Man sieht sie selten in der Öffentlichkeit, doch nun hat die Schriftstellerin und Ehefrau von Vizekanzler Robert Habeck, Andrea Paluch, in einer Fernsehsendung über ihre Ehe gesprochen und man fühlte sich ein wenig an Helmut Kohls Frau Hannelore erinnert, die zwar wenig über Privates sprach, aber auch durchblicken ließ, wie einsam das Leben an der Seite eines Spitzenpolitikers sein kann.

Sie vermisst ihren Mann

So erzählte die 52-Jährige Autorin („Hauke Haiens Tod“), dass es daheim oft einsam sei und wenn ihr Ehemann Robert Habeck zuhause wäre, würde es trotzdem selten Raum für längerer Gespräche zwischen den Eheleuten geben. „Er kam aus Kolumbien, ich habe Hallo gesagt, dann ist er nach Japan“, so Palluch, die in Norddeutschland lebt. „Er macht schon lange Politik, und seit er Politik macht, ist er weg. Es macht keinen Unterschied, er ist einfach weg“, so Paluch.

Paluch sagte in der NDR-Sendung „DAS!“ weiter, dass sie ihren Mann, mit dem sie früher gemeinsam Bücher geschrieben hat, vermisse. Auch ihre vier Kinder sind erwachsen und aus dem Haus in Flensburg ausgezogen.