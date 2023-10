Reise nach Kalifornien: Geheimtipps, von denen Ihnen kein Reiseführer berichten will

Für mich gibt es kaum ein Reiseland, das so spektakulär ist wie die USA. Die weiten Landschaften, die pulsierenden Städte, die atemberaubende Natur: Unvergleichlich! Wenn ich Ihnen heute, liebe Leserinnen und Leser, Kalifornien empfehle, dann bin ich mir bewusst, dass ich hier nicht gerade mit einem Geheimtipp um die Ecke komme. Und doch glaube ich, dass es ein paar besondere Orte gibt, die nicht jedem bekannt sein dürften – also Orte jenseits des Hollywood Boulevard in L.A. und der Golden Gate Bridge in San Francisco. Lassen Sie sich von meiner alternativen Reiseroute inspirieren, die mir ein guter Freund aus Kalifornien empfohlen hat. Das Programm kann per Auto abgefahren werden, empfohlen wird eine Reise von etwa zehn bis 14 Tagen.

Ein Blick auf San Francisco und den dortigen Whiz-Burger. Tomasz Kurianowicz/Berliner Zeitung

San Francisco: Hier startet die Route per Auto. Wie jeder weiß, hat San Francisco mit vielen sozialen Problemen zu kämpfen. Die Obdachlosigkeit und die Drogenproblematik lassen Berliner Besucher, die einiges gewohnt sind, dennoch aufschrecken. Gerade in Downtown und Tenderloin muss man zum Teil durch verwahrloste Straßenzüge laufen. Und doch: Die Stadt ist eine Inspiration. Meine Empfehlung: Suchen Sie sich eine vergleichsweise günstige Jugendherberge aus (etwa das HI SF Fisherman’s Wharf Hostel mit Blick auf die Golden Gate Bridge), bleiben sie zwei Nächte und genießen sie das Essen und die alternative Kultur. Im Mission District gibt es großartige Burritos, Old-School-Burgerläden und ein richtig tolles Art-déco-Kino (Alamo Drafthouse New Mission Cinema). In der Studentenstadt Berkeley, etwa 30 Minuten Autofahrt entfernt, liegt einer meiner Lieblingsdiners: der Oceanview Diner in der 1807 Fourth Street.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In Nevada City gibt es großartiges Essen, bessere Speisen als in manch einem Restaurant in Berlin. Tomasz Kurianowicz/Berliner Zeitung

Nevada City: Unser nächster Stopp führt uns nach Nevada City (2,5 Stunden Autofahrt von San Francisco). Hier wohnen etwa 3000 Einwohner, das Städtchen ist der perfekte Ausgangspunkt für schöne Wanderungen in den hügeligen Wäldern vor Ort. Kalifornien zeigt sich hier von seiner satt-grünen Seite. In Nevada City, das 1849 während des amerikanischen Goldrausches besiedelt wurde, spürt man noch eine mysteriöse Wild-West-Atmosphäre. Die roten Backsteinhäuschen und Saloons sehen so aus wie aus einem restaurierten Western-Film. Zugleich ist der Ort bekannt für seine Hippie-Kultur. Man findet indische Kleidungsläden, zahlreiche Boutiquen und individuell betriebenen Einzelhandel. Ganz dringend ans Herz legen möchte ich Ihnen das Restaurant Three Forks Bakery & Brewing Co. Dort gibt es selbstgebrautes Bier, fantastische Pizzen, Sandwiches und umwerfende frische Salate mit den besten Zutaten aus der Region (in Bio-Qualität!). Hier kann man hautnah einen Widerspruch erleben, der mir bei meinen USA-Reisen immer wieder aufgefallen ist: Die Staaten sind zwar bekannt für ihre Fast-Food-Kultur. Doch wenn man weiß, wo es gute Küche gibt, dann ist das kulinarische Erlebnis besser und qualitativ hochwertiger als bei uns in Europa. Three Forks Bakery ist ein Beweis dafür.

Ein Blick über dem Nebel von Truckee. Oder sind es Wolken? Tomasz Kurianowicz

Truckee: Nach einer einstündigen Autofahrt weiter östlich kommen Sie nach Truckee. Einer meiner besten Freunde kommt aus dem 16.000-Seelen-Ort, insofern bin ich ein wenig befangen bei der Bewertung. Früher war Truckee eher unbekannt und verschlafen. Doch heute ist es hier wahnsinnig umtriebig und auch teuer geworden. Während der Pandemie zogen viele Tech-Unternehmer nach Truckee, auf der Suche nach Natur, Abgeschiedenheit, Stille und nach frischer Luft. Der Ort bietet all das auf einmal. Im Sommer kann man wunderbar in den Seen schwimmen und in der Umgebung wandern, im Winter großartig Ski fahren. Umringt wird der Ort von Bergen. Mein Tipp: Besuchen Sie in der Nähe des kleinen Bahnhofs an der Hauptstraße den Old-School-Diner Coffee And. Bleiben Sie eine Nacht und essen Sie abends im Cottonwood Restaurant. Das Gasthaus, beliebt bei Skifahrern, ist wunderschön am Berghang gelegen. Man hat einen wunderbaren Ausblick auf die Umgebung und den Ort. Fantastisch!

