Um Skandalschauspieler Gérard Depardieu wird es einfach nicht ruhiger: Seit mehr als drei Jahren ermittelt die französische Justiz wegen Verdachts auf Vergewaltigung. Nun äußerte sich auch Depardieus Kollegin Sophie Marceau über die Vorwürfe und berichtete von einem angeblichen Verhalten des Franzosen, das schockiert.

Mehr als 38 Jahre ist es her, dass Marceau und Depardieu für den Film „Der Bulle von Paris“ gemeinsam vor der Kamera standen. Die Dreharbeiten seien für die damals erst 18-jährige Schauspielerin ein Albtraum gewesen. Wie sie der französischen Tageszeitung Le Monde sagte, habe Depardieu sie damals gegen ihren Willen berührt und gedemütigt.



Der Regisseur Maurice Pialat habe Depardieus Verhalten nicht nur gedeckt, sondern aktiv unterstützt. Demnach soll die Französin vom berühmten Obelix-Schauspieler in einer Szene geschlagen worden sein, um die Darstellung authentischer wirken zu lassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Depardieu soll wiederholt zugeschlagen haben, bis Marceau in Tränen ausbrach. Daraufhin habe der Regisseur die heute 56-Jährige als „Schlampe“ beleidigt. Depardieu und Pialat seien ein „höllischen Duo“ gewesen, so Marceau.



Doch der Horror ging offenbar noch weiter: In einer weiteren Szene habe Depardieu, der heute die Staatsbürgerschaften Russlands und der Vereinigten Arabischen Emirate besitzt, Marceau unter einer Bettdecke in den Intimbereich gefasst – obwohl im Drehbuch davon keine Rede war. Der 74-Jährige schweigt bisher zu den neuen Vorwürfen seiner Kollegin.

Während der Arbeiten zum Film „Der Bulle von Paris“ im Jahr 1985 soll Depardieu gewalttätig geworden sein. United Archives/imago

Justiz ermittelt wegen Vergewaltigungsvorwürfen

Schon 2015 äußerte sich die ehemalige „James Bond“-Gegenspielerin Marceau zur Zusammenarbeit mit Depardieu. Er habe sich wie ein „Raubtier“ verhalten und sei „gewalttätig“ gewesen. „Ich war sehr jung, als wir diesen Film drehten, und es stimmt, dass ich damals ein wenig ein Raubtier war“, sagte nun Depardieu, der zur Zeit der Dreharbeiten 37 und damit 19 Jahre älter als seine Kollegin war, „und ein bisschen dumm war ich auch.“

Die jüngsten Anschuldigungen gegen Depardieu stehen in einer Reihe mit Vorwürfen, die 13 Frauen im April öffentlich machten. Sie werfen ihm vor, sie zwischen 2004 und 2022 sexuell und verbal belästigt zu haben; der Schauspieler bestreitet das. Darüber hinaus ermitteln französische Behörden wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen Depardieu. Seine Karriere scheint damit allerdings noch nicht zu Ende – im Mai kam der Film „Umami“ in die Kinos. In der Hauptrolle: Monsieur Gérard Depardieu.