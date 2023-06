Ketamin-Klinik: Ariane Sommer zieht Drogen-Business in den USA auf

Das ehemalige Berliner It-Girl macht jetzt in Selfcare und Wellbeing: In ihrer kalifornischen Klinik bietet sie unter anderem psychedelische Therapien an.

Manchmal reicht ein Bad im Schokopudding – und schon nimmt die Karriere Formen an. Ariane Sommer hatte das um die Jahrtausendwende eindrucksvoll bewiesen: Im Mai 2000 stieg die damalige Berlinerin als noch unbekannte Partymaus in eine Wanne voller Mousse au Chocolat – der braunen Süßmasse war sie dann als ausgemachtes It-Girl entstiegen.



Bilder des Spektakels gingen damals durch sämtliche Medien; die 1977 in Bonn geborene Sommer galt als „deutsche Antwort auf Paris Hilton“. Es folgten Arrangements als Moderatorin von „Top of the Pops“ und Komparsin bei den „Rosenheim-Cops“ sowie unzählige Posen auf den roten Teppichen der Hauptstadt.

Heute ist Ariane Sommer ein klassischer Fall für die Boulevard-Kategorie „Was macht eigentlich …?“ Das hat man auch in der Redaktion von RTL erkannt und sich sodann aufgemacht, um Ariane Sommer, die Mitte der Neunziger nach Berlin gekommen war und 2005 in die USA umzog, noch einmal aufzustöbern. Gefunden hat man sie in Beverly Hills, natürlich – drunter macht’s die „deutsche Paris Hilton“ nicht.

Schokolade mit Heilpilzen

Das wilde Partyleben hat sie mittlerweile aufgegeben. Es sei wie eine Flucht vor sich selbst gewesen, sagt Ariane Sommer, wie es schon so viele Ex-It-Girls vor ihr gesagt haben. Heute achte sie besser auf ihre Gesundheut, „ich fühle mich wahnsinnig wohl, also in meinem Körper und mit meinem Geist. Ich tue auch viel dafür, ob es jetzt Sport ist oder Ernährung“.

Und: Sie hat ein eigenes Business mit ihrem Ehemann Clay aufgezogen – bei dem noch einmal die Schokolade eine Rolle spielt. Nicht in einer Badewanne, sondern in mundgerechten Stückchen dargeboten, sind der Sommer’schen Süßware Heilpilze beigemischt: Die Exberlinerin macht jetzt in „Selfcare“ und „Wellbeing“; in ihrer „Gateway-Klinik“ gibt es außerdem Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminfusionen – und Ketamin.

Psychedelische Therapien unter ärztlicher Aufsicht

In Berlin kennt man das dissoziative Anästhetikum, das eigentlich in der Human- und Tiermedizin Verwendung findet, vor allem als lustige Partydroge. „Vitamin K“, „Kate“, Kitty“ oder „Keta“ – die Bezeichnungen variieren, die Wirkung bleibt die gleiche: Bei der richtigen Menge knallt’s ordentlich, wer aber zu viel nimmt, landet im sogenannten K-Hole, einem drückenden Dämmerzustand.

Mit dem illegalen Verkauf und leichtfertigen Konsum von Ketamin hat Ariane Sommer freilich nichts zu tun. Ihre Klinik bietet psychedelische Therapien unter ärztlicher Aufsicht an. Unumstritten ist das nicht – vielen gilt der Einsatz des Mittels in Mikrodosen indes als Wunderwaffe gegen Unwohlsein und Depressionen.

„Bei Ketamin ist es so, dass es nicht nur die Symptome behandelt, sondern an die Ursache geht“, so drückt es Klinikchefin Ariane Sommer aus. Und: „Ich habe bestimmte Dinge absolut loslassen können, mit denen ich Jahrzehnte lang gekämpft habe.“ Vielleicht sogar die Erinnerungen an ein öffentliches Schokoladenbad.