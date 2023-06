Kirche provoziert China: „Wir fordern, dass Taiwan ein neues Land wird“

Hochzeitspaar vor einer Presbyterianischen Kirche in Taipeh: Obwohl der Anteil der Christen in Taiwan nur rund vier Prozent beträgt, ist der kirchliche Einfluss groß.

Hochzeitspaar vor einer Presbyterianischen Kirche in Taipeh: Obwohl der Anteil der Christen in Taiwan nur rund vier Prozent beträgt, ist der kirchliche Einfluss groß. Timothy Sim/Reuters

Cheng Yang-en hat einen großen Traum: „Wir fordern, dass Taiwan ein neues und unabhängiges Land wird“, sagt der ältere Herr mit Inbrunst in der Stimme. Cheng ist Pastor der Presbyterianischen Kirche in Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan. Und was er da sagt, ist in seinem Heimatland höchst kontrovers.

Denn die Insel mit 24 Millionen Einwohnern vor der Südküste Chinas sieht sich von ihrem viel größeren Nachbarn bedroht: „Das von Peking aus regierte Festlandchina erkennt Taiwan nicht als souveränen Staat an, sondern betrachtet es als Teil seines eigenen Territoriums“, erklärt Cheng.

Die Drohungen aus Peking, das demokratisch und autonom regierte Taiwan notfalls mit Zwang unter die eigene Kontrolle zu bringen, haben zuletzt zugenommen.

Aber bei der Presbyterianischen Kirche will man sich davon nicht beeindrucken lassen: „Wir stellen unsere Forderung ja schon seit den 1970er-Jahren“, erklärt Cheng in einem Tagungsraum des Hauptquartiers seiner Kirche. „Damals waren wir die erste zivilgesellschaftliche Organisation, die diesen Wunsch offen geäußert hat. Zuerst haben wir nur die Selbstbestimmung Taiwans gefordert, später auch die formale Unabhängigkeit.“

Cheng Yang-en ist Pastor der Presbyterianischen Kirche in Taipeh. Felix Lill

Aber ob man nun christlich ist, oder nicht: Wenn Taiwans Presbyterianische Kirche etwas sagt, lässt sich dies nicht vollends ignorieren. Auf der ostasiatischen Insel ist sie nicht nur die älteste christliche Organisation mit einer Historie, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Neben der katholischen Kirche ist sie hier bis heute auch die wichtigste christliche Glaubensgemeinschaft.

Und obwohl der Anteil der Christinnen und Christen im Land nur rund vier Prozent beträgt, ist der kirchliche Einfluss groß: Das zeigt sich schon daran, dass seit 1949 die Hälfte von Taiwans Präsidenten Christen waren.

Abkehr vom „Ein-China-Prinzip“: eine Provokation höchsten Ausmaßes

Diverse Kirchen gelten als gut organisiert, auch in der Interessensvertretung. „Wir haben 250.000 Mitglieder, und im Gegensatz zu anderen Glaubensgemeinschaften sind wir nicht regional konzentriert, sondern im ganzen Land vertreten“, erklärt Chen Hsing-Liang, der Generalsekretär der Presbyterianer. „Das liegt auch daran, dass es uns hier schon länger gibt.“ Tatsächlich ist Chens Institution älter als der Staat, in dem sie sich heute befindet.

1949 flohen die im Chinesischen Bürgerkrieg unterlegenen Nationalisten um Chiang Kai-Shek nach Taiwan, heute offiziell bekannt unter dem Namen „Republik China“. Die siegreichen Kommunisten riefen auf dem Festland die „Volksrepublik China“ aus und reklamierten auch ihre Souveränität über Taiwan. Dort herrschte Chiang Kai-shek jahrzehntelang als Militärdiktator, bereitete eine Rückeroberung Festlandchinas vor, die aber nie erfolgen sollte.

An Chiang Kai-shek erinnert diese Gedächtnishalle im Zentrum von Taipeh. imago images

Und auf der Insel mehrten sich Forderungen, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Stattdessen sollte aus der „Republik China“ auch ganz offiziell der Staat „Taiwan“ werden. Nur gilt diese Idee in Peking als eine Provokation höchsten Ausmaßes. Denn sie würde eine Abkehr vom „Ein-China-Prinzip“ bedeuten, demzufolge es nur ein China gibt, wobei sich Taiwan und Festlandchina darüber uneins sind, welches nun das „wahre“ China sei – die Republik (Taiwan) oder die Volksrepublik (Festlandchina).

Diese Ambivalenz prägt seit Jahrzehnten auch die Diplomatie. Sie hat zur Folge, dass die allermeisten Staaten der Welt formal nur das in Peking regierte Festlandchina als Staat anerkennen, zu Taiwan dagegen nur informelle Beziehungen führen. Würde sich die Republik China nun aber offiziell als unabhängiges Taiwan erklären, könnte eine große politische Krise ausbrechen. Denn diverse Staaten müssten entscheiden, ob sie Taiwan anerkennen sollten, was ein Affront gegenüber Festlandchina wäre.

Forderung nach formaler Unabhängigkeit hat viele Unterstützer

Bei der Presbyterianischen Kirche hat man für die Unabhängigkeit trotzdem schon mal ein theologisches Fundament gelegt. „Wir haben die Theologie der Heimat entwickelt“, doziert Cheng Yang-en: „Taiwan ist der Ort, an dem wir unsere Identität finden. Hinzu kommt die Theologie der Selbstbestimmung. Hier geht es um Souveränität.“ Dieses Prinzip der Unabhängigkeit sei in der presbyterianischen Tradition veranlagt, entsprechend der der Reformationsbewegung in Europa.

Und auch wenn nur relativ wenige Menschen in Taiwan die presbyterianische Glaubenslehre teilen: Die politische Forderung nach formaler Unabhängigkeit unterstützt laut Umfragen immerhin ein Viertel der Bevölkerung, während ein weiteres Viertel unentschlossen ist. Anderswo sorgt dies allerdings für Ärger, zum Beispiel bei der Nationalistischen Partei, die einst von Diktator Chiang Kai-shek angeführt wurde und heute in der demokratischen Opposition ist. Auch ihr einstiger Chef Chiang war zwar Christ, aber eben kein presbyterianischer.

Ebenso geht es Huang Chieh-cheng, der heute bei der Nationalen Volkspartei für internationale Beziehungen zuständig ist. Wenn man sich mit ihm trifft, muss nur das Wort Presbyterianer fallen, und Huang ist gereizt: „Jeder weiß doch, dass wenn die ihren Willen kriegen, ein Krieg ausbricht!“ Huang selbst sei Baptist. „Meine Kirche rührt Politik nicht an. Die Lehre meiner Kirche sagt mir, dass wir dieses Thema lassen sollten. Wir müssen mit unserem Nachbarn umgehen, aber auf kluge Weise.“

Ihm sind die Forderungen der Kirche ein Dorn im Auge: Huang Chieh-cheng Felix Lill

Huang Chieh-cheng – und den meisten Mitgliedern der Nationalen Volkspartei – sind die lauten Forderungen nach Unabhängigkeit durch die Presbyterianische Kirche ein Dorn im Auge. Sie machten die angespannte Beziehung zu Festlandchina nur noch schwieriger. Dabei ist die Presbyterianische Kirche auch deshalb einflussreich, weil sie historisch auf der richtigen Seite gestanden hat. In der Demokratisierung Taiwans während der 1980er-Jahre spielte sie eine wichtige Rolle. So schätzen diverse NGOs, auch wenn sie mit dem Christentum wenig zu tun haben, bis heute diese Kirche.

„Die Presbyterianische Kirche ist ja nicht nur für Unabhängigkeit“, erklärt etwa Du Sih-cheng von der Organisation Hotline, die sich für LGBT-Rechte einsetzt. „Sie ist auch eine der Kirchen, die nicht gegen die LGBT-Bewegung sind. Vor allem junge Personen dort sind progressiv.“ Und Wang Si von der taiwanischen Organisation für Menschenrechte, die älteste NGO im Land, sagt: „Wir unterstützen alle, die die Unabhängigkeit fordern.“

Politisch hat die Presbyterianische Kirche in den letzten Jahren die Präsidentin Tsai Ing-wen unterstützt, die mit ihrer Demokratischen Fortschrittspartei und einer harten Linie gegenüber Peking populär geworden ist.

Ist mit einer harten Linie gegenüber Peking populär geworden: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen Sam Yeh/AFP

Aber auch Tsai ist im Bezug auf Taiwans Souveränität zurückhaltender geworden, seit sie 2016 zur Präsidentin wurde und die Spannungen mit Peking zugenommen haben. „In der Vergangenheit sind wir im Kampf um Demokratie Hand in Hand gegangen“, sagt Cheng Yang-en. Aber man habe sich distanziert. „Es gehört zur presbyterianischen Tradition, dass wir die Politik genau beobachten. Wir sehen uns als moralische Prüfer.“

Die Distanz ist allerdings nicht so groß, dass man nicht mehr miteinander spricht. Vor kurzem nahm Präsidentin Tsai eine Einladung zu einem Gottesdienst an, der das 150-jährige Bestehen von Taiwans Presbyterianischer Kirche feierte. Tsai lobte in ihrer Rede ausdrücklich die Bemühungen der Kirche für die taiwanische Gesellschaft und Politik.

Cheng Yang-en muss lachen, wenn er daran denkt: „Naja, sie weiß, dass sie unsere Unterstützung braucht, denke ich.“ Auch wenn Tsai mit den Forderungen nach formaler Unabhängigkeit Taiwans immer wieder in große Verlegenheit gebracht wird.