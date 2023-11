Ab Mittwoch wird Berlin für zwei Tage etwas heller leuchten, denn zwei europaweit beliebte Königshausvertreter verleihen der novembergrauen Hauptstadt ein wenig royalen Glanz: Das norwegische Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit wird in Berlin erwartet. Wer sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befindet, der kann die Royals sogar bei ihrem Streifzug durch die Stadt treffen.

Die Deutschlandtour startete am Montag in München. Anschließend ging es nach Hamburg und schließlich nach Berlin. Mette-Marit, die an einer chronischen Lungenerkrankung leidet, wird aber erst in Berlin mit von der Partie sein. Im Oktober 2018 wurde bekannt gegeben, dass die Kronprinzessin an einer progressiv verlaufenden chronischen Lungenfibrose erkrankt ist. Aus diesen gesundheitlichen Gründen hat die 50-Jährige auf die ersten Stationen der Reise ihres Gatten verzichtet.

Das Königspaar wird die Gedenkstätte an der Bernauer Straße besuchen

Nun bleibt noch eine Frage: Wieso reist das Königspaar überhaupt nach Berlin? In der offiziellen Ankündigung des Königshauses heißt es: „Der Besuch wird dazu beitragen, die engen und guten Beziehungen und die enge geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Deutschland zu stärken.“ Kronprinzessin Mette-Marit reist mit dem Flugzeug aus Oslo an, ihr Mann kommt mit dem Zug aus Hamburg.



Das Berlin-Programm der beiden ist straff. Am Donnerstagvormittag wird das Paar zusammen mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an einer Feier zum 34. Jahrestag des Mauerfalls in der Gedenkstätte an der Bernauer Straße teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.

Wer ein bisschen früher da ist, kann mit etwas Glück einen Blick auf das royale Ehepaar werfen. Am Mittag folgt ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Begleitet wird das Königspaar vom norwegischen Außenminister Espen Barth Eide und dem Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre.

In München wurde Kronprinz Haakon von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versetzt. Die bayerische Regierung ehrte die norwegischen Gäste mit einem Abendessen im Kaisersaal, empfangen wurde Haakon aber nur vom bayerischen Staatskanzleichef Florian Herrmann. Söder hatte seine Teilnahme sehr kurzfristig wegen einer Nachtsitzung beim Bund-Länder-Gipfel in Berlin abgesagt.



Unabhängig davon besuchte Haakon in München eine sicherheitspolitische Fachkonferenz und den Rüstungskonzern Kraus-Maffei Wegmann, der seine Leopard-Kampfpanzer auch nach Norwegen liefert. In Hamburg traf der Prinz auf den Bürgermeister der Hansestadt, Peter Tschentscher (SPD).