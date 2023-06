Pornos, Sexting, Dickpics: Auch an Berlins Schulen wird das zum Problem

In immer mehr Schülergruppen-Chats finden sich ungefragte Penisfotos wieder. In Berlin gab es nun mehrere Workshops zu sexueller Gewalt unter Jugendlichen.

In Schulklassen hierzulande, unter anderem auch in Berlin, brodelt es. Immer mehr Mädchen beklagen sich über Penisfotos, die sie von Klassenkameraden über Kurznachrichtendienste geschickt bekommen. Die Rede ist von sogenannten Dickpics.



Lehrer und Eltern sind schockiert über die Inhalte in immer mehr Schüler-Gruppen auf WhatsApp und Co. Ein Berliner Verein hat das ausufernde Problem nun auf der Republica-Konferenz in Berlin angesprochen.

„Es gibt kein Handbuch mit vorgefertigten Lösungen, um das Problem zu bekämpfen“, sagt der Traumaberater Karl-Heinz Zmugg. Gemeinsam mit der Psychologin Miriam Wecke thematisiert er den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und pornografischer Ausbeutung im Internet. „Viele fürchten sich vor dem Thema und tun so, als sei es gar nicht da“, sagen Zmugg und Wecke, „aber wir müssen ins Gespräch kommen.“ Zwei Dutzend Berliner Schüler hören ihnen auf der Digitalkonferenz gespannt zu.

Jugend in Deutschland: Über zwei Drittel sahen sexualisierte Gewalt

Ein Blick in die Statistik zeigt fatale Zustände in den Schulen. Laut der Homepage der Nichtregierungsorganisation Innocence in Danger sind ein bis zwei Kinder von sexueller Gewalt betroffen – pro Schulklasse.



70 Prozent aller befragten Jugendlichen in Deutschland haben demnach sexualisierte Gewalt in ihrem Leben schon beobachtet. Die meisten seien sogenannte Bystander. Also Heranwachsende, die solche Handlungen lediglich bei Bekannten mitbekommen.

Insbesondere Schulen sind ein Hotspot für solche Herabwürdigungen oder sexuelle Übergriffe auf Jugendliche. Ob ein sexistischer Kommentar bei TikTok, intime Fotos, die gegen den eigenen Willen weiterverbreitet werden oder eben Dickpics. Lehrer und Eltern schauen oftmals hilflos zu. Ein Erzieher sagt bei der Republica, er verliere seine Klasse und wisse nicht, was in diesen Chats vor sich gehe.

Schüler-Chats und Penisfotos schockieren Eltern und Lehrer

Dabei schockiert der Blick in die Chats viele Eltern und Lehrkräfte. „Ich habe nicht schlecht geschaut, als ich den Inhalt dort gesehen habe“, sagt eine betroffene Mutter am Rande der Konferenz. Es fange teilweise mit auf den ersten Blick harmlosen Stickern, GIFs und Memes an, entwickle sich teilweise jedoch in einen sexualisierten Porno-Chat, den auch die Lehrer anscheinend nicht verhindern können. Die Leidtragenden sind im überwiegenden Fall heranwachsende Mädchen.

„Es ist total eklig und beschissen, so etwas zu bekommen“, sagt eine Schülerin, die am Workshop teilnimmt. Solche ungefragten Penisfotos lösen bei den Betroffenen Angst und Unsicherheit aus. Die Absender fühlen sich im Gegensatz dazu bestätigt, man „fühlt sich bestimmt cool“, resümieren die Schüler. Auch Gruppenzwang und ein patriarchalisch geprägtes Männlichkeitsbild verstärken den Trend der Dickpics.



Zudem verschiebt sich das Problem der sexuellen Gewalt unter Jugendlichen in immer frühere Klassenstufen, sagen auch die Experten auf der Republica. Heutzutage fängt man teilweise schon im Kindergarten an, mit Tablets und anderen elektronischen Geräten zu arbeiten. Fünf- bis Sechsjährige sind User und dementsprechend auch den Gefahren des Internets ausgesetzt. In Berliner Schulen haben Jugendliche ab den fünften und sechsten Klassen fast alle ein Smartphone. Auch beim Schüler-Workshop bei der Republica liegt beim Großteil der Schüler ein Handy auf dem Tisch.

Wenn ein Penisfoto im Matheunterricht landet

In diesem Zusammenhang berichtet ein Lehrer von einem Vorfall an seiner Schule. Ein Jugendlicher der achten Klasse habe mitten im Unterricht über ein Tablet ein Foto seines Genitals versendet. Über eine Cloud-basierte Technologie habe sich das Bild jedoch an alle Tablets in einem Umkreis von 100 Metern verbreitet.



Im Zimmer nebenan – dort hatte eine fünfte Klasse gerade Matheunterricht – tauchte das Bild nun auf sämtlichen Tablets auf. Die zehn- bis elfjährigen Mädchen hätten die Welt nicht mehr verstanden, ursprünglich sollten sie sich mit Geometrie beschäftigen.

Ein anderer Berliner Lehrer meint, Mädchen in seiner Klasse beschwerten sich vermehrt anonym bei ihm. „Einige könnten ein ganzes Museum von Penisfotos anfertigen, so viel sollen es zurzeit sein“, sagt er. Viele Mädchen trauen sich jedoch nicht, solche Fotos zu melden. Das Thema sei zu sehr schambehaftet, man sehe die Eltern beispielsweise nicht als die richtigen Ansprechpartner an. Oftmals werde den Mädchen eine Mitschuld an der erlittenen Gewalt zugesprochen – das sogenannte Victim Blaming.

Aber auch einige Schulen entziehen sich der Verantwortung. „Meine Schulleiterin sagte mir, dass wir einen Bildungs- und keinen Erziehungsauftrag haben“, beschwert sich eine Lehrerin. Das Problem sei struktureller Natur und in Schulen gebe es selten Instanzen, die sich mit dem immer größer werdenden Problem beschäftigen.



Karl-Heinz Zmugg und Miriam Wecke geben während der Workshops auf der Republica den Schülern wie auch den Eltern und Lehrern wichtige Tipps mit auf den Weg. „Melden und Blockieren sind immer gute Optionen, wenn Nacktbilder oder Penisfotos in den sozialen Netzwerken auftauchen“, sagen sie.

Zudem verweisen sie auf eine Reihe von Hilfsangeboten, bei denen man niedrigschwellig und anonym Mitschüler für ihr Vergehen anzeigen kann. So zum Beispiel die Seite Dickstinction.com oder die Cybermobbing-Hilfsgruppe Juuuport. Schließlich können schon 14-jährige Jugendliche für Dickpics oder Erpressung mit Nacktbildern belangt werden.