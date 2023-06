Er trat gern in knalligen Outfits auf und zeigte sich stets gut gelaunt. Nun wurde der Ballermann-Star mit nur 53 Jahren leblos in seinem Auto gefunden.

„Ein Leben für die Party“ – so steht es in der Instagram-Bio von Sascha Loudovici. Wer häufiger auf Mallorca Urlaub macht oder in der Schlagerparty-Szene hierzulande unterwegs ist, der kennt Loudovici und seine Musikgruppe Chaos Team, die mit ihren Live-DJ-Partyshows über 90 Auftritte pro Jahr absolvierte.

Nun ist Sascha Loudovici im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde der Norddeutsche leblos in seinem Auto bei Plön in Schleswig-Holstein aufgefunden. Freunden zufolge erlag der beliebte Stimmungssänger einem Herzinfarkt.

Auf Instagram trauerte sein Kollege Mickie Krause, mit dem Loudovici zusammen Hits wie „Wir sind die Kinder vom Süderhof“, „Bibi und Tina“ oder „Orange trägt nur die Müllabfuhr“ gesungen hat.

Krause schreibt an seinen Freund gerichtet: „Heute vor einer Woche hast Du mir zum Geburtstag gratuliert. Du sagtest: ‚Wir werden gemeinsam alt. Mickie, die Zeit vergeht, wir werden älter, aber egal! Wir kämpfen uns durchs Alter und wir fühlen uns so alt, wie wir sind! Wir wissen ja jetzt alle, wie wichtig Gesundheit ist! Lass uns einfach weiter Spaß haben am Leben! Wir freuen uns und irgendwann werden wir uns wiedersehen!‘“

Nun habe ihn die traurige Nachricht erreicht, dass sein Freund nicht mehr lebe. Krause schreibt: „Sascha, du warst so ein feiner Kerl. Wir kannten uns seit 1998, haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, sind Boot gefahren, hab auf Eurer Hochzeit gesungen, hatten gemeinsame Hits, ganz viel Spaß am Leben ...! Du warst einer der umtriebigsten Menschen, die ich kannte. Ich bin immer noch geschockt! Mach’s gut mein Freund! Du wirst fehlen.“

Der Chaos-Team-Sänger, der gern in knalligen Outfits vor Feiernden performte, hatte für den Sommer bereits ein volles Programm geplant. So waren Auftritte im Megapark auf Mallorca für August und den September angesetzt. Außerdem sollte das Chaos Team im September beim Elbstrand-Festival in Otterndorf auftreten. Gern gesehen war das Duo auch beim Hamburger Schlager-Move. Zudem boten sie eine Kindershow an.

Ist erst wenige Tage her: Der Auftritt von Sascha Loudovici (hier mit Co-Moderator Jannik Heinsohn) beim Elbstrand-Festival Krautsand 2023. Chris Emil Janßen/imago

Erst wenige Tage zurück liegt sein Auftritt beim Elbstrand-Festival Krautsand im Juni in der Nähe von Hamburg. Dort standen neben Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann und Torfrock auch Loudovici und sein Chaos Team auf der Bühne. Auf Facebook ist auf dem Account der Gruppe ebenfalls ein Trauertext veröffentlicht worden.

Dort heißt es: „Uns erreichte heute die traurige Nachricht, dass unser Freund Sascha gestern plötzlich und unerwartet verstorben ist. Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen engsten Freunden.“