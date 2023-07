Westliche Musiker performen kaum noch in Russland – auf dem beliebten Moskauer Techno-Festival Outline war das anders. Geht das in Kriegszeiten?

Für viele Künstler aus dem Westen ist es seit dem 24. Februar 2022 tabu, Konzerte in Russland zu geben. Unmittelbar nach der russischen Invasion in der Ukraine sagten namhafte Musiker wie Iggy Pop, Björk und Nick Cave ihre Auftritte in Moskau oder Sankt Petersburg ab; knapp anderthalb Jahre später featuren die Programme der großen russischen Konzerthäuser fast ausschließlich einheimische Künstler. Doch Ausnahmen gibt es immer, wie ein Blick auf das Line-up des Techno-Festivals Outline zeigt, das vom 6. bis 9. Juli nahe Moskau stattfand. Dort sind viele internationale Künstler zu sehen.

Die Auftritte zeigten die Ignoranz der Künstler gegenüber den russischen Gräueltaten in der Ukraine, hieß es von ukrainischen Kollegen. Am ersten Tag des Festivals kursierten in den sozialen Medien Bilder von Fahrzeugen, die vor dem Eingang zum Festival standen und auf denen das Kriegssymbol „Z“ prangte – zugleich gab es ein Zelt mit Plakaten für Rekrutierungsverträge der russischen Armee. So hätten sich die teilnehmenden Künstler nun mitschuldig am Krieg gemacht, so die Kritiker. Auf Nachfrage unabhängiger russischer Medien dementierten die Organisatoren des Festivals, dass es ein Rekrutierungszelt auf dem Festivalgelände gegeben habe; in den sozialen Medien und auf lokale Telegram-Kanälen streiten Technofans über die Echtheit der Bilder.

Einige teilnehmende DJs treten noch in diesem Sommer in Berlin auf

Zu den Namen auf dem Line-up des Festivals gehören bekannte Künstler wie der italienische DJ Topper, der in Berlin lebt, aber auch deutsche Musiker wie AtomTM und Mick Wills sowie etliche weitere Techno-Größen, die häufig auf Berliner Bühnen zu erleben sind, wie etwa die Polin Margaret Dygas und der Argentinier Federico Molinari.



Schaut man sich ihre Konzertkalender an, so stehen viele der Musiker gerade am Anfang eines arbeitsreichen Sommers mit Auftritten in ganz Europa und in den USA, doch der Auftritt bei Outline fehlt. Auf den meisten Webseiten oder Social-Media-Kanälen der teilnehmenden westlichen Künstler wird kein Wort über Outline verloren; bisher hat auch keiner von ihnen zu dem Auftritt Stellung genommen – trotz Kritik von Fans.

So ein Fan war einst der Kiewer DJ Timur Dzhafarov, hinter den Decks ist er besser als John Object bekannt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine macht der 26-Jährige kaum Musik mehr, er hat sich zum Dienst bei der ukrainischen Armee gemeldet.



Er teilt aber immer noch seine Eindrücke aus der Front auf Instagram und Twitter mit – auch seine Enttäuschung besonders über einen Auftritt: Einst war AtomTM (bürgerlich Uwe Schmidt) für Dzhafarov „jemand, von dem ich dachte, er sei der Inbegriff von Coolness und ich könne nur danach streben, so zu sein wie er“, twitterte er. „Heute stinke ich, ich bin müde, halb verrückt und kann keine Musik machen, aber ich bin so froh, ich selbst zu sein und nicht so wie er.“ Durch den Auftritt seines ehemaligen Idols auf einem Festival, hinter dem unter anderem der kremlnahe Oligarch Michail Danilow steht, könne die ganze Geschichte „nicht schlimmer sein“.

Uwe Schmidts nächstes Konzert soll tatsächlich in Berlin stattfinden, am 20. Juli wird er einen Teil des Programms des Techno-Abends „Noisy Glance“ im Kreuzberger Club der Visionäre bestreiten. Auf eine Anfrage der Berliner Zeitung, ob Schmidts Auftritt nach dem Auftauchen der Bilder vom Festival nun infrage stünde, reagierte der Club nicht.