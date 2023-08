Im Norden von Berlin, kurz hinter der Ostseestraße, gibt es gerade eine kleine Street-Art-Installation zu bewundern, die den diesjährigen Berliner Sommer ganz gut auf den Punkt bringt: Jemand hat dort einen Tannenzweig in ein Baugerüst gesteckt, geschmückt mit ein paar Christbaumkugeln.

Weihnachten im Hochsommer, wettertechnisch ist das gar nicht so absurd – bedenkt man, dass zum Jahresende in Berlin gern mal frühsommerliche Temperaturen herrschen, die denen im vergangenen Juli und frühen August in nichts nachstehen.

In Weißensee ist Weihnachten – und das mitten im Sommer. Anne Vorbringer

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch mit der Sommerflaute ist nun Schluss. Am Wochenende sind viel Sonne und Wärme angesagt, und dieses Wetter sollte man nutzen. Wer weiß, wie schnell es wieder vorbei ist! Wir haben ein paar Events gefunden, die perfekt zum sommerlichen Berlin-Wochenende passen.

Mit Hut oder ohne: Pferderennen in Hoppegarten

Wer einen hübschen Hut besitzt, sollte ihn aufsetzen. Wer keinen hat, darf trotzdem kommen: Am Sonntag wird auf der Rennbahn Hoppegarten „Der große Preis von Berlin“ vergeben, für Berliner Pferdefans der wichtigste Termin der Saison. In erster Linie ist das freilich ein sportliches Event, in zweiter allerdings auch ein soziales Highlight: Hier trifft sich, was in der Hauptstadt Rang und Namen hat.

Aber auch für Familien, die einfach nur einen netten Nachmittag verbringen wollen, ist Hoppegarten ein schönes Ziel: Mit der Picknickdecke auf der Wiese liegen, Bierchen und Bratwurst von der Bude holen, die Rennen verfolgen, vielleicht sogar selbst ein bisschen Geld setzen. Das System des Pferderennens und Wettens ist nicht unkompliziert, was sich aber auch auf Laien ganz leicht überträgt, ist die einzigartige Stimmung, die am Rande der Rennbahn herrscht. Ein schöner Nachmittag in Hoppegarten – ob mit Hut oder ohne.



Westminster – 133. Großer Preis von Berlin auf der Rennbahn Hoppegarten. Goetheallee 1, 15366 Hoppegarten. Am Sonntag, 13. August; Einlass um 10 Uhr, das erste Rennen startet um 11.20 Uhr, das letzte um 17.05 Uhr. Die Tickets kosten je nach Kategorie und Besucheralter am Renntag zwischen 12 und 55 Euro, erhältlich an der Tageskasse oder unter www.hoppegarten.com

Immer gen Osten: Boote leihen im Wrangelkiez

Ein kurzer, unkomplizierter Familienausflug innerhalb Berlins gefällig? In der Nähe der Oberbaumbrücke, direkt im Wrangelkiez an der Spree, können Sie sich auch spontan noch ein kleines Floß oder ein etwas größeres Hausboot mieten, sogenannte Wasserkutschen. Insbesondere am Sonntag soll das Wetter sommerlich werden – also perfektes Badewetter!



Ob als Familienausflug, ein Tag mit dem Partner oder ein paar schöne Stunden mit Freunden oder Arbeitskollegen: Mit den Wasserkutschen können Sie auf eine charmante und originelle Art und Weise die Spree erkunden. Unser Tipp: Fahren Sie die Spree gen Osten – vorbei am Molecule Man, der Insel der Jugend, durch Treptow bis in die Altstadt Köpenicks.



Wasserkutsche Berlin in den Höfen am Osthafen in der Schlesischen Straße 28, 10997 Berlin. Nähere Informationen finden Sie auf der Website unter https://wasserkutsche.com

Open-Air-Küche: alle Hände frei für Muscheln und Kokosmilch

Endlich wieder ohne Jäckchen oder Angst vor dem nächsten Hagelunwetter draußen essen! Das sollte man nutzen und zum Beispiel mal wieder einen der beliebten Streetfood-Märkte der Stadt besuchen. Ohne Regenschirm schnabuliert es sich beispielsweise im Thaipark in Wilmersdorf viel besser (Preußenpark, Sa/So 11 bis 20 Uhr).

Dann nämlich passt in die eine Hand ein frischer Papayasalat, in die andere die frische Kokosnuss für einen erfrischenden Drink. Oder Sie probieren am Sonnabend eine bekannte türkische Straßendelikatesse. Dafür sind Sie beim Muschelfestival im schönen Kreuzberger Biergarten Jockel richtig.



Auf dem Fest gibt es die Leckereien von Midye 47, die sonst am Kottbusser Damm das vielleicht populärste Streetfood Istanbuls zubereiten: Midye Dolma, also Muscheln, mit Reis und Gewürzen gefüllt und kalt mit einem Schnitz Zitrone serviert.



Muschelfest, Sonnabend, 12. August 10 bis 22 Uhr, Biergarten Jockel, Ratiborstraße 14c, 10999 Berlin

Freiluftkino: Im Schlosspark oder im Kunsthof Filme gucken

Auch der Besuch im Freiluftkino war in den vergangenen Wochen eine eher bibbrige Angelegenheit. An diesem Wochenende aber kann man die Kuscheldecke zu Hause lassen und stattdessen wieder auf die Picknickdecke umsatteln.



Im schönen Schlosspark Biesdorf zum Beispiel läuft an diesem Wochenende „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“. Damit sollte für ausreichend Action gesorgt sein. Und im Freiluftkino Kreuzberg im Hof des Kunstquartiers Bethanien am Mariannenplatz wird am Sonnabend um 20.45 Uhr „Triangle of Sadness“ gezeigt. Die satirische Tragikomödie ist in der Welt der Reichen und Schönen angesiedelt und wirft einen Blick auf menschliche Abgründe.

Wünsch dir was: Sternschnuppen zählen in der Nacht zum Sonntag

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag können Sie ein faszinierendes Naturspektakel beobachten: die Perseiden-Sternschnuppen, also den jährlich wiederkehrenden Meteorstrom, der in der Erdatmosphäre verglüht. Um die Perseiden am besten im Nachthimmel erkennen zu können, müssten Sie allerdings das Stadtzentrum von Berlin verlassen. Von Orten aus, die hell erleuchtet sind, wird man das lichtstarke Spektakel kaum erkennen.

An diesem Wochenende haben Sie die größten Chancen, ganz viele Sternschnuppen zu sehen. YAY Images/imago

Am besten verlassen Sie Berlin für den Abend; vom Hagelberg bei Bad Belzig aus haben Sie gute Chancen, den Blick auf die ein oder andere Sternschnuppe zu erhaschen. Wer lieber in der Stadt bleiben will, sollte eine Anhöhe ansteuern; innerhalb Berlins beispielsweise den Teufelsberg im Westen der Stadt. Mit einer Picknickdecke, Snacks und Drinks eine schöne Aktion für Sonnabendnacht. Die besten Beobachtungsbedingungen für die Sternschnuppen bieten sich um 3 Uhr. So oder so, ob in Berlin oder im Umland: Vergessen Sie nicht, sich etwas zu wünschen!