Met Gala - Rihanna als Osterei, Anna Wintour als Lampe: Unsere Tops und Flops

TOP: Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass Pedro Pascal ausgerechnet am Abend der großen Chanel-Auftritte so viel Bein zeigte. Hatte die Markengründerin Coco Chanel das Knie doch stets als „hässlichstes Körperteil der Frau“ bezeichnet. Unbekannt ist, was sie von Männerknien hielt. Wir sagen: Wer so schöne stramme Exemplare wie der Schauspieler hat, der darf sie gerne zeigen. Außerdem freut uns die satte Farbe des Valentino-Outfits an einem Abend, an dem sich so viele Gäste bloß für das Chanel’sche Schwarz oder Weiß oder Schwarz-Weiß entscheiden wollten. Imago