Ein Blick auf Lake Tahoe. Tomasz Kurianowicz/Berliner Zeitung

Lake Tahoe: Der See ist ein Höhepunkt der Reise. Selten habe ich so kristallklares Wasser gesehen. Von jeder Uferseite aus hat man einen famosen Blick auf den See. Einen Restaurant-Tipp habe ich ebenfalls für Sie: Gehen Sie ins Bert’s Café (1146 Emerald Bay Rd, South Lake Tahoe) und essen Sie einen authentischen Breackfast Burrito. Das Diner in einem Holzhaus, das ein wenig an eine große Wanderhütte erinnert, werden Sie nicht so schnell vergessen, versprochen!

Walker: Fahren Sie nun eine Stunde lang in den Südosten und besuchen Sie den kleinen Ort Walker im Tal. Dieser Tipp mag etwas kurios klingen, denn Walker besteht im Grunde nur aus ein paar Häusern an einer Landstraße in der Prärie von Kalifornien. Doch man bekommt einen ganz anderen Eindruck von der Gegend und erlebt den Facettenreichtum des Bundesstaates Kalifornien. Legendär ist der Walker Burger, eine frei stehende Burger-Bratbude an der Landstraße, eine Art Raststätte auf dem Weg zum Nirgendwo. Der ultimative Tipp: Prüfen Sie die heißen Quellen in der Gegend (sogenannte Hot Springs). Suchen Sie sich eine heiße Quelle über Google Maps aus und gehen Sie unbedingt nachts hin. Legen Sie sich ins warme Wasser und beobachten Sie den spektakulären Sternenhimmel. Und das alles for free!

Lee Vining: Weiter südlich finden Sie Lee Vining. Der Ort ist der perfekte Ausgangspunkt für Erlebnisse in der Natur, gelegen am spektakulären Mono Lake. Ein Naturereignis! Es handelt sich um einen Salzwassersee in einer surrealen Landschaft mit ungewöhnlichen Felsformationen und Plätzen zur Vogelbeobachtung. Danach sollten sie sich das Pendant dazu anschauen, die Süßwasserseenlandschaft um die Mammoth Lakes herum. Von hieraus können Sie den weltberühmten Yosemite-Nationalpark besuchen, großartige Wanderungen machen und die atemberaubende Natur Kaliforniens genießen. Einen Essenstipp habe ich auch noch für Sie: Besuchen Sie die Raststätte Whoa Nellie Deli (22 Vista Point Dr, Lee Vining) am Eingang des Yosemite-Nationalparks. Wirkt wie ein Pit Stop, ist aber eher ein Halt für Gourmet-Fans. Im Whoa Nellie Deli gibt es perfekte Burger, tolle Salate und das beste Steak, das Sie auf Ihrer Reise bekommen können. Unbedingt probieren!

Die Mammoth Lakes. Tomasz Kurianowicz/Berliner Zeitung

In der Nähe finden Sie außerdem das Freiluftmuseum Bodie. Dabei handelt es sich um eine unheimliche Geisterstadt in Kalifornien östlich der Sierra Nevada. Der Ort entstand nach 1859 als Goldgräbersiedlung und wurde in den 1930er-Jahren wieder aufgegeben. Bodie wirkt geisterhaft, ist aber erstaunlich gut erhalten und wirkt auf den Besucher so, als hätten die amerikanischen Goldgräber das Örtchen erst gestern verlassen. Man kann in die Gebäude schauen, die Dorfkirche besuchen, die alten Betten und das historische Geschirr begutachten. Ein besonderes Erlebnis.

Bridgeport, Kalifornien. Tomasz Kurianowicz/Berliner Zeitung

Bishop: Der letzte Stopp auf unserer Reise ist Bishop, ein karges Städtchen am Rand der Sierra Nevada. Man bekommt hier einen spröderen Eindruck von Kalifornien. In dieser Gegend sind die Hotelpreise auch nicht mehr so hoch wie an der Küste am Ozean. Während in San Francisco ein Hotel locker mal 350 Euro pro Nacht kosten kann, gibt es in dieser Gegend besonders schöne Lodges ab etwa 120 Euro die Nacht (zwischen Walker und Bishop zum Beispiel). Genießen Sie die raue Gegend, probieren Sie ein Sandwich in der legendären Erick Schat’s Bakery.



Jetzt haben Sie die schönsten Perlen Kaliforniens gesehen und sind gut gerüstet, um wieder nach San Francisco zu fahren. Wenn Sie dort in den Flieger steigen, werden Sie ein mulmiges Gefühl im Bauch haben. Es ist das Fernweh, das schon im Flieger einsetzt. Sie werden Kalifornien vermissen!

Und am Ende: San Francisco. Tomasz Kurianowicz/Berliner Zeitung

Haben Sie noch Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de