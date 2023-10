Rezept der Woche: Nusskuchen aus drei Zutaten? Einfacher geht’s nicht!

Wie viele Nahrungsmittel haben auch Haselnüsse eine mythologische Bedeutung, unseren Urgroßmüttern waren die meisten dieser Mythen noch bekannt. Sie wussten, dass ein Holunderstrauch nahe dem Wohnhaus wohlwollende Geister beherbergt oder ein Haselstrauch für Fruchtbarkeit steht. Die Mythologie der ländlichen Bevölkerung Deutschlands war um 1900 stark geprägt von einerseits heidnisch-germanischen Kulten und andererseits christlich-romanischen Bräuchen und Sagen.



Da Haselsträucher also die Fruchtbarkeit fördern, sagte man Menschen mit viel Haselsträuchern um das Haus nach, dass sie gerne „haseln“ würden oder „gerne mal in die Haseln gehen“. Diese etwas folkloristische Redewendung klingt doch knuffig!

In frühgermanischen Kulturen hatten die Sträucher übrigens bereits einen hohen Stellenwert, sie durften nicht für die Holznutzung gefällt werden, und es war untersagt, sich an den Früchten – den Haselnüssen – zu bedienen. Auch bei den Römern war der Haselstrauch ein Fruchtbarkeitssymbol und ein Glücksbringer. Und ein Friedenssymbol, quasi die weiße Flagge der Antike. Die Unterhändler für einen Waffenstillstand oder Friedensgespräche trugen Haselzweige in den Händen, heutzutage ist das wohl vergessen. Bekannt ist nur noch der Lorbeerkranz, mit dem ein Sieger sein Haupt schmücken darf, eine Insigne für eine besondere Leistung.

Nun aber weg von der Kulturgeschichte und hin zur Kulinarik. Haselnüsse spielen in Mitteleuropa seit der letzten Eiszeit eine wichtige Rolle als Nahrungsquelle. Die kleinen Früchte des Strauches sind reich an B-Vitaminen, Calcium, Magnesium, Kalium und Spurenelementen wie Zink und Kupfer. Im Vergleich zu anderen Nuss-Sorten ist der Anteil an Vitamin E besonders hoch, was förderlich für das Immunsystem ist, die Blutgefäße unterstützt und ein wichtiger Baustein ist, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.

Nur drei Zutaten und ein winziges Stück Butter braucht es. Felix Hanika

Aber Obacht: Die kleinen Nüsse sind wahre Kraftpakete, 100 Gramm bringen es auf circa 660 Kilokalorien, vor allem aufgrund des hohen Fettanteils, wobei es sich glücklicherweise mehrheitlich um gesunde, mehrfach gesättigte Fettsäuren handelt. Haselnüsse sind also gesund und vor allem lokal. Der Ursprung liegt diesmal nämlich tatsächlich in Europa, es handelt sich um eine heimische Pflanze. Und gleich drei europäische Länder gehören zu den zehn größten Haselnuss-Produzenten weltweit: auf Platz zehn und neun liegen Spanien und Frankreich, auf Platz zwei liegt Italien, gleich nach dem größten Produzenten weltweit, der Türkei. Und wer hat noch nicht von ihnen gehört, den famosen Haselnüssen aus Piemont, eigentlich „Tonda Gentile delle Langhe“? In zahlreichen Werbeclips wurden sie von einem italienischen Süßigkeitenkonzern beworben und ihr Image hat stark darunter gelitten.

Dabei handelte es sich hier tatsächlich mal nicht nur um ein leeres Werbeversprechen, sondern die Haselnüsse aus dem italienischen Piemont sind wahrhaftig die Krone der Haselnuss-Schöpfung. Und was hat man sich im schönen Piemont nicht alles einfallen lassen! Haselnüsse in Schokolade, vermahlen und zu Nougat verarbeitet – Sie kennen doch die berühmten goldverpackten Gianduiotto? –, Cremino, Kaffee mit Sahne und Haselnusssirup etc. pp. Zu Weihnachten gibt es bei uns Haselnussmakronen, Nussecken, Haselnuss-Kaffee-Schnitte, Haselnusstorte und in Frankreich das berühmte Paris-Brest. Aber auch salzig können wir: Haselnussspätzle gibt es zu Rehrücken und Portwein-Kirsch-Soße, Haselnuss-Kartoffelstampf mit Bachsaibling und brauner Butter und so weiter. Wie so oft sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nun aber erst mal der einfachste Haselnusskuchen der Welt für Sie. Man könnte ihn gleich am Wochenende backen und beim Verspeisen über die Optionen für einen Frieden sprechen, in Anlehnung an die antiken Römer sozusagen. Einen Versuch wäre es ja wert.

Schmeckt nach mehr, als die simple Optik vermuten ließe. Felix Hanika

Der einfachste Haselnusskuchen der Welt

Zutaten für einen Kuchen (Backform ca. 26 cm Durchmesser): 3 Eier, 200 g brauner Zucker (beispielsweise Muscovado), 250 g Haselnussgries, etwas Butter zum Einfetten der Backform.

Zubereitung: Schlagen Sie die Eier in eine Rührschüssel und geben Sie den Zucker dazu. Nun alles schaumig schlagen, mit einem Handrührgerät oder einer Küchenmaschine. Von Hand geht es auch, viel Erfolg! Maschinell dauert es gut fünf Minuten, bis alles eine schöne, feste, schaumige Masse ist. Nun das Haselnussgries vorsichtig darunterheben, alles zu einer glatten Masse vermengen. Dann in die eingefettete Backform geben und bei 180 Grad für 12 bis 15 Minuten backen, je nachdem, ob Sie den Kuchen eher saftig oder trocken mögen. Den Kuchen gut 20 Minuten abkühlen lassen.



Wer sich nun noch die Mühe machen möchte, kann den Kuchen anschließend noch mit Honig abpinseln und mit reichlich Haselnuss-Stiften garnieren. Das sieht hübsch aus und macht natürlich alles noch nussiger. Enjoy!

Felix Hanika: Koch aus Leidenschaft und Wahl-Mallorquiner, für den ein Pfund Butter sein Ein und Alles ist. Felix Hanika

Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.