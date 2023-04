Die Rolling Stones gehören mit Abstand zu den erfolgreichsten Bands alles Zeiten, ihre Konzerttourneen sind alle Jahre ein Highlight und die Band um Mick Jagger und Keith Richards scheint jederzeit zu trotzen.

Jagger und Richards haben das Rentenalter längst erreicht: die beiden Musiker sind 79 Jahre alt und somit wesentlich älter als der durchschnittliche Arbeitnehmer bei Eintritt in den Ruhestand.

Mit den Stones auf Tour zu gehen ist aber nicht nur ein musikalischer Ritterschlag, sondern mitunter auch ein großes Wagnis für denjenigen, der das Vorprogramm bestreiten muss: der vor ein paar Jahren verstorbene Superstar Prince spielte mit seiner Band The Revolution im Vorprogramm der Stones und was man sich kaum vorstellen kann, passierte: die Fans der Stones bewarfen den Ausnahmemusiker in Stilettos mit Obst und Bierdosen und konnten dem androgynen Funk des Mannes aus Minneapolis so gar nichts abgewinnen.

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr dem deutschen Musiker Peter Maffay, wie er jetzt in einem Interview mit dem Playboy in dessen Podcast „After Hours“ erzählte: „Es flog so alles auf die Bühne – auch Eier. Es war ein Schock. Es war erniedrigend“. Trotzdem kann Maffay der Erfahrung durchaus etwas Gutes abgewinnen: „Es war die beste Lehre, die wir hätten ziehen können. Ich glaube, wenn wir da nicht ordentlich auf die Mütze gekriegt hätten, wären wir größenwahnsinnig geworden.“