Es erschien lange ungewiss, ob Rammstein überhaupt auftreten darf. Im Vorfeld war über eine mögliche Absage der Konzerte am 15., 16. und 18. Juli in Berlin diskutiert worden. Bis zum Samstag hatten rund 75.000 Menschen eine entsprechende Petition unterzeichnet, denn mehrere Frauen werfen Till Lindemann sexuelle Übergriffe vor. Sie berichten, dass sie für After-Show-Partys gecastet und dem Sänger gezielt zugeführt worden seien. Einige vermuten, dass sie mit K.o.-Tropfen betäubt wurden.

Martialisch, voller Pyrotechnik und plakativer Texte

Mittlerweile ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Lindemann widerspricht den Anschuldigungen, er hat Anwälte eingeschaltet, die Vorwürfe seien ausnahmslos unwahr, sagen sie. Das erste Konzert am Sonnabend dann scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Die Band um den schwarzgeschminkten Sänger Till Lindemann lieferte, was der Fan erwartete: eine bombastische Show. Martialisch, voller Pyrotechnik und plakativer Texte. Also alles, wie man es von der Berliner Band kennt. Und erwarten darf, wenn man für viel Geld ein Ticket gekauft hatte.

Draußen demonstrierten ein paar hundert gegen den Auftritt, das feministische Bündnis „Kein Rammstein in Berlin!“ hatte zu einem Protestzug aufgerufen. Drinnen demonstrierte die Band Selbstbewusstsein. Ließ sich von den Fans feiern, denen all die Vorwürfe gegen Lindemann offensichtlich egal schienen, die, im Gegenteil: auf T-Shirts und mit Sprechchören ihre Solidarität bekundeten. Woran liegt es, dass in diesem Fall der Protest, die massiven Vorwürfe offensichtlich keinerlei Reaktion hervorrufen? Kann man nur halb gecancelt werden, oder sind die Menschen einfach müde von dieser Art der Kritik der Vorverurteilung? Denn bewiesen ist bislang nichts.

Genervt vom Wirbel um die Lieblingsband

Es ist aber wahrscheinlich auch nicht so, dass der „durchschnittliche“ Rammstein-Fan sich als besonders woke empfindet, die Band bindet Massen an sich und die woke Bewegung ist eine der akademischen Mittelklasse. Was nicht heißen soll, dass es unter Rammstein-Fans keine gebildeten Menschen gibt, aber bei einer Band, die so viele Fans hinter sich versammelt, dürfte ein „wokes Mindset“ eher keine Rolle spielen. Tut es bei Bands dieser Größenordnung selten bis nie.

Wer sich in den eingängigen Rammstein-Foren umsieht, bekommt schnell das Gefühl, dass die Fans der Band mit einigem Trotz auf die Vorwürfe reagieren, genervt davon sind und lustlos, sich damit auseinander zu setzen. Schließlich ist es doch genau diese Art von Provokation, mit der Rammstein berühmt geworden ist, die den durchschnittlichen Fan ein Stück weit stellvertretend entlastet. Nach dem Motto: Wenn ich das nicht sagen darf, dann darf es wenigstens meine Band.

Vielleicht ist die Aufregung um die Missbrauchsvorwürfe auch zu lange her, als dass sie einen direkten Einfluss auf das Geschehen haben könnte. Durchs Netz wurden seitdem schon ein paar weitere Säue getrieben. Interessant wird es erst dann, wenn sich die Vorwürfe als wahr herausstellen – oder unwahr. Bis dahin werden Rammstein weiterhin auftreten, wie gehabt. Ein fader Geschmack bleibt auf jeden Fall.