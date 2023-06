Die nächste Show steht am Freitag an. Im Estadio Metropolitano von Madrid werden Rammstein ein Konzert spielen, vor ausverkauftem Haus, wie beinahe immer. Die Band um Frontmann Till Lindemann dürfte sich in diesen Stunden auf die Show vorbereiten; sie sollte in Spaniens Hauptstadt bereits angekommen sein.

Auf dem Instagram-Account @wl-aviation, betrieben durch einen Flugzeugfotografen, waren vor zwei Tagen Fotos veröffentlicht worden, die Lindemann beim Einstieg in einen Privatjet zeigen. Mit Basecap und Totenkopf-T-Shirt, Rammstein hätten „die Schweiz nach zwei großartigen Shows im Stadion Wankdorf verlassen“, heißt es dazu – Tour-Alltag in einer ganz und gar nicht alltäglichen Situation.

Denn außerhalb der Stadien, in denen Hunderttausende Fans ihre Band nach wie vor feiern, spitzt sich die Situation für Lindemann und Rammstein immer weiter zu. Das Bündnis „Kein Rammstein in Berlin“, zu dem sich sowohl Einzelpersonen als auch feministische Gruppen zusammengefunden haben, hat erste Details zu den geplanten Demonstrationen im Rahmen anstehender Konzerte bekanntgegeben.

So plane man eine größere Protestaktion für den 15. Juli, an dem die Band ihr erstes von drei Berlin-Konzerten geben will. Die Demonstration soll laut einer Pressemitteilung des Bündnisses um 14 Uhr am Theodor-Heuss-Platz starten und dann in Richtung Olympiastadion ziehen, wo Rammstein am Abend spielen soll. Geplant seien auch weitere kleinere Protestaktionen, schon durch die Ankündigung wolle man ein Konzertverbot erreichen.

Explizit richtet „Kein Rammstein in Berlin“ seine Forderungen an Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sowie Kultursenator Joe Chialo (CDU). „Wenn Spranger es zulässt, dass die Konzerte vor Hunderttausenden stattfinden, ist das nicht nur ein öffentlicher Schulterschluss mit Lindemann, sondern auch die fahrlässige Inkaufnahme von weiteren sexuellen Übergriffen“, wird die Sprecherin des Bündnisses, Britt Rosella Baiano in Medienberichten zitiert; als hundertprozentige Eigentümerin des Olympiastadions obliege es dem Land Berlin, die Auftritte abzusagen.

Staatsanwaltschaft: Ermittlungen gegen Lindemann dauern schon länger an

„Berlin darf nicht zum potentiellen Tatort sexualisierter Gewalt werden. Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Till Lindemann müssen gerichtlich aufgeklärt werden“, so Baiano weiter. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits, bis auf Weiteres müssen die Konzerte abgesagt werden.“ Am Mittwoch war öffentlich geworden, dass diese Ermittlungen gegen Lindemann schon seit dem 7. Juni und somit eine Woche länger andauern, als bisher bekannt; die Staatsanwaltschaft hatte von ihren Untersuchungen erst am 14. Juni berichtet.

Neben der geplanten Demonstration gibt es auch weitere Aktionen, die eine Absage der Berlin-Konzerte zum Ziel haben. So finden gleich zwei entsprechende Online-Petitionen großen Zuspruch: Stand 22. Juni sprechen sich im Rahmen der Petition „Keine Bühne für Rammstein“ mehr als 60.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gegen die geplanten Auftritte aus; bei der Petition „Berlin: Stoppt die Rammstein-Konzerte“ sind es mehr als 32.000 Menschen – beide richten sich ebenso an Spranger und Chialo sowie den Geschäftsführer des Stadions Timo Rohwedder.

Dass es tatsächlich zu einer Absage der Berliner Konzerte kommt, bleibt indes unwahrscheinlich. „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass aufgrund von Anzeigen eingeleitete strafrechtliche Ermittlungen nicht zu einer Absage führen. Insofern gilt nach wie vor der zwischen Tour-Veranstalter und Betreiber geschlossene Vertrag“, hatten die Stadion-Betreiber unlängst dem RBB gesagt. Der CDU-Politiker Chialo hatte dem Sender schon vor zwei Wochen mitgeteilt: „Wir dürfen uns an dieser Stelle nicht dazu verleiten lassen, jemanden vorzuverurteilen“, für ein Verbot fehlten bisher rechtssichere Mittel.

Nachdem der Verlag Kiepenheuer & Witsch bereits Anfang Juni die Zusammenarbeit mit Till Lindemann für beendet erklärt hatte und jüngst auch das Musiklabel Universal bekanntgab, Werbeaktivitäten für Rammstein-Alben zumindest vorübergehend auszusetzen, zieht nun auch GeraNova Bruckmann nach: Das Verlagshaus kündigte am Donnerstag an, ein geplantes Buchprojekt mit Lindemann vorerst auf Eis zu legen.

Der Bildband „Der Rhein“, ein gemeinsames Projekt von Lindemann und dem Musikerkollegen Joey Kelly hatte eigentlich im Herbst erscheinen sollen. Nach den schweren Vorwürfen gegen Lindemann werde am Veröffentlichungstermin allerdings nicht festgehalten, heißt es im Börsenblatt. Eine endgültige Entscheidung über die Verwirklichung des Projekts werde so lange zurückgestellt, bis die Vorwürfe geklärt seien.