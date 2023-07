Im Ruhestand möchte Natalya Neznanova einen Rosengarten anlegen. Einen Garten, der duftet, der Bienen anlockt und die vom Krieg zerstörte Erde vielleicht wieder blühen lässt. Wir sprechen nicht explizit über diesen Krieg, aber ich möchte ihren Wunsch gern als Metapher für ein baldiges Ende der Zerstörung ihrer Heimat verstehen. Natalya kommt aus Donezk im Donbass, im Osten der Ukraine.



Wir treffen uns rund 2800 Kilometer nördlich von Berlin im Stollen einer russischen Bergbausiedlung, die weit weg von Russland liegt. In Barentsburg, am östlichen Hang des Grönfjords auf der norwegischen Inselgruppe Svalbard, auch bekannt als Spitzbergen. Bis zum Nordpol sind es von hier aus nur noch 1300 Kilometer.

Natalya Neznanova arbeitet als Chefgeologin für das russische Staatsunternehmen Trust Arktikugol. Höhere Löhne lockten sie und ihre Familie vor sechs Jahren in die Arktis. Die Bergbaufirma fördert auf Svalbard Kohle, denn Norwegen räumte vor etlichen Jahrzehnten anderen Nationen Förderrechte ein. Nur die Sowjetunion nahm das in Anspruch. Der Abbau der Kohle ist heute nicht mehr rentabel, trotzdem blieb der russische Staatskonzern. Sicherheitsexperten vermuten, aus geopolitischen Interessen. Rund 400 Menschen sind noch da. Unter ihnen Maschinisten, Lehrer, Wissenschaftler, Verkäufer, Hotelangestellte und ein Bierbrauer. Ach so, ein paar Konsularangestellte natürlich auch.

Russen in Spitzbergen: Lenins Büste, sowjetische Flaggen

Es ist gleißend weiß und still hier oben. Die Landschaft ist so karg, dass sie kaum Geräusche erzeugt, es raschelt kein Laub, nur selten hört man eine Schneeammer, den Spatz Spitzbergens. Aber ein leises, permanentes Surren ist zu hören. Es kommt vom Kohlekraftwerk am Rande der Siedlung. Dazu rumpeln eiserne Loren über schiefe Gleise aus dem Berg und transportieren ihre schwarze, staubige Fracht zu den Öfen. Rund um die Uhr wird in der Anlage Stück für Stück der Berg verheizt. Dampfendes Kühlwasser ergießt sich unterhalb des Kraftwerks in den Fjord. Ein paar Eiderenten dümpeln in dieser russischen Variante des „Jacuzzi“.

Unter den Wohnblöcken der Menschen haben sich Polarfüchse angesiedelt. Sie leben hier in der Hoffnung, dass auf den Tellern der Bewohner in den Etagen über ihnen Essensreste übrig bleiben. Die Gebäude stehen auf Stelzen, um den Permafrostboden nicht aufzutauen. Den Schutz der Siedlung nutzt auch eine kleine Herde Rentiere. Geduldig scharren sie ohne Anzeichen von Scheu nach kleinwüchsigen Pflanzen unter der Schneedecke. Am Rande der Siedlung beginnt das Eisbärenland und unbewaffnet verlässt kein Bewohner den Ort.



Heute steigen nur noch 54 Minenarbeiter in drei Schichten in die Tiefe des Bergmassivs. Sie brauchen anderthalb Stunden, bis sie unten sind. Natalya Neznanova begleitet die Arbeiter als einzige Frau durch das weit verzweigte Stollensystem. Die Geologin analysiert Gesteinsschichten, berechnet die Statik der Förderwege und den Verlauf der Kohleflöze.

Über den Krieg spricht man hier nicht

Die Fenster der bunten Wohnblöcke sind auf den Fjord gerichtet. Auch Lenins Büste starrt von einem Sockel auf das schneebedeckte Ufer. Rote Fähnchen mit Hammer und Sichel flattern zwischen Russischen Fahnen am zentralen Platz. Tagestouristen aus dem 60 Kilometer entfernten norwegischen Longyearbyen kommen mit Schneemobilen oder Schiffen und nutzen das postsowjetische Ensemble als Selfie-Kulisse. Ein bisschen Russland zum Anfassen.

In einem der Wohnblöcke befindet sich ein Konsum. Zwei Frauen in Kittelschürzen verkaufen russische Produkte, die einen langen Weg mit dem Schiff hinter sich haben. Alles muss mühselig an den Kaimauern Barentsburgs angelandet werden. Einzig die Kohle zum Heizen, die gibt es hier im Berg.



Jetzt im Sommer feiert Natalya ihren 60. Geburtstag. Dann endet ihr Arbeitsvertrag für Arktikugol und sie geht wieder zurück nach Donezk. Viele der Minenarbeiter in Barentsburg sind Ukrainer. Sie bringen ihre Erfahrung aus den Kohleflözen des Donbass mit in den arktischen Norden. Wie sie über die russische Besatzung denken, erfahre ich leider nicht. Denn wie gesagt, über den Krieg spricht man hier nicht.