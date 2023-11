Es mag weder besonders überraschend noch besonders kreativ anmuten, aber was die Vorlieben der Deutschen im italienischen Restaurant oder an der Tiefkühltruhe angeht, ist die Sache klar: Die Pizza Salami grüßt auch in diesem Jahr unverändert vom teigigen Thron und ist damit erneut Deutschlands beliebteste Pizza. 16 Prozent der Befragten setzen sie auf Platz eins ihrer Hitliste.

Das hat die Umfrage „La Deutsche Pizza“ des Berliner Kochbox-Anbieters Hello Fresh ergeben, für die im August mehr als 1000 Menschen online befragt wurden. Die repräsentative Erhebung listet auf Platz zwei der beliebtesten Pizzen die Thunfisch-Variante Tonno (10 Prozent), auf dem dritten Platz folgen Pizza Margherita (7,9) sowie anschließend Pizza Diavolo (6,5), Pizza Schinken (6,4) und Pizza Speciale (6,1 Prozent).

Auch die umstrittene Pizza Hawaii landet in der Top Ten – unabhängig davon, dass die Vorstellung von Dosenobst auf der Pizza vielen Italienern Tränen in die Augen treibt. Im Ranking hat die Pizza Hawaii zwar im Vergleich zu 2021 deutlich an Beliebtheit verloren, aber die direkte Frage nach Ananas auf Pizza zeigt eine andere Tendenz. 56 Prozent der Befragten halten die Kombi für eine gute Idee, nur 38 Prozent verurteilen dies.

Auch für vegane Varianten zeigt sich eine große Zahl der Umfrageteilnehmer offen. Zwar stehen Puristen besonders veganem Käseersatz kritisch gegenüber. Jeder Vierte hat allerdings schon eine vegane Pizza probiert und wurde geschmacklich überzeugt. Fast jeder Dritte hat zwar noch nicht probiert, ist aber offen dafür. Keine Erfahrung und auch kein Interesse daran haben ein Viertel der Befragten.

Und wo konsumieren die Deutschen ihre Pizza? Fast die Hälfte der Befragten bevorzugt Pizza aus dem Restaurant. Frisch belegt, knusprig und heiß direkt aus dem Ofen – so wollen es die meisten haben. Das geht natürlich auch selbstgemacht zu Hause, wie ein Viertel der Befragten bestätigt. Auf Lieferdienste greift demnach nur jeder fünfte Befragte zurück, die Tiefkühlpizza landet abgeschlagen bei acht Prozent.

Also auf ins Restaurant, mal wieder Pizza essen. Nirgendwo in Deutschland ist das einfacher als in Berlin – und gleichzeitig doch wieder kompliziert, weil die Auswahl so groß ist. An fast jeder Ecke der Hauptstadt gibt es eine Pizzeria oder ein italienisches Ristorante. Wir haben uns umgeschaut, wo die frisch gekürten Pizzalieblinge in unserer Stadt besonders schmackhaft zubereitet werden.

Platz eins: Pizza Salami

Schon seit der Eröffnung im Jahr 2008 ist Pizza Nostra unweit des U-Bahnhofs Eberswalder Straße eine Topadresse für unverfälschten Pizzagenuss in Prenzlauer Berg. Nach alten Familienrezepten aus Neapel werden dort Pizzen, Focaccia, Rollo, Calzone und gefüllte Pizzabrötchen selbst gebacken. Der Erfolg gibt dem Team recht: Inzwischen gibt es einen zweiten Laden in Friedrichshain.

Der Salami-Klassiker geht auch bei Pizza Nostra sehr häufig über den Tresen – ob pikant oder mild, bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen. Fest steht, der dünne, fluffig-knusprige Teig überzeugt immer, egal, welchen Belag man wählt. Das gilt auch für eine weitere Adresse im Kiez: das Zia Maria, ein Szenelokal in der Pappelallee, das ebenfalls einen Friedrichshainer Ableger am Ostkreuz hat. Die Pizzen kommen in Stückform, die typische Salami aus Neapel sorgt für den guten Geschmack. Auch die Kombination aus Restaurant und freiem Kunstraum ist hier interessant.

Wer im Westen der Stadt unterwegs ist, kann dem Gastrotipp von „Babylon Berlin“-Star Hanno Koffler folgen, den dieser kürzlich in der Berliner Zeitung gegeben hat. Der Schauspieler findet, bei Ali Baba in der Bleibtreustraße gibt es die beste Minipizza der Stadt. Knuspriger Boden, niedrige Preise, charmantes Ambiente: Nach über 50 Jahren kann man mit Fug und Recht von einer Charlottenburger Institution sprechen.

Berlin wäre nicht Berlin, hätte es nicht noch eine Besonderheit zu bieten: den Salami Social Club an der Frankfurter Allee, der die Lieblingspizza der Deutschen sogar im Namen trägt. Seit der Eröffnung im Jahr 2016 hat sich das Lokal laut Tripadvisor den Ruf als eines der gefragtesten „Sauerteig-Pizza-Restaurants“ in Berlin erworben. Der Signature Dish ist die Salamipizza, man kann sie in der spicy Variante mit der italienischen Trockensalami Soppressata essen, klassisch als Salami Napoli oder in der Special-Version, die zusätzlich mit Speck und Würstchen belegt ist.

Platz zwei: Pizza Tonno

Wenn das Netzwerk True Italian, das authentische italienische Lokale in Berlin promotet, zu seinen Pizzafestivals ruft, darf auch Capvin mit seiner neapolitanischen Pizza nicht fehlen. Die Kreationen nach den Rezepten von Vincenzo Capuano überzeugen nicht nur wegen der traditionellen Teigzubereitung mit speziellem Nuvola-Mehl.

Auch die original italienischen Zutaten, bezogen direkt aus Neapel, tragen zum Geschmackserlebnis bei. Die bei den Deutschen so beliebte Thunfischpizza wird am Standort Weinbergsweg in Mitte als Tonno Bianco mit gelben Datteltomaten, Fior di Latte, karamellisierten Zwiebeln, Thunfisch und Kapern serviert. Und das ist nun auch für Berlin alles andere als alltäglich.

Platz drei: Pizza Margherita

Erst kürzlich wurde das Ranking 50 Top Pizza World 2023 veröffentlicht, das den Restaurants huldigt, die weltweit die besten Pizzen backen. Auch ein Berliner Lokal ist dabei: Auf Platz 87 findet sich Malafemmena, eine Pizzeria mit Ablegern in Schöneberg und Prenzlauer Berg. Bei der Wahl zu den 50 Top Pizza Europa 2023 schaffte es Malafemmena sogar auf Platz 19.

Über das Restaurant heißt es von den Testern: „Emanuele Cirillo hat in Berlin eine Oase echter italienischer Leidenschaft geschaffen. Fröhliche und dynamische Atmosphäre und die Möglichkeit, an schönen Tagen im Freien zu essen. Hier lieben wir den Abschnitt der Speisekarte, der der Margherita-Pizza gewidmet ist und mit verschiedenen Tomaten angeboten wird, sodass die Unterschiede geschätzt werden und jeder die Margherita wählen kann, die er am meisten liebt.“



Und so kann der Pizza-Fan die typisch neapolitanische Pizza nicht nur mit San-Marzano-Tomaten essen, sondern auch Varianten mit gebackenen Datteltomaten, gelben Tomaten oder mit der seltenen Sorte Piennolo aus Kampanien probieren.