Restaurantbesitzer: „Schwaben werden immer geiziger“

Ohnehin in Berlin nicht besonders beliebt sind Schwaben. Sie müssen herhalten für allerlei Klischees, gelten als raffgierig und geizig und stehen für vieles, was Ostdeutsche an Wessis nicht mögen. Natürlich oft ohne echten Beweis für diese Untugenden, die an süddeutschen Landsleuten kleben wie der Ostfriesenwitz an den Ostfriesen.

Acht Gäste, vier Teller

Nun hat ein Restaurantbesitzer in Ludwigsburg seinem Ärger öffentlich Luft gemacht und sich über die „schwäbische Mentalität“ beschwert. Das Restaurant Lemongrass gilt in der Stadt unweit von Stuttgart als lokale Größe. Der Betreiber San Tran Thi hat sich nun in einem Video auf der Plattform TikTok darüber beschwert, dass schwäbische Gäste offenbar nicht bereit sind, für die gebotene Qualität den angemessenen Preis zu bezahlen.

In dem Video, das von einem Gast des Lemongrass auf TikTok geteilt wurde, erzählt der Restaurantbesitzer eine Geschichte, die so auch Berliner Gastronomen bekannt vorkommen dürfte. (Stichwort: Ein Glas Wasser bestellen und drei Stunden vor dem Laptop sitzen.)

So kämen immer wieder acht Schwaben zu ihm, deren Einstellung ihn überrascht. „Die haben zu mir gesagt: Wir sind Schwaben. Ob sie nicht für vier Leute Essen bestellen könnten.“ Für San Tran Thi ist die Forderung nicht nachvollziehbar. In einem Restaurant hält er es für normal, dass jeder sein eigenes Essen bestellt. „Wir müssen auch leben!“, appelliert er an seine Gäste.

Dass die Schwaben ein besonderes Völkchen sind, belegt auch ein Listicle, das schwäbische Eigenheiten aufzählt, von Kehrwoche bis hin zu eben der besagten Sparsamkeit. Immerhin Ironie scheint den Schwaben eigen zu sein, denn die charmante Liste stammt aus dem Bundesland selbst.