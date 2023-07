Prora: Zwischen NS-Größenwahn und Ostsee-Tourismus auf Rügen

Der alte Mann braucht Speck. Wolfgang Münch kocht nur für sich allein, Bratkartoffeln mit Speck isst der 80-Jährige besonders gern. 20 Minuten noch, dann macht Edeka die Türen auf.



Münch sitzt auf einer Bank vor dem Supermarkt, der auch an diesem Julisonntag öffnen wird, und gerät ins Plaudern. Er erzählt von seiner altersgerecht gebauten Wohnung in Prora, einem Ortsteil von Binz auf Rügen. Sie ist gelegen in einem gigantischen, rund 4,5 Kilometer langen Baukomplex, der von den Nazis geplant und teilweise erbaut wurde. Und in dem heute Ferienapartments und Wohnungen liegen.