Rammstein-Fans: Probleme beim Ticketkauf für die Europatournee 2024

Die Fans zuerst lautet die Devise vieler großer Bands, damit hält man sich das geneigte Stammpublikum warm. So macht es auch Rammstein. Seit heute, Montag, 16.10., sollten die Fanclub-Mitglieder „Liebe ist für alle da“, kurz LIFAD, exklusiv an Ticket für die bevorstehende Europatournee im kommenden Jahr erstehen können. Der offizielle Verkauf der Tickets beginnt erst am Mittwoch.

Doch obwohl eine Mitgliedschaft im Fanclub keine Garantie ist, problemlos an Ticket zu gelangen, ärgerte es einige Fans, dass man selbst bei fast abgeschlossenem Bestellvorgang kurz vor Ende aus dem System fliegt, wie das Musikmagazin Rolling Stone heute vermeldete.



„The exclusive LIFAD pre-sale for the Rammstein Europe Stadium Tour 2024 starts now! Not a LIFAD member? Become one or get ready for the general pre-sale on Wednesday, October 18 at 11:00 CEST at rammstein.com/tickets“, bewarb die Band den Vorverkauf vor dem Vorverkauf.

Offenbar klappte das nicht so einfach, wie erwartet. Manchen Fans war es nicht möglich, den Vorgang abzuschließen, was zu einigem Unmut führte, wie man den Kommentarspalten entnehmen konnte und zu Freude, wenn es dann endlich doch klappte:



y_w.089: „Oh Gott, unvergesslich, ich mit Corona und MagenDarm auf der Toilette mit Handy, voll zittrige Hände, 2x rausgeflogen weil der Server überlastet, danach Paypal überlastet, 1x die Feuerzonenkarten verloren, alles von vorne, hat am Ende doch noch geklappt. Puh!! Erstes Mal Feuerzone, bin sooo gespannt. 🔥 Jetzt erstmal meinen Doc anrufen 😂“

moritz_111997: „Coole Sache Karten im Einkaufskorb zu haben und erst beim Cash-Out zu erfahren dass man Nicht-Deutsche Tickets nur mit Kreditkarten kaufen kann, Eventim is wie immer großartig 👍“

friedo1910: „Funktioniert schon wieder wie letztes Jahr…beschissen. Feuerzone war gar nicht wählbar und jetzt kommt man endgültig nicht mehr rein. Immer dasselbe mit den Tickets, sucht euch mal einen anderen Ticketversand oder macht es selber.“