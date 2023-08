So schlimm wie im Film „… Jahr 2022 … die überleben wollen“ war es zum Glück nie. Es gab keinen Lebensmittelskandal, bei dem öffentlich geworden wäre, dass die Menschheit sich unwissentlich von – wenn auch schmackhaftem – Menschenfleisch ernährt. Dennoch sorgen Nachrichten von dioxin- oder salmonellenverseuchten Eiern, von Pferdefleisch in Tiefkühlkost oder Gammelfleisch für Angst und Ekel in der Bevölkerung.

Nun soll es wieder Infektionen in Zusammenhang mit Lebensmitteln geben. Konkret sollen Döner-Spieße aus Polen mit Salmonellen verseucht sein. Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien mitteilte, seien in Österreich zwischen Februar und Anfang Juli 27 Menschen an Salmonellose erkrankt. Eine Person sei daran gestorben. Zudem seien auch in Deutschland, den Niederlanden, in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen Fälle gemeldet worden.



Welche Ausmaße der Skandal annehmen wird, ist noch völlig unklar. Wie ein paar Fälle zu einer regelrechten Seuche werden können, erfährt man jedoch am eindrücklichsten, wenn man die größten Lebensmittelskandale in Deutschland Revue passieren lässt.

1. Salmonellen

Im Sommer 2014 war eine Vielzahl an Salmonellen-Fällen in Deutschland bekannt geworden. Auch in Österreich, Frankreich, Großbritannien und Luxemburg litten Menschen an Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall.



Verursacher war offenbar Bayern-Ei, der größte Hühnerhalter in dem südlichen Bundesland. Für besonders viel Aufregung sorgte die Tatsache, dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sich mit den Salmonellen-Tests wochenlang Zeit ließ, die Öffentlichkeit nicht informierte und keine Eier zurückrief.

2. EHEC

Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) brach im Frühjahr 2011 aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete von Mai bis Juli fast 4000 Fälle. 53 Menschen starben infolge einer EHEC-Infektion. Mutmaßliche Ursache für den Skandal waren aus Ägypten importierte Bockshornkleesamen, die in einem niedersächsischen Gartenbaubetrieb und von Privatpersonen zur Sprossenproduktion verwendet wurden.



Die EU-Kommission wies daraufhin den Rückruf und die Beseitigung bestimmter Samenchargen aus Ägypten an und verhängte ein zeitlich begrenztes Importverbot für Bockshornkleesamen und weitere pflanzliche Lebensmittel aus Ägypten.

3. Dioxin

2011 erschütterte ein weiterer Lebensmittelskandal die Bundesrepublik. In Schleswig-Holstein hatte ein Betrieb 3000 Tonnen mit Dioxin verunreinigte Fette an Futtermittelhersteller verkauft. Dioxine sind sehr giftig und können Krebs erregen, akute Gefahr geht aber nicht von ihnen aus.



Doch der volkswirtschaftliche Schaden war enorm: Laut dem Deutschen Bauernverband kostete die Seuche die Wirtschaft 100 Millionen Euro. 8000 Hühner wurden notgeschlachtet, Zehntausende Eier landeten auf dem Müll. Die Geflügelwirtschaft erholte sich nur schwer von dem Skandal, das Vertrauen der Verbraucher war verloren.

4. Gammelfleisch

Immer wieder kommt es zu Gammelfleisch-Skandalen. 2004 wurde bekannt, dass in Niedersachsen Fleisch falsch etikettiert worden war. Fleischverarbeitungsbetriebe aus den Landkreisen Vechta und Cloppenburg hatten offenbar gegen Fleischhygiene- und Lebensmittelvorschriften verstoßen.



Bei Untersuchungen wurden etwa vier Tonnen für den menschlichen Verzehr ungeeignetes Fleisch entdeckt. 2005 wurden in Filialen der Supermarktkette Real bei Hannover Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt: Sie manipulierten offenbar Hackfleisch-Verpackungen.

5. BSE

Einer der größten Lebensmittelskandale, von dem ganz Europa betroffen war, war der um BSE (auch Rinderwahn genannt) in den 2000er-Jahren. Zunächst trat die Seuche nur in Großbritannien auf. Bis Ende 2008 starben dort 165 Menschen an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK), die vermutlich vom BSE-Erreger hervorgerufen wird. Die Krankheit führt innerhalb kürzester Zeit zum Totalverlust aller Hirnfunktionen. Die Erreger gelangen über verseuchte Rindfleischprodukte zunächst in den Darmtrakt, von dort in das Blut und dann ins Rückenmark. Über Jahre hinweg wandert die Infektion ins Gehirn.

Dort erwarten die Erreger gesunde menschliche Prionen, deren chemische Zusammensetzung verändert wird. Es entstehen winzig kleine Eiweißklümpchen. Sie lagern sich auf den Gehirnzellen ab und töten sie. Die Erkrankung entwickelt sich sehr schnell und ist nicht heilbar. Die Patienten werden pflegebedürftig, und schließlich führt CJK unweigerlich zum Tod. Erste Symptome sind Gedächtnis- und Koordinationsstörungen. Oft kommt es zu Persönlichkeitsveränderungen.



Zum Höhepunkt des Skandals kollabierte der Rindfleisch-Markt, Zehntausende Rinder kamen zum Notschlachter. Die EU verbot zudem im Zuge des Skandals die Verfütterung von Fleisch- und Knochenmehl.