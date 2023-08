Air Berlin war ein zähes Unternehmen: immer wieder drohte der zweitgrößten Fluggesellschaft das Aus – immer wieder konnte sie sich doch noch vor dem Ruin retten. Bis 2017 tatsächlich Schluss war für die roten Flieger, die für Berlinerinnen und Berliner ein Stück Heimat bedeuteten. Allerdings: Gegründet wurde die Airline von dem US-amerikanischen Piloten Kim Lundgren, der ab 1978 Flüge nach West-Berlin anbot; zu Beginn lag die Firmenzentrale noch in Miami im US-Bundesstand Florida – nach Berlin verlegt wurde sie erst nach der Wende. Vom Flughafen Tegel, der bekanntermaßen auch Geschichte ist, trug die Airline ihre Berliner Passagierinnen und Passagiere jahrzehntelang in alle Welt. Oder wenigstens nach Mallorca. Imago

Die Brauerei Berliner Bürgerbräu gab sich vielseitig: Stets wurde hier Bier gebraut, sicher, aber mit Bockbier, Pils, Berliner Weiße und Bernauer Schwarzbier bot das Unternehmen doch eine gewisse Abwechslung. 1869 im ehemaligen Gut Friedrichshagen nördlich des Müggelsees gegründet, war „die Familienbrauerei im Grünen“, so der Slogan, zwischenzeitlich der größte Bierproduzent der Stadt – bis nach Japan wurde Berliner Bürgerbräu exportiert. Doch im neuen Jahrtausend geriet das Unternehmen ins straucheln, dabei hatte es sich progressiv gezeigt: 2008 versuchte man es noch mit dem „1. Berliner Bio Pils“, das die Firma aber auch nicht mehr retten konnte. 2010 war es mit der Brauerei vorbei. Imago

In den Tagen vor Halloween musste man Deko Behrendt eher meiden: In der heißen Phase vor dem Feiertag bildete sich stets eine Schlange vor dem Geschäft – teils standen Berlinerinnen und Berliner mehrere Hundert Meter die Hauptstraße hinunter. Aber auch den Rest des Jahres landeten sie oft im legendären Kostümladen, der 1914 gegründet worden und seit 1952 in der Hauptstraße beheimatet war; immer, wenn es was zu feiern, zu schminken und zu dekorieren gab nämlich. 2020 war wegen der Pandemie dann Schluss mit Party – und mithin auch mit Deko Behrendt. Aber: Es gibt ihn wieder, den beliebtesten Laden für Kostüme und Festartikel: Dank einer Rettungsaktion konnte Deko Behrendt in abgespeckter Version am Potsdamer Platz neueröffnen, unten in der neuen Mall The Playce. Imago

Noch immer ist die Bewag in Berlin allgegenwärtig: In Form der alten, kreisrunden blauen Plaketten nämlich, die hier und dort noch immer an den Wänden prangen. Dabei gibt es die Berliner Städtischen Elektrizitätswerke, die seit 1884 die Stadt mit Strom versorgt hatten, so seit 2009 nicht mehr. Im nunmehr offenen Markt der Strom- und Wasseranbieter war zu Beginn des neuen Jahrtausends ein Deal mit dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall geschlossen worden, der heute den Versorgungsmarkt der Stadt dominiert. Schritt für Schritt hatte Vattenfall die Bewag aufgekauft, bis das Unternehmen 2009 aufgeteilt und aus dem Handelsregister gelöscht wurde. Imago

Einst begrüßte der SFB Weltstars vor seinen Kameras: Wie hier Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions, 1990 im Gespräch mit SFB-Moderator Cherno Jobatey. Zwischen 1953 und 2003 belieferte der Sender Freies Berlin die Stadt mit seinem Fernseh- und Radioprogramm – erst nur den West-Teil, nach der Wende auch den Osten und das Umland. Im Mai 2003 fusionierte der Sender, der einige legendäre Formate wie „Liebling Kreuzberg“ oder „Die Drei Damen vom Grill“ produzierte, mit dem ORB, woraus der RBB wurde. Ein Stückchen vom Sender Freies Berlin hat also überlebt – die Marke SFB an sich ist allerdings Geschichte. Imago

Conrad Elektronik gibt es noch immer: In Hürth, Mannheim, Regensburg und Wernberg-Köblitz, so heißt es bei der Filialsuche auf der Webseite des Elektromarkts. In seiner Geburtsstadt Berlin hingegen sind sämtliche Geschäfte lägst geschlossen. Gegründet wurde das Familienunternehmen 1923 in Berlin, verkauft wurden zunächst Bauteile für Radiogeräte. Mit der Zeit entwickelte sich Conrad Elektronik zu einem umfassenden Markt, legendär waren zum Beispiel die Kreuzberger Filiale an der Hasenheide, oder das Geschäft in Schöneberg. Heute ist das blau-gelbe Logo des Unternehmens, das seinen Hauptsitz mittlerweile im bayerischen Hirschau hat, aus dem Berliner Stadtbild verschwunden. Wer es vermisst, kann sich auf der Webseite des Elektronikmarkts umschauen – oder nach Wernberg-Köblitz fahren. Imago

Noch immer liegen die Produkte von Pfennigs in den Supermarktregalen: Feinkostsalate, Fischspezialitäten und Beilagen, im kleinen Plastik-Pott mit rotem Logo. In zahlreichen Berliner Haushalten gehörten und gehören sie zur Standardausrüstung auf dem familiären Esstisch – kein Abendbrot ohne Pfennigs! Trotzdem hatte die 1907 durch den Fleischer und Kaufmann Albert Pfennig als Delikatessengeschäft in Moabit gegründete Marke immer mal wieder schwierige Zeiten durchlebt, wurde mehrfach verkauft. Heute wird die Marke nicht mehr als Familienunternehmen geführt, sondern durch die Popp Feinkost GmbH mit Hauptsitz in Schleswig-Holstein vertrieben. Auf Berliner Esstischen ist sie trotzdem noch allgegenwärtig. Imago