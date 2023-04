Es ist der Oscar unter den Gastronomie-Auszeichnungen. Nur noch der Gault&Millau hat eine ähnliche Strahlkraft und internationale Bedeutung wie der Guide Michelin, dessen Sterne am heutigen Dienstag in Karlsruhe verliehen werden.

Der Michelin-Guide erscheint inzwischen in 41 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller.

Wer einen, in sehr seltenen Fälle gar zwei oder drei, dieser Sterne verliehen bekommt, der kann sich in der Regel eines ausgebuchten Restaurants sicher sein und das über Jahre. Das Problem: Wer einen Stern bekommt, der muss dafür sorgen, dass er ihn behält, denn die Auszeichnung ist nicht für die Ewigkeit. An diesem Dienstag ab 17 Uhr werden also im Konzerthaus die Michelin-Sterne bekanntgegeben.

Im vergangenen Jahr waren 327 Restaurants mit mindestens einem Stern des „Guide Michelin“ ausgezeichnet worden. Drei Sterne sind die Krönung. Das erreichten im vergangenen Jahr nur neun Restaurants. Die meisten Spitzenrestaurants in Deutschland gibt es traditionell im Süden und Südwesten, darunter die langjährigen Drei-Sterne-Restaurants „Bareiss“ und „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn im Schwarzwald.

Mit viel Mut Großes geleistet

Für Hauptstädter natürlich die brennende Frage: Wer erhält einen Stern in Berlin? Wer bekommt noch einen und wer muss vielleicht sogar einen abgeben? In der Hauptstadt tragen neben Tim Raue (zwei Sterne), dem Lorenz Adlon Esszimmer (zwei Sterne), dem Facil und dem Horvath (beide ebenfalls zwei Sterne) und dem Coda Dessert Dining nur noch das Rutz in der Chausseestraße die Auszeichnung. Das Rutz ist Berlins einziges Restaurant mit drei Sterne und einer zusätzlichen Auszeichnung für Nachhaltigkeit.

Der Direktor des „Guide Michelin“, Ralf Flinkenflügel, jedenfalls schätzt vor allem die Vielfalt und das Ungezwungene. Wobei es allgemein auch in der Spitzengastronomie seit geraumer Zeit nicht mehr so steif zugeht wie früher. Flinkenflügel erklärt sich das damit, dass immer mehr jüngere Leute gerne gut essen gehen. Schon länger im Trend sind so auch vegetarische Gerichte.

Lob gibt es von dem „Guide Michelin“-Chef vorab schon mal für alle Gastronomen. Die hätten unter schwierigen Bedingungen mit viel Mut und Kraft Großes geleistet. Zwar sind die Zeiten des Corona-Lockdowns vorbei und Lokale wieder gut besucht. Was fehlt, sind aber Fachkräfte.

„Viele Angestellte haben sich in der Corona-Zeit anders orientiert. Das bringt erhebliche Probleme für die Gastronomie.“ Um die Qualität trotzdem halten zu können, reagieren Restaurants bei kleinerer Mannschaft mit kürzeren Öffnungszeiten oder schlankeren Speisekarten.