Putin-Fans bleiben draußen: Die Türpolitik in georgischen Restaurants zu Kriegszeiten

Was für Deutsche der Italiener oder Grieche ist, ist für Osteuropäer der Georgier. Die wohl beliebteste Küche, der Hauch von Urlaub, gutes Essen, köstlicher Wein. Mindestens einmal im Monat gönnt man sich Pizza, Pasta, Gyros und Feta oder eben Chatschapuri, Chinkali und Schaschlik. Auch in Berlin schossen in den vergangenen Jahren georgische Restaurants wie Pilze aus dem Boden.

Trotzdem zählen georgische Speisen hierzulande weiterhin zu den eher exotischen Gerichten. Ein Chatschapuri, ein überbackenes Käsebrot, das wie eine Pizza aussieht und eigentlich nur aus Hefe, Käse und Eiern besteht, wird im Prenzlauer Berg oder Steglitz gut und gerne schon mal für 17 Euro angeboten. Auch die Qualität der beliebtesten georgischen Zwischenmahlzeit variiert in Berlin von „schmeckt ja fast wie im Kaukasus“ bis hin zu „überteuertes, trockenes Käsebrot“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Unterwegs in Georgien merkt man schnell: Das Volk ist stolz auf die eigene Gastronomie, auf den jahrtausendealten Wein, die reichhaltigen Vorspeisen, sogar das Mineralwasser sei das beste weltweit, behaupten viele Georgier. Gaststätten mit einheimischen Gerichten finden sich an fast jeder Ecke in Tiflis, Kutaissi und anderen Städten.



Angekommen an einer etwas runtergerockten Bude in Gudauri in den georgischen Bergen unweit der russischen Grenze, hängt am Eingang ein Zettel. „Bei Betreten unseres Restaurants stimmen Sie zu, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Sie respektieren die territoriale Integrität Georgiens, der Ukraine und Moldaus“, heißt es auf dem Papier. Drinnen hängen Ukraine-, Georgien- und EU-Flaggen.

Bevor man sich in dem georgischen Restaurant den einheimischen Köstlichkeiten zuwendet, wird es kurz politisch. Nicolas Butylin

Nachdem die Bestellung – es gab Wein, Vorspeisen und Chatschapuri – aufgegeben ist, frage ich den Kellner, was es mit dem Zettel auf sich hat. „Wir haben viele russische Touristen hier“, sagt er, „und wir wollen, auch wenn sie gerade im Ski-Urlaub sind, darauf aufmerksam machen, dass Russland ein Terrorstaat ist.“ In dem Restaurant gelten die Regeln des Besitzers, falls jemandem das nicht passe, könne er ja ins nächstgelegene Restaurant gehen.

Abgewiesen habe der Kellner in den Monaten seit Kriegsbeginn im Februar 2022 noch niemanden. Im vergangenen Jahr sind Hunderttausende russische Kriegsdienstverweigerer nach Georgien gekommen, aber auch Touristen können per Direktflug oder Fähre visafrei nach Georgien reisen. Ein Luxus im Gegensatz zum Urlaub in EU-Staaten. Ob jemand den Zettel draußen an der Tür gelesen habe und daraufhin gegangen sei, könne der Kellner allerdings nicht beurteilen. Wie in dem Restaurant in Gudauri haben auch viele Bars und Clubs solche Zettel an den Eingangstüren zu hängen.

An der Tür eines Szenelokals im hippen Chugureti-Bezirk, quasi dem Kreuzberg von Tiflis, wieder ein Din-A4-großer Zettel. „Die Welt sollte die russische Aggression stoppen. Russland ist ein Besatzer, Putin ist böse“, liest man, „wenn Sie dem nicht zustimmen, treten Sie bitte nicht in unser Lokal“. Noch weiter geht eine Bar im zentralen Dedaena-Park in Tiflis. Um hier Zutritt zu erhalten, müssen Russen zuvor eine Online-Erklärung ausfüllen, in der sie Putin, sein Regime und den russischen Krieg verurteilen.

Der Verhaltenskodex in vielen Bars und Restaurants geht je nach Lokal noch weiter: Oftmals wird darauf hingewiesen, dass man nicht in Rubel zahlen dürfe, auch politische Diskussionen in betrunkenem Zustand seien verboten. Eine Barbesitzerin meint, man fordere nur Respekt vor Georgien und den Ängsten, die die Menschen hier haben.



Unser Autor ist im Rahmen eines Journalisten-Stipendiums für die kommenden Monate im Kaukasus und berichtet alle zwei Wochen aus Georgien und Umgebung.