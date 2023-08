Ramona Drews an Krebs erkrankt: Tochter berichtet von „schrecklicher Angst“

Die Diagnose kam kurz nach dem „Schlagerabschied“, einer Show, in der Sänger Jürgen Drews im Januar gemeinsam mit Stars wie Thomas Anders, Beatrice Egli oder auch Bernhard Brink in Leipzig seinen Übergang in die Schlagerrente feierte.

Im Anschluss wollte sich der 78 Jahre alte „Bett im Kornfeld“-Interpret eigentlich voll und ganz seiner Familie und seiner Gesundheit widmen. Doch dann stand plötzlich nicht mehr seine, sondern die Gesundheit seiner Frau Ramona Drews im Fokus.

Wie die gemeinsame Tochter Joelina Drews jetzt gegenüber der Bild-Zeitung erklärte, erkrankte ihre Mutter im Frühjahr an Krebs: „Es war ein bösartiger Haut-Tumor. Das war ein Riesen-Schock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren.“

Bösartiger Haut-Tumor bei Ramona Drews: Die Diagnose kam zufällig

Demnach bekam die 49-Jährige die Diagnose durch einen Zufall. Sie habe ihren Mann, der im Gesicht ein paar Muttermale untersuchen lassen wollte, zu einem Termin beim Hautarzt begleitet. Bei der Gelegenheit habe Ramona Drews dem Arzt eine Hautveränderung oberhalb ihrer Brust gezeigt, an einer Stelle, an der ihr schon einmal ein Muttermal entfernt worden war. Aus der Narbe habe sich erneut eine Unregelmäßigkeit auf der Haut entwickelt.

Die 27 Jahre alte Joelina Drews sagte der Bild: „Die Stelle sah nicht gut aus, der Arzt entnahm gleich eine Probe. Am nächsten Tag rief er meine Mama an und sagte ihr, er hätte schlechte Nachrichten. Es wäre ein sehr aggressiver Hautkrebs diagnostiziert worden, sie müsse sofort operiert werden.“

Die Familie sei im Ausnahmezustand gewesen, habe viel geweint. Bei der OP sei Ramona Drews dann der bösartige Tumor aus der Brust herausgeschnitten worden. Danach habe man weiter bangen müssen, ob der Krebs gestreut habe und Metastasen vorhanden seien. Nach einer Woche sei dann die Nachricht gekommen, dass der Krebs nicht gestreut habe. Joelina Drews: „Das war für uns die schönste Nachricht überhaupt! Im Nachhinein waren wir froh, dass der Tumor rechtzeitig entdeckt wurde.“

Die 27-Jährige, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten und eine Karriere als Sängerin starten will, steht am Samstagabend (12. August) bei der ARD-Show „Die große Schlagerstrandparty 2023“ von Florian Silbereisen auf der Bühne. Und ihre Eltern – die jubeln ihr stolz aus dem Publikum zu.