Es ist noch dunkel in Berlin, als ich mich auf den Weg zum Flughafen mache. Graue Wolken verdecken die Sterne, Regen klopft sanft auf das Dach der S-Bahn. Mein Ziel ist Paris, wo Sonne angekündigt ist.



Etwa 80 Kilometer von der französischen Hauptstadt entfernt erwartet mich die „MS Fleur“, ein Flusskreuzfahrtschiff, das seit über 20 Jahren die Kanäle und Flüsse zwischen Frankreich, Belgien und den Niederlanden befährt. Zusammen mit zehn anderen Journalisten werde ich die Strecke nach Paris mit dem Fahrrad zurücklegen.

In der Nähe des Bahnhofs Gare du Nord begrüßt uns Marcel Fries, der Reiseführer von Boat Bike Tours. Er wird uns in den kommenden Tagen durch die Umgebung von Paris führen. In wenigen Minuten ist die Journalisten-Gruppe komplett und ein kleiner Bus bringt uns vom Bahnhof nach Moret-sur-Loing, einer mittelalterlichen Stadt in der Region Île-de-France, direkt an der Seine gelegen. Hier beginnt am nächsten Morgen unsere Reise.

Wir werden aber nicht nur auf dem Schiff bleiben und die atemberaubende Landschaft bewundern. Jeder von uns bekommt ein Fahrrad, um die insgesamt etwa 70 Kilometer lange Radtour in den nächsten beiden Tagen zu bewältigen. Doch trotz der anspruchsvollen Strecke fühlt es sich zwischen Wäldern und malerischen Dörfern keineswegs anstrengend an.

Nach unserer Ankunft in Moret-sur-Loing haben wir Zeit für eine Erkundungstour durch die Stadt, bevor wir es uns in unseren Kabinen gemütlich machen können. Aus dem Bullauge blicke ich auf eine Trauerweide, deren Blätter in den Fluss tauchen. Ich bin etwas müde, aber es bleibt wenig Zeit für ein Nickerchen – ein Willkommens-Cocktail mit Steffi Kranz steht an, der Kapitänin der „MS Fleur“. Sie und Evert Jan Muurling besitzen das Schiff seit 2018 und sind seit über zwei Jahrzehnten im Geschäft.

Steffi Kranz erzählt uns bei einem Glas Sekt von den kommenden Tagen und stellt die vierköpfige Besatzung des deutsch-niederländischen Flusskreuzfahrtschiffs vor: den jungen Matrosen Maikel, den italienischen Koch Camillo und die zweite Reiseführerin Paula Baas. An Bord gibt es auch einen pelzigen Passagier, Bas, ein unglaublich freundlicher Hund mit himmelblauen Augen, der sich schnell mit den Gästen an Bord anfreundet.

Gutes Team: Kapitänin Steffi Kranz und ihr Hund Bas am Deck der „MS Fleur“ Franz Becchi/Berliner Zeitung

Am Abend unternehmen wir eine kleine Tour durch Moret-sur-Loing. Ein Höhepunkt ist das Haus, in dem einst der berühmte Maler Alfred Sisley lebte, einer der renommiertesten Vertreter des Impressionismus. Von der Straße aus können wir sogar einige der Häuser sehen, die von Sisley gemalt wurden. Dann heißt es ab in die Koje, denn ein langer Tag erwartet uns am nächsten Morgen.

Der Wecker ist auf 7.30 Uhr gestellt und das Frühstück wird eine halbe Stunde später pünktlich im Bordrestaurant serviert. Eine große Auswahl an Brötchen, Croissants, Käse, Schinken und frischem Obst versorgt uns mit der nötigen Energie für die bevorstehende Radtour. Wir verabschieden uns vorübergehend von Steffi, der Besatzung, Bas und der zauberhaften „MS Fleur“, die wir erst am Abend wiedersehen werden.

Unser Ziel für die heutige etwa 40 Kilometer lange Radtour ist Melun, einst die Hauptstadt der Kapetinger, einer Dynastie, die von 987 bis 1328 die französische Monarchie prägte. Die Stadt ist auch für den Brie de Melun bekannt, einen der besten Käse Frankreichs. Ich kann seinen Duft schon förmlich riechen.

Aber bevor wir Melun erreichen, radeln wir durch die grünen Wälder von Fontainebleau und haben die Gelegenheit, das gleichnamige Schloss zu besichtigen. Lange Flure führen zu prachtvollen Sälen, in denen sogar Napoleon übernachtet haben soll. Diese ehemalige königliche Residenz ist riesig, und obwohl unser Zeitplan straff ist, schaffen wir es, ein Live-Piano-Konzert in der Kapelle des Schlosses zu genießen.

Danach setzen wir uns wieder in den Sattel und eine knappe Stunde später machen wir einen weiteren Halt. Während unserer Fahrt ändert sich die Landschaft gemächlich; es wird immer malerischer. Kein Wunder, dass alles hier so künstlerisch anregend erscheint – plötzlich befinden wir uns im Künstlerdorf Barbizon, wo sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der bedeutendsten Malerkolonien Europas entwickelte.



Künstler wie Jean-Baptiste Corot, Théodore Rousseau und Jean-François Millet suchten hier nach einer natürlicheren und realistischeren Darstellung der Natur und verließen die beengten Ateliers in Paris. Sie formten eine Künstlergruppe, die als Barbizon-Schule bekannt wurde.

Kunst ist hier an der Tagesordnung: ein Mosaik im Künstlerdorf Barbizon Franz Becchi/Berliner Zeitung

Nach einer wohlverdienten Kaffeepause setzen wir unsere Fahrt fort. Schwarze Krähen begleiten uns fliegend, während wir an gelben Feldern vorbeiradeln. Melun rückt immer näher und der Duft des Brie wird scheinbar intensiver. Endlich sind wir angekommen, nach einem langen Tag vermittelt die „MS Fleur“ ein Gefühl der Entspannung.

Die Fahrräder sind schnell an Bord verstaut, und bevor wir zu Abend essen, unternehmen wir eine Stadtbesichtigung mit Edwige Auger, die uns als Guide entlang der Seine führt. Sie erzählt von Peter Abelard und Eloise, eine berühmte mittelalterliche Liebesgeschichte, die sich genau an diesem Ort abgespielt haben soll.

Peter Abelard war ein angesehener Gelehrter im 12. Jahrhundert und Eloise seine Schülerin. Sie begannen eine leidenschaftliche Affäre, die jedoch gegen gesellschaftliche Normen und Abelards priesterlichen Stand verstieß. Eloises Onkel, einflussreich in der Kirche, ließ Abelard kastrieren. Heute erinnert eine Skulptur des Künstlers Michel Lévy im Stadtzentrum von Melun an die traurige Liebesgeschichte dieses unglücklichen Paares.

Final legt das Schiff direkt am Place de la Bastille in Paris an

Zurück auf dem Schiff knurrt der Magen, es ist Zeit für das Abendessen. Chefkoch Camillo hat einen Salat mit Brie zubereitet, den die Gäste am Tisch als „genial“ bezeichnen. Danach gibt es Forelle mit knackigem Gemüse, die perfekte Mahlzeit nach einem langen Tag. Am Abend stoßen wir auf der „MS Fleur“ an, während die Sonne langsam untergeht.

Immer an der Spitze: Guide Marcel Fries fährt der Journalisten-Gruppe voraus. Franz Becchi/Berliner Zeitung

Die letzten 30 Kilometer der Tour vergehen wie im Flug. Von einer verzierten Brücke in der Gemeinde Corbeil-Essonnes aus sehen wir das Schiff vorbeifahren, Kapitänin Kranz winkt uns zu, bevor wir selbst wieder zusteigen. Der letzte Abschnitt der Reise wird auf dem Deck verbracht, und die Ankunft in Paris ist atemberaubend. Die Kathedrale Notre-Dame erscheint anders als in meiner Erinnerung; das große Feuer im Jahr 2019 hat seine dunklen Spuren hinterlassen.



Nach der Durchquerung der Schleuse von Evry legt das Flusskreuzfahrtschiff direkt am Place de la Bastille an, von wo aus wir zu einer kleinen Tour durch Paris aufbrechen – natürlich mit dem Fahrrad. Die französische Hauptstadt hat etwas Magisches und Inspirierendes. Der Duft frisch gebackener Baguettes liegt in der Luft. Es ist schade, dass ich Paris bald wieder verlassen muss; ich würde am liebsten hierbleiben.