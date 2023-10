Precht, Piratenkanzler, Wildschweinlöwin: Unsere Halloween-Kostümideen für Berliner

Gruselige Gestalten in komischen Kostümen: Was in Berlin ganz normaler Alltag ist, findet jedes Jahr auch bundesweit unter dem Motto „Halloween“ statt. Während sich Kinder in schaurige Kluften werfen, um die Nachbarn zu erschrecken und Süßes zu verlangen, hat man als Erwachsener die Wahl, sich für eine der unzähligen Halloween-Partys in der Hauptstadt zu entscheiden.



Ob als Vampir oder Zombie, als Frankenstein oder Hexe – die Erfahrung zeigt, dass jedes Jahr dieselben Kostüme aus der hinterletzten Kleiderschrankecke gekramt werden. Wieso also dieses Jahr nicht einfach mal was Neues ausprobieren?

Gleichzeitig brüllen und grunzen: die Wildschweinlöwin aus Kleinmachnow

Tiere gehen bekanntlich immer. Auch und gerade als lustige Kostümidee. Wem Katzenohren oder Kaninchen-Overall aber zu langweilig sind, für den hätten wir eine potente und possierliche Alternative: Gehen Sie als Sommerloch-Tier – als eines der berühmten Viecher also, die wochen- und monatelang die Titelseiten deutscher Medien dominierten. Immer dann nämlich, wenn es im Hochsommer aus Wirtschaft und Politik wenig zu berichten gibt.

Ah ja: Kleinmachnows Oberbürgermeister Michael Grubert erklärt den Unterschied zwischen Schwein und Löwe. Paul Zinken/dpa

Für Berlinerinnen und Berliner ist die Wahl freilich schnell getroffen: Nicht Kaiman Sammy soll es sein, das ausgerissene Alligatorentier, das 1994 die Badenden am Dormagener Baggersee in Atem hielt und so zur Mutter aller Sommerloch-Tiere wurde. Auch Problembär Bruno, der 2006 durch die bayerischen Wälder streifte, interessiert uns nur noch wenig. Für Berlinerinnen und Berliner muss es an diesem Halloween eine Verkleidung als Wildschweinlöwin aus Kleinmachnow sein.

Tagelang wurde in diesem Sommer in der Brandenburger Gemeinde und in Teilen Berlins eine freilaufende Wildkatze vermutet, verwackelte Handyaufnahmen sollten das beweisen. Am Ende war’s doch nur ein Schwein. Gut für alle, die jetzt auf der Suche nach einer originellen und noch relativ aktuellen Kostümidee sind: Man kleide sich braun, binde sich ein beigefarbenes Katzenschwänzchen um, trage dazu eine Wildschweinmaske, dekoriere den Kopf mit einer Löwenmähne: Fertig ist das niedliche Hybridgetier – Schlagzeilen garantiert!

Ohne Holzbein, aber mit Augenklappe: Piratenkanzler Olaf Scholz

Ein Klassiker unter den Verkleidungen, ob zu Halloween oder zum Fasching – das Piratenkostüm funktioniert immer. Rotes Tuch oder schwarzer Hut, Enterhaken und Säbel – eines darf unter den Details gewiss nicht fehlen: die Augenklappe. Wie gut sie sich auch modern kombinieren lässt, hat zuletzt Bundeskanzler Olaf Scholz gezeigt.

Fluch der Karibik mal anders: Bundeskanzler Scholz gab in diesem Sommer im Bundestag den Piraten. Michael Kappeler/dpa

Scholz trug die Klappe stilvoll zu bordeauxroter Krawatte, weißem Hemd und schwarzem Anzug. Dennoch dachten alle: Ahoi, Piratenkanzler! Eine wunderbare Fortführung des Kostümklassikers.



Wer für den 31. Oktober trotzdem lieber ganz als Pirat durchgehen will, der sollte sich eher für zerrissene Kleidung, Leder und dunkle Farben entscheiden. Rote und weiße Accessoires erledigen den Rest. Um auch noch das Holzbein zu imitieren, wäre ein hinkender Gang angebracht. Aber bitte nicht stürzen! Immerhin hatte das unseren Kanzler überhaupt erst zur Augenklappe gebracht.

Biometrisch und omnipräsent: Philosoph und Podcaster Richard David Precht

Die langen graubraunen Haare wie fürs biometrische Passbild hinter beide Ohren geklemmt, einen Drei- bis Fünftagebart, der suggerieren soll, dass man angesichts unzähliger Talkshow-Einladungen leider gar keine Zeit mehr zum Rasieren hat: Wer sich zu Halloween als Richard David Precht verkleiden möchte, hat es gar nicht schwer.

Schauriges Doppel: Richard David Precht (links) und Markus Lanz funktionieren auch als Partnerkostüm. Christian Charisius/dpa

Besonders durch seine markante Frisur, deren Scheitel nie ganz mittig, aber auch nie ganz seitlich liegt, ist der zuletzt in die Kritik geratene Philosoph und „Lanz & Precht“-Podcaster wunderbar einfach zu kopieren. Unverzichtbar ist natürlich auch das schwarze Oberhemd, das fein säuberlich in die Hose gestopft und an den Ärmeln ein bis zweimal umgeschlagen werden sollte – für die optimale Balance zwischen selten seriös und übermäßig unbeeindruckt.

Und ganz gleich, wie kalt es Ende Oktober ist: Für einen prechtigen Auftritt gehören die obersten zwei Hemdknöpfe stets geöffnet. Wer jetzt noch langsam spricht und zu allem etwas zu sagen hat, ist ganz nah dran am deutschen Sokrates der Gegenwart. Auch möglich: Ein Precht-und-Lanz-Partnerkostüm, benötigt wird dafür nur eine Begleitung mit weißem Hemd und Gelfrisur.



