. Und für die, die Rapper Ski Aggu und Joost, ist es dank Otto überhaupt das allererste Mal in den Top Ten